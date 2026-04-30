Legendäre Sounds mit 12-Fret-Bauweise

Zum 100-jährigen Bestehen der Gibson Flat-Top Akustikgitarre erscheint mit der Gibson 12-Fret Century Collection eine Serie mit drei Modellen, bestehend aus J-45 Century 12-Fret, L-00 Century 12-Fret und J-185 Century 12-Fret. Alle vereint ein Hals-Korpusübergang am 12. Bund.

Die Gibson 12-Fret Century Collection

Gibson Flat-Top Gitarrren haben definitiv Musikgeschichte geschrieben. Die berühmten Musiker, die diese Gitarren gespielt haben kann man hier gar nicht alle aufzählen.

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Der Charme einer Akustikgitarre mit Hals-Korpusübergang am 12. Bund liegt nicht nur in der angenehmeren Bespielbarkeit aufgrund des veränderten Schwerpunkts, sondern auch im Sound. Meistens stehen sie für warme Klänge mit viel Resonanz und sind gerade für Fingerpicking oder generell einen leichteren Touch die bessere Wahl.

Mit der Gibson 12-Fret Century Collection bekommen wir drei Modelle aus Gibsons Lineup, die genau diese Attribute liefern sollen und zudem mit den gleichen Proportionen und Prinzipien gebaut sind wie die alten Originale.

J-45 Century 12-Fret

Die Gibson J-45 gibt es schon seit 1942. Das sogenannte „Workhorse“ ist zudem die meistverkaufte Gibson Akustikgitarre überhaupt. Als J-45 Century 12-Fret kommt sie in einem frischen Gewand mit Hals-Korpusübergang am 12. Bund, der bis jetzt eigentlich nur bei limitierten Auflagen erhältlich war.

Mit einem Mahagonikorpus, einer Decke aus Sitka-Fichte und Mahagonihals samt SlimTaper-Profil liefert sie klassische Spezifikationen. Das Palisandergriffbrett trägt 19 Bünde und Mother-of-Pearl Dot-Inlays. Die Kopfplatte ziert ein Gibson Script Logo aus dem frühen 20. Jahrhundert samt offenen Golden-Age Mechaniken mit Cream-Buttons. Eine historisch korrekte „Closed Slot“-Brücke aus Palisander, ein Sattel aus Knochen und das seidenmatte Nitrocellulose-Finish in Vintage Amber, Vintage Sunburst oder Ebony runden das Paket ab.

L-00 Century 12-Fret

Das Modell L-00 ist sogar noch älter. Die markante Small-Body-Akustikgitarre gibt es nämlich schon seit den 30er Jahren. Durch die 12-Fret-Konstruktion, die auch bei der L-00 nur ganz selten, z.B. bei den ersten Pre-War-Flat-Tops angeboten wurde, bietet dieses Modell eine noch leichtere Ansprache, was es zum idealen Instrument für Blues und Parlor-Stile macht.

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Auch hier setzt Gibson auf die bewährte Kombination aus Mahagonikorpus und Sitka-Fichtendecke. Gepaart wird das ebenfalls mit einem SlimTaper-Hals aus Mahagoni, einem Palisandergriffbrett mit 19 Bünden und der charakteristischen Kopfplatte mit dem Gibson-Script-Logo der frühen 1900er-Jahre. Ebenfalls gleich ist die Brücke in der rechteckigen Palisander-Konstruktion samt Steg und Sattel aus Knochen. Abgerundet wird die Optik durch das klassische L‑00-Schlagbrett.

J-185 Century 12-Fret

Die J-185, original aus dem Jahr 1951 gilt unter Kennern oft als eine der bestklingenden Gitarren im Gibson-Portfolio, obwohl sie seltener anzutreffen ist als die SJ-200. Die Silhouette orientiert sich an den L-5-Modellen der 1920er-Jahre und bietet ein beeindruckendes Volumen bei gleichzeitig hoher Dynamik.

Die Holzauswahl umfasst erneut Mahagoni für Boden und Zargen sowie Sitka-Fichte für die Decke. Wie ihre Geschwistermodelle ist sie mit dem komfortablen SlimTaper 12-Fret-Halsprofil ausgestattet. Ein optisches Unterscheidungsmerkmal ist das ovale „Teardrop“-Schlagbrett.

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Was kosten die Modelle?

Die Modelle aus der Gibson 12-Fret Century Collection sind gar nicht so teuer, wie man vielleicht denken würde. Sie kosten bei Thomann je nach Modell zwischen 2.299,- Euro und 2.499,- Euro.