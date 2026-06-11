Ohne Sustainblock, voller Vintage-Ton

Die Gibson Custom 1959 ES-330 Reissue lässt die legendäre Gitarre von 1959 neu aufleben. Die Thinline-Gitarre kommt mit P-90-Tonabnehmern und ist in zwei ansprechenden Finishes erhältlich.

Die Gibson Custom 1959 ES-330 Reissue

Die Gibson Custom 1959 ES-330 Reissue sieht vertraut aus. Im Gegensatz zur ES-335 besitzt sie als echte Thinline-Gitarre jedoch keinen Sustainblock, sondern ist im Inneren komplett hohl, was zudem das Gewicht der Gitarre verringert.

ANZEIGE

Nach ca. acht Jahren Pause kehrt die Gitarre, die eng verwandt mit der Epiphone Casino ist, bei Gibson wieder in die Serienproduktion zurück. Sie orientiert sich in ihren Spezifikationen stark am Original der späten 50er Jahre.

Der Korpus der 1959 ES-330 Reissue besteht aus einem dreilagigen Laminat aus Ahorn, Pappel und Ahorn. Dazu kommen ein Top-Binding, ein dreilagiges Schlagbrett sowie die beiden F-Löcher, die einen Blick in die Hollowbody-Konstruktion ermöglichen, denn die ES-330 besitzt keinen Centerblock. Dadurch resoniert die Gitarre mehr und eignet sich so auch zum Spiel ohne Verstärker.

ANZEIGE

Der eingeleimte Hals aus Mahagoni hat ein Rounded-C-Profil mit eingefasstem Palisandergriffbrett. Dieses kommt mit 12″-Radius, 22 Medium-Jumbo-Bünden, Dot-Inlays und einem Sattel aus Nylon. Wie beim Original setzt der Hals bei der Gibson Custom 1959 ES-330 Reissue schon am 16. Bund an.

Hardwareseitig bleibt es mit einem vernickelten ABR-1 Tune-O-Matic-Steg mit Trapez-Tailpiece und Kluson-Deluxe-Mechaniken ebenfalls klassisch. Als Tonabnehmer kommen bei der ES-330 zwei Dogear-P-90-Pickups zum Einsatz, welche speziell aufeinander abgestimmt sind. Gesteuert werden diese wie üblich mit designierten Volume- und Tone-Reglern von CTS samt Paper-in-Oil Kondensatoren sowie einem 3-Wege-Schalter.

Preis und Verfügbarkeit

Die Gibson Custom 1959 ES-330 Reissue ist in den beiden VOS-aged Nitro-Finishes Vintage Burst und Vintage Natural erhältlich. Sie kostet bei Thomann 5.799,- Euro.