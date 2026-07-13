Die ultimative Hollowbody?

Gibson Fans aufgepasst! Nach der 1959 ES-330 Reissue legt der in Nashville ansässige Hersteller nun nach und bringt die Gibson Custom 1962 ES-330 Reissue.

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Die Gibson Custom 1962 ES-330 Reissue

Nach acht Jahren Pause gibt es wieder eine Es-330 Reissue in der Historic Collection. Nachdem vor einigen Tagen die 1959 Variante kam, gibt es jetzt mit der Gibson Custom 1962 ES-330 Reissue auch ein Modell der frühen 60er Jahre.

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Dass eine komplett hohle Thinline-Gitarre neben der klassischen ES-335 auf Bühnen ebenfalls eine exzellente Figur macht, hat die Musikgeschichte oft genug bewiesen. Der fehlende Centerblock gepaart mit beißenden P-90s macht sie zu einer echten Alternative für Vintage-Fans.

Der Korpus besteht aus einem dreilagigen Laminat aus Ahorn, Pappel und Ahorn und ist im Inneren komplett hohl, was einen sehr offenen, singenden Ton mit sich bringt. Der einteilige Mahagonihals kommt mit einem Authentic 1961 Thin D-Profil, welches etwas schlanker in der Hand liegt als das der früheren Versionen. Das eingefasste Palisandergriffbrett trägt 22 Medium-Jumbo-Bünde und Small-Block-Inlays aus Zellulose.

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Für den passenden Sound sorgen zwei speziell abgestimmte Dogear P-90 Tonabnehmer: Ein Standard-Wound Alnico 3 am Steg und ein Underwound Alnico 5 am Hals. Gesteuert wird das Ganze historisch korrekt über CTS-Potis und Paper-in-Oil-Kondensatoren. Bei der Hardware vertraut man auf vernickelte VOS-Bauteile, darunter ein no-wire ABR-1 Steg, ein Trapez-Tailpiece und Kluson Deluxe Mechaniken.

Preis und Verfügbarkeit

Die Gibson Custom 1962 ES-330 Reissue ist etwas ganz besonderes und darum natürlich mit Nitrolack versehen. Sie ist in den Farben Sixties Cherry und Vintage Burst erhältlich. Bei Thomann kostet sie 5.799,- Euro.