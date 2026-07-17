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Gibson Custom 1971 Flying V Medallion Reissue, E-Gitarre

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Gibson bringt die seltene Medallion V zurück!

17. Juli 2026
Gibson Custom 1971 Flying V Medallion Reissue

Gibson Custom 1971 Flying V Medallion Reissue

Die Gibson Custom 1971 Flying V Medallion Reissue bringt eine der begehrtesten Gitarren des Herstellers aus Nashville zurück auf den Plan. Ursprünglich zu Ehren der Olympischen Spiele 1972 in München kreiert, wird die damals auf 350 Exemplare limitierte Gitarre nun als Wiederauflage einer breiteren Masse zugänglich.

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Gibson Custom 1971 Medallion V Re MC
Gibson Custom 1971 Medallion V Re MC Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
4.899,00€ Thomann

Die Gibson Custom 1971 Flying V Medallion Reissue

Wer an die legendäre Flying V von Michael Schenker denkt, hat sofort das markante runde Abzeichen auf dem Korpus vor Augen. Auch Kirk Hammett kann diverse originale Flying V Medallion Exemplare sein Eigen nennen. Die neue Gibson Custom 1971 Flying V Medallion Reissue ist nun eine detailgetreue Nachbildung des begehrten Sammlerstücks.

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Gibson Custom 1971 Flying V Medallion Reissue Vollansicht

Der Korpus aus zweiteiligem Mahagoni besitzt die historisch korrekte, dünnere Bauweise von knapp 1,375 Zoll, was das Instrument spürbar leichter macht als die älteren 1958er Versionen mit 1,5 Zoll Dicke. Der dreiteilige Mahagonihals verfügt über das originale 1971er Halsprofil samt der typischen Volute zur Stabilisierung des Halsübergangs. Auf dem einteiligen Palisandergriffbrett sitzen 22 Medium-Jumbo-Bünde sowie zeitgenössische Cellulose-Doteinlagen.

In Sachen Hardware setzt die Gibson Custom 1971 Flying V Medallion Reissue auf eine verchromte ABR-1-Brücke mit Stopbar-Saitenhalter und Kluson-Mechaniken. Die Tonabnehmer bestehen aus zwei unvergossenen, handverdrahteten T-Top Humbuckern mit Alnico-5-Magneten. Geregelt werden diese klassisch über zwei Volume-Potis und einen Master-Tone-Regler.

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Gibson Custom 1971 Flying V Medallion Reissue Medallion Ansicht

Das besonderste Merkmal der Gitarre ist natürlich das einzeln nummerierte, 1,5 Zoll große Gold-Medaillon auf dem oberen Flügel des Korpus. Das Instrument ist im glänzenden Medallion-Cherry-Finish lackiert und kommt mit Gibson Custom Koffer.

Preis und Verfügbarkeit

Die Gibson Custom 1971 Flying V Medallion Reissue bringt also ein schönes Stück Geschichte mit sich. Bei Thomann kann man die Gitarre für 4.899,- Euro vorbstellen.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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