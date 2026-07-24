Fünf Premium Akustikgitarren zum 100. Geburtstag der Flat-Top

Zum 100-jährigen Jubiläum der Gibson Flat-Top Gitarre gibt es jetzt mit der Gibson Custom Acoustic Anniversary Limited Edition fünf streng limitierte Premiummodelle im speziellen Cremona Burst Finish.

Die Gibson Custom Acoustic Anniversary Limited Edition

Mit der Gibson Custom Acoustic Anniversary Limited Edition Serie erscheinen echte Klassiker im besonderen Gewand, handgefertigt in Bozeman, Montana und streng limitiert auf weltweit nur 100 Stück pro Modell.

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Jedes Modell verfügt über eine Decke aus Bear-Claw-Sitkafichte, ein Rosewoodgriffbrett, Steg und Sattel aus Knochen samt goldenen Grover-Mechaniken, L.R. Baggs VTC-Tonabnehmersystem und edle Abalone-Details an Decke und Rosette.

Gibson J-45 Anniversary Limited Edition

Den Anfang macht die J-45. Sie kombiniert Boden und Zargen aus Mahagoni. Der Mahagonihals kommt im SlimTaper-Profil, während das Palisandergriffbrett mit Dot-Inlays aus Perlmutt versehen ist. Optisch runden ein Teardrop-Schlagbrett und das „The Gibson“ Logo auf der Kopfplatte das Bild ab.

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Gibson Hummingbird Anniversary Limited Edition

Ebenfalls mit Mahagonikorpus, aber einem kräftigeren Round-Profil am Hals, präsentiert sich die Hummingbird. Sie punktet mit typischen Split Parallelogram Inlays, dem verzierten Schlagbrett und geschlossenen Grover-Mechaniken mit Keystone-Flügeln.

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Gibson SJ-200 Anniversary Limited Edition

Die SJ-200 setzt auf AAA-Riegelahorn für Boden und Zargen sowie einen zweiteiligen AA-Ahornhals mit Walnuss-Streifen. Markant sind hier die Grover Imperial Tuner, Graduated Crown Inlays und der ikonische Moustache-Steg aus Palisander.

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Affiliate Links Gibson SJ-200 Anniversary Ltd CB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 6.499,00€

Gibson Dove Anniversary Limited Edition

Die Dove war seinerzeit das zweite Roundshoulder Modell von Gibson. Sie liefert mit Boden und Zargen aus AA-Riegelahorn und einer langen 25,5-Zoll-Mensur ordentlich Projektion. Der Mahagonihals besitzt ein Round-Profil. Auf dem Schlagbrett und dem Palisander-Steg finden sich die namensgebenden Tauben aus Perlmutt.

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Gibson Advanced Jumbo Anniversary Limited Edition

Wer Palisander bevorzugt, wird bei der Advanced Jumbo fündig. Der Mahagonihals ist im Historic AJ Profil geformt, das Griffbrett trägt Arrow-Inlays. Ein Firestripe-Schlagbrett und der geschlossene Rechteck-Steg sorgen hier für den traditionellen Look.

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Preis und Verfügbarkeit

Aufgrund der Limitierung von 100 Stück pro Modell sollte man schnell sein. Preislich liegen die Modelle zwischen 4.399,- Euro (J-45) und 6.499,- Euro (SJ-200). Sie sind beim Musikhaus Thomann in einigen Wochen verfügbar.