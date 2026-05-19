Teure Vintage-Suche vorbei?

Mit der Gibson ES-335 50s und 60s liefert der Hersteller aus Tennessee zwei neue Semi-Hollow Modelle mit historisch korrekten Spezifikationen der beiden goldenen Dekaden des E-Gitarrenbaus. Die handgefertigten Instrumente dürften für Liebhaber aller Genres gleichermaßen interessant sein.

Die Gibson ES-335 50s

Die ES-335 gehört zu den kultigsten Gitarrenmodellen schlechthin. Die neuen Modelle für die 50s sowie 60s Linie sind nicht nur in Nashville von Hand gebaut, ihr dreilagiges Korpusholz aus Ahorn und Pappel wurde sogar auf der originalen ES-Laminat Presse aus dem ursprünglichen Werk in Kalamazoo gepresst, auf der schon früher Instrumente von legendären ES-Playern gepresst wurden. Das Titelbild zeigt dieses handwerkliche Meisterstück.

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Die Gibson ES-335 50s kommt dabei in den drei Nitrocelluloselackierungen Vintage Natural, Vintage Tobacco Burst und Ebony. Die Gitarre soll den unverfälschten Geist und die Magie der allerersten, im Jahr 1958 eingeführten Semi-Hollow-Modelle einfangen. Dafür kombiniert sie den geleimten Mahagonihals mit kräftigem Rounded-C Halsprofil mit einem Palisandergriffbrett mit 22 Bünden.

Der Sattel besteht aus Graph Tech, als Hardware gibt es eine ABR-1 Tune-O-Matic Bridge und Vintage-Deluxe Mechaniken mit Keystone-Knöpfen. Die Custombucker-Pickups (bestückt mit Alnico-3-Magneten), für einen warmen und holzigen Ton. Zeittypische Details der späten 50er-Jahre sind die klassischen Dot-Inlays im Griffbrett und ein historisch korrektes, längeres Pickguard.

Die Gibson ES-335 60s

Die Gibson ES-335 60s hingegen bleibt den Originalen der frühen 1960er-Jahre treu und ist für Gitarristen konzipiert, die ein moderneres Spielgefühl bevorzugen. Erhältlich ist sie in den Farben Vintage Burst, Sixties Cherry und Dark Walnut. Das deutlich flachere und schneller bespielbare SlimTaper-Halsprofil bietet Spielkomfort in allen Lagen.

Die grundlegenden Spezifikationen sind gleich wie beim Schwestermodell, jedoch hat die Gibson ES-335 60s neben dem schlankeren Halsprofil Grover Milk-Bottle Mechaniken verpasst bekommen.

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Für den passenden Sound sorgen kalibrierte T-Type Humbucker mit Alnico-5-Magneten, die einen etwas klareren, definierteren und durchsetzungsstärkeren Ton liefern sollen. Passend zu den 60er-Jahren kommt sie mit den charakteristischen kleinen Block-Inlays und dem kürzeren Pickguard-Design.

Was kosten die Semi-Hollows?

Die Gibson ES-335 50s und die Gibson ES-335 60s sind wahre Schmuckstücke und liefern zudem auch ein Stück Geschichte mit. Sie kommen mit Hartschalenkoffer und kosten bei Thomann jeweils 3.599,- Euro.