ANZEIGE
ANZEIGE

Gibson ES-335 50s und 60s, E-Gitarren

Teure Vintage-Suche vorbei?

19. Mai 2026
Gibson ES-335 50s und 60s

Gibson ES-335 50s und 60s

Mit der Gibson ES-335 50s und 60s liefert der Hersteller aus Tennessee zwei neue Semi-Hollow Modelle mit historisch korrekten Spezifikationen der beiden goldenen Dekaden des E-Gitarrenbaus. Die handgefertigten Instrumente dürften für Liebhaber aller Genres gleichermaßen interessant sein.

Die Gibson ES-335 50s

Die ES-335 gehört zu den kultigsten Gitarrenmodellen schlechthin. Die neuen Modelle für die 50s sowie 60s Linie sind nicht nur in Nashville von Hand gebaut, ihr dreilagiges Korpusholz aus Ahorn und Pappel wurde sogar auf der originalen ES-Laminat Presse aus dem ursprünglichen Werk in Kalamazoo gepresst, auf der schon früher Instrumente von legendären ES-Playern gepresst wurden. Das Titelbild zeigt dieses handwerkliche Meisterstück.

ANZEIGE
Die Gibson ES-335 50s

Die Gibson ES-335 50s

Die Gibson ES-335 50s kommt dabei in den drei Nitrocelluloselackierungen Vintage Natural, Vintage Tobacco Burst und Ebony. Die Gitarre soll den unverfälschten Geist und die Magie der allerersten, im Jahr 1958 eingeführten Semi-Hollow-Modelle einfangen. Dafür kombiniert sie den geleimten Mahagonihals mit kräftigem Rounded-C Halsprofil mit einem Palisandergriffbrett mit 22 Bünden.

Der Sattel besteht aus Graph Tech, als Hardware gibt es eine ABR-1 Tune-O-Matic Bridge und Vintage-Deluxe Mechaniken mit Keystone-Knöpfen. Die Custombucker-Pickups (bestückt mit Alnico-3-Magneten), für einen warmen und holzigen Ton. Zeittypische Details der späten 50er-Jahre sind die klassischen Dot-Inlays im Griffbrett und ein historisch korrektes, längeres Pickguard.

Die Gibson ES-335 60s

Die Gibson ES-335 60s hingegen bleibt den Originalen der frühen 1960er-Jahre treu und ist für Gitarristen konzipiert, die ein moderneres Spielgefühl bevorzugen. Erhältlich ist sie in den Farben Vintage Burst, Sixties Cherry und Dark Walnut. Das deutlich flachere und schneller bespielbare SlimTaper-Halsprofil bietet Spielkomfort in allen Lagen.

Die Gibson ES-335 60s

Die Gibson ES-335 60s

Die grundlegenden Spezifikationen sind gleich wie beim Schwestermodell, jedoch hat die Gibson ES-335 60s neben dem schlankeren Halsprofil Grover Milk-Bottle Mechaniken verpasst bekommen.

ANZEIGE

Für den passenden Sound sorgen kalibrierte T-Type Humbucker mit Alnico-5-Magneten, die einen etwas klareren, definierteren und durchsetzungsstärkeren Ton liefern sollen. Passend zu den 60er-Jahren kommt sie mit den charakteristischen kleinen Block-Inlays und dem kürzeren Pickguard-Design.

Was kosten die Semi-Hollows?

Die Gibson ES-335 50s und die  Gibson ES-335 60s sind wahre Schmuckstücke und liefern zudem auch ein Stück Geschichte mit. Sie kommen mit Hartschalenkoffer und kosten bei Thomann jeweils 3.599,- Euro.

 

 

ANZEIGE
Affiliate Links
Gibson ES-335 50s Ebony
Gibson ES-335 50s Ebony Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann
Gibson ES-335 50s VTB
Gibson ES-335 50s VTB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann
Gibson ES-335 50s Vintage Natural
Gibson ES-335 50s Vintage Natural Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann
Gibson ES-335 60s Dark Walnut
Gibson ES-335 60s Dark Walnut Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann
Gibson ES-335 60s Sixties Cherry
Gibson ES-335 60s Sixties Cherry Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann
Gibson ES-335 60s Vintage Burst
Gibson ES-335 60s Vintage Burst Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Gibson ES-335 50s Ebony
Gibson ES-335 50s Ebony Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann
Gibson ES-335 50s VTB
Gibson ES-335 50s VTB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann
Gibson ES-335 50s Vintage Natural
Gibson ES-335 50s Vintage Natural Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann
Gibson ES-335 60s Dark Walnut
Gibson ES-335 60s Dark Walnut Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann
Gibson ES-335 60s Sixties Cherry
Gibson ES-335 60s Sixties Cherry Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann
Gibson ES-335 60s Vintage Burst
Gibson ES-335 60s Vintage Burst Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Gibson Jake Kiszka SG Standard, Signature Gitarre

Gibson Jake Kiszka SG Standard, Signature Gitarre

23.04.2026 |0
Gibson Les Paul Studio Double Trouble, E-Gitarre

Gibson Les Paul Studio Double Trouble, E-Gitarre

16.04.2026 |0
Vintage Guitar Classics: Gibson ES-335 (1968) E-Gitarre

Vintage Guitar Classics: Gibson ES-335 (1968) E-Gitarre

06.08.2022 |12
Epiphone Joe Bonamassa 1962 ES-335

Epiphone Joe Bonamassa 1962 ES-335

11.10.2022 |1
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X