Gibson Firebird-, Explorer- und Supreme-Modelle, E-Gitarren

Neue Farbvarianten von Gibson

Mit der Gibson Firebird Custom und der Exporer Custom in Ebony schenkt uns der Gibson Custom Shop neue Varianten dieser Modelle. Außerdem gibt es neue Farbvarianten für die ES Supreme und SG Supreme aus regulärer Fertigung sowie neue Finishes für die Les Paul Studio Session.

Affiliate Links Gibson Firebird Custom Ebony Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 5.899,00€ Gibson Explorer Custom Ebony Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 5.899,00€

Die Gibson Firebird-, Explorer- und Supreme-Modelle

Die Gibson Firebird Custom w/Bound Head Veneer und die Gibson Explorer Custom w/Bound Head Veneer sind jetzt im Finish Ebony erhältlich. Mit goldener Hardware und 498T Humbucker am Steg sowie 490R Humbucker in der Halsposition wirken die Gitarren aus dem Custom Shop sehr edel. Das schlägt sich allerdings auch im Preis nieder. Sie sind bei Thomann inkl. Koffer für sattte 5.899,- Euro erhältlich.

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Gibson ES Supreme und SG Supreme

Ebenfalls neu sind die Gibson ES Supreme und SG Supreme in der Farbe Ebony. Die Gitarren aus der regulären Gibson-Produktlinie besitzen neben dem schwarzen Hochglanzfinish ebenfalls vergoldete Hardware.

Außerdem bieten sie Super-Split-Block-Inlays und Burstbucker Pro und Burstbucker Pro Plus Pickups. Die ES Supreme gibt es bei Thomann für 4.399,- Euro, die SG Supreme schon für 3.599,- Euro mit Koffer.

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Affiliate Links Gibson ES Supreme Gloss Ebony Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 4.399,00€ Gibson SG Supreme Ebony Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 3.599,00€

Gibson Les Paul Studio Session und Gibson SG Standard ’61 Faded

Außerdem gibt es die Gibson Les Paul Studio Session jetzt in den Farben Iguana Burst und Cherry. Diese etwas günstigeren Les Pauls kommen mit einem Griffbrett aus Ebenholz und Gibson ’57 Classic und ’57 Classic + Tonabnehmern mit Push/Pull Poti für Coil Splitting. Beide kosten bei Thomann 2.199,- Euro inkl. Gigbag.

Auch die Gibson SG Standard ’61 Faded bekommt eine neue Farbvariante, und zwar in Faded Vintage Cherry Satin. Sie kostet beim Musikhaus Thomann 1.799,- Euro und kommt mit Koffer.