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Gibson Firebird-, Explorer- und Supreme-Modelle, E-Gitarren

Neue Farbvarianten von Gibson

4. April 2026
Gibson Firebird Custom

Gibson Firebird Custom

Mit der Gibson Firebird Custom und der Exporer Custom in Ebony schenkt uns der Gibson Custom Shop neue Varianten dieser Modelle. Außerdem gibt es neue Farbvarianten für die ES Supreme und SG Supreme aus regulärer Fertigung sowie neue Finishes für die Les Paul Studio Session.

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Gibson Firebird Custom Ebony
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Gibson Explorer Custom Ebony
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5.899,00€ Thomann

Die Gibson Firebird-, Explorer- und Supreme-Modelle

Gibson Firebird Custom Ebony

Gibson Firebird Custom Ebony

Die Gibson Firebird Custom w/Bound Head Veneer und die Gibson Explorer Custom w/Bound Head Veneer sind jetzt im Finish Ebony erhältlich. Mit goldener Hardware und 498T Humbucker am Steg sowie 490R Humbucker in der Halsposition wirken die Gitarren aus dem Custom Shop sehr edel. Das schlägt sich allerdings auch im Preis nieder. Sie sind bei Thomann inkl. Koffer für sattte 5.899,- Euro erhältlich.

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Gibson ES Supreme und SG Supreme

Ebenfalls neu sind die Gibson ES Supreme und SG Supreme in der Farbe Ebony. Die Gitarren aus der regulären Gibson-Produktlinie besitzen neben dem schwarzen Hochglanzfinish ebenfalls vergoldete Hardware.

Gibson ES Supreme Ebony

Gibson ES Supreme Ebony

Außerdem bieten sie Super-Split-Block-Inlays und Burstbucker Pro und Burstbucker Pro Plus Pickups. Die ES Supreme gibt es bei Thomann für 4.399,- Euro, die SG Supreme schon für 3.599,- Euro mit Koffer.

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Gibson ES Supreme Gloss Ebony
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4.399,00€ Thomann
Gibson SG Supreme Ebony
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3.599,00€ Thomann

Gibson Les Paul Studio Session und Gibson SG Standard ’61 Faded

Außerdem gibt es die Gibson Les Paul Studio Session jetzt in den Farben Iguana Burst und Cherry. Diese etwas günstigeren Les Pauls kommen mit einem Griffbrett aus Ebenholz und Gibson ’57 Classic und ’57 Classic + Tonabnehmern mit Push/Pull Poti für Coil Splitting. Beide kosten bei Thomann 2.199,- Euro inkl. Gigbag.

Gibson Les Paul Studio Session in Iguana Burst

Gibson Les Paul Studio Session in Iguana Burst

Auch die Gibson SG Standard ’61 Faded bekommt eine neue Farbvariante, und zwar in Faded Vintage Cherry Satin. Sie kostet beim Musikhaus Thomann 1.799,- Euro und kommt mit Koffer.

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Gibson Les Paul Studio Session IB
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2.199,00€ Thomann
Gibson Les Paul Studio Session CH
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2.199,00€ Thomann
Gibson SG Standard '61 Faded VCS
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1.799,00€ Thomann

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Gibson Explorer Custom Ebony
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Gibson ES Supreme Gloss Ebony
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Gibson Les Paul Studio Session IB
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Gibson Les Paul Studio Session CH
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Gibson Les Paul Studio Session CH
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Gibson SG Standard '61 Faded VCS
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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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