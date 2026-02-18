ANZEIGE
Gibson Gary Clark Jr. Custom ES-355, Signature Gitarre

Eine Signature Gitarre für den Blues-Rock Giganten

18. Februar 2026
Gibson Gary Clark Jr. Custom ES-355

Gibson Gary Clark Jr. Custom ES-355

Mit der Gibson Gary Clark Jr. Custom ES-355 bekommt der mehrfache Grammy-Gewinner nun sein drittes Signature Instrument auf den Leib geschneidert. Inspiriert von B.B. King und auf 100 Stück limitiert.

Gibson Gary Clark Jr.Custom ES-355 CB
Gibson Gary Clark Jr.Custom ES-355 CB
7.999,00€

Die Gibson Gary Clark Jr. Custom ES-355

Gary Clark Jr. gilt mit vier Grammy-Awards als einer der einflussreichsten Gitarristen seiner Ära, der Blues, Rock, Soul und Hip-Hop zu einem unverkennbaren Sound verschmilzt. Nach seinen bisherigen Signature-Modellen rückt die Gibson Gary Clark Jr. Custom ES-355 Garys einstigen Traum in den Fokus, als großer B.B. King Fan dessen Signature Lucille zu besitzen.

Gibson Gary Clark Jr. Custom ES-355 Vorderseite

Frontseite

Das Instrument besteht aus einem 3-lagigen Ahorn/Pappel/Ahorn Korpus mit geriegelter Ahorndecke. Der Hals aus Mahagoni weist ein „50s Rounded Medium C“-Profil und eine Mensur von 24,75″ (628,65 mm) auf. Das Ebenholzgriffbrett ist mit 22 Historic Medium-Jumbo-Bünde sowie Mother-of-Pearl Block-Inlays ausgestattet. Ein 7-lagiges Binding auf der Oberseite und ein 5-lagiges Binding an Kopfplatte und Boden sorgen für eine edle Optik.

Gibson Gary Clark Jr. Custom ES-355 Rückseite

Rückseite

Als Hardware kommen eine ABR-1 Historic No-Wire Brücke, ein Bigsby B7 Vibrato und Grover Rotomatic Mechaniken zum Einsatz. Als Tonabnehmer kommen bei der Gibson Gary Clark Jr. Custom ES-355 zwei ungewachste Custombucker mit Alnico-3-Magneten zum Einsatz, die warmen und artikulierten Sound liefern sollen. Neben den doppelt verfügbaren Volume- und Tone-Reglern mit CTS-Potis bietet der berühmte Varitone-Schalter sechs verschiedene Klangfarben für maximale Flexibilität.

Die komplette Hardware ist in VOS Nickel gehalten, die Gitarre kommt im Cobra Burst Finish. Mit im Lieferumfang enthalten ist ein Gibson Custom Hartschalenkoffer mit Gary Clark Jr. Design.

Preis und Verfügbarkeit

Da die Gitarre auf 100 Stück limitiert ist, sollte man schnell zugreifen. Bei Thomann kostet die Gitarre 7.999,- Euro, die Lieferzeit ist mit 1-2 Wochen betitelt.

 

Gibson Gary Clark Jr.Custom ES-355 CB
Gibson Gary Clark Jr.Custom ES-355 CB
7.999,00€

Links

Gibson Gary Clark Jr.Custom ES-355 CB
Gibson Gary Clark Jr.Custom ES-355 CB
7.999,00€
