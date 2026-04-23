Gibson Jake Kiszka SG Standard, Signature Gitarre

Ein Klassiker für den Greta Van Fleet Gitarristen

Mit der Gibson Jake Kiszka SG Standard schneidert der in Nashville ansässige Hersteller dem Gitarristen der Band Greta Van Fleet ein Instrument auf den Leib, das seine Verbindung zwischen ihm und seiner geliebten 1961er Gibson SG ehren soll.

Die Gibson Jake Kiszka SG Standard

Jake Kiszka ist ein Gründungsmitglied der US-amerikanischen Rockband Greta Van Fleet. Wem die Musik der Grammy-ausgezeichneten Band noch nicht kennt, dem lege ich an’s Herz sich ihre „Live at the Red Rocks Amphitheater“ Performance anzuschauen. Hier kann man sehen, wie ein Mix aus Classic Rock und Hard Rock in der heutigen Zeit neu definiert und zur Perfektion getrieben wird.

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Gitarrist Jacob Kiszka hegt eine besondere Vorliebe für seine Gibson SG aus dem Jahr 1961, genannt Beloved. Mit der neuen Jake Kiszka SG Standard möchte Gibson nun nicht nur Kiszka’s sondern das Erbe einer ganzen von der Gibson SG geprägten Generation ehren.

Die in Nashville gefertigte Gibson Jake Kiszka SG Standard im nitrolackierten Faded Vintage Cherry verfügt über einen Korpus aus massivem Mahagoni mit eingeleimtem Mahagonihals mit SlimTaper-Profil. Das Palisandergriffbrett trägt 22 Bünde und Acryl-Trapez-Inlays. Für stabiles Stimmungsverhalten setzt Gibson auf einen Graph Tech Sattel und hauseigene Vintage Deluxe Mechaniken mit Keystone-Buttons

Direkt ins Auge sticht vermutlich das auffällige goldfarbene Sideways Vibrola Cover. Dieses ist bei Jake Kiszka SG Standar jedoch modifiziert und fungiert als Non-Tremolo-Setup. Somit dient es nur der exklusiven Optik. Bevor die Saiten unter diesem Cover von einem Stop Tailpiece gehalten werden, laufen sie über eine ABR-1 Tune-O-Matic Brücke, beide ebenfalls in Gold.

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Bei der Elektronik ist man ein wenig vom Pfad der frühen 60er Jahre abgewichen. Die Gitarre besitzt zwei T-Type Humbucker mit Gold-Cover, die auf Jake’s Spiel mit großer Dynamik und schreienden Klängen ausgelegt sind. Die Schaltung umfass Volume- und Tone-Regler für jeweils beide Pickups, die mit Orange Drop-Kondensatoren bestückt sind.

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Preis und Verfügbarkeit

Zum Lieferumfang der Gitarre gehören eine zweite (signierte) Backplate, Hartschalenkoffer sowie ein von Kiszka selbst designter Custom Ledergurt. Die Gitarre ist limitiert, eine bestimmte Stückzahl wurde jedoch nicht genannt. Bei Thomann kostet sie 2.499,- Euro.