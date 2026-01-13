ANZEIGE
ANZEIGE

Gibson Keith Richards 1960 ES-355, Signature Gitarre

Ein Meisterwerk für den Rolling Stones Gitarristen

13. Januar 2026
Gibson Keith Richards 1960 ES-355

Gibson Keith Richards 1960 ES-355

Mit der Gibson Keith Richards 1960 ES-355 Collector’s Edition präsentiert Gibson eine detailgetreue Replik eines der berühmtesten Signature-Instrumente überhaupt. Seit den späten 1960ern prägt sie den Sound der Rolling Stones und ist bis heute fester Bestandteil der Live-Shows. Das Modell wurde in Nashville von Hand gefertigt und ist weltweit auf nur 100 Exemplare limitiert.

Die Gibson Keith Richards 1960 ES-355

Keith Richards gilt seit über sechs Jahrzehnten als einer der prägendsten Gitarristen der Rockgeschichte. Sein Spiel, sein Ton und seine ikonische schwarze ES-355 sind untrennbar mit dem Sound der Rolling Stones verbunden. Genau dieses Instrument steht nun im Mittelpunkt einer streng limitierten Neuauflage aus dem Gibson Custom Shop. Jede Gitarre trägt dabei ein von Keith Richards persönlich signiertes Label im F-Loch.

ANZEIGE

Gibson Keith Richards 1960 ES-355 Frontansicht

Das Instrument ist aber nicht einfach nur eine Signature-Gitarre. Sie stellt eine absolut detailgetreue Replika des Originalinstruments dar, und wurde mithilfe von 3D-Scanning und dem Herstellungsjahr treuen Materialien und Fertigungstechniken im Custom Shop in Nashville handgefertigt und einem aufwändigen Murphy Lab Aging unterzogen. Damit soll sie nicht nur optisch, sondern auch klanglich zum Verwechseln ähnlich sein. Näher dürfte man dem Sound von Alben wie Sticky Fingers oder Exile on Main St., auf denen die Gitarre zum Einsatz kam, wohl kaum kommen.

Der Korpus der Gibson Keith Richards 1960 ES-355 besteht aus einem dreilagigen Maple/Poplar/Maple-Laminat mit Red-Spruce-Beleistung und gewichtsreduziertem Ahorn-Centerblock. Das Murphy Lab Aged Ebony Nitro-Finish sowie die aufwändigen Bindings entsprechen exakt dem Originalzustand.

Mit handsigniertem Label

Mit handsigniertem Label

Der Mahagonihals ist eingeleimt und besitzt ein exklusives Custom-Profil nach Keith Richards’ Originalgitarre. Ein Ebenholzgriffbrett mit Mother-of-Pearl-Block-Inlays, 22 Medium-Wide-Bünden, 12″-Radius und klassischer Gibson-Mensur vervollständigt das authentische Spielgefühl.

Zur Hardware zählen eine ABR-1 Wire Bridge, ein Bigsby B7 Vibrato sowie Grover Rotomatic Mechaniken. Sämtliche Metallteile sind Murphy-Lab-geaged und in Gold gehalten. Auch Regler, Pickup-Kappen und Schalterkomponenten folgen historischen Vorbildern.

ANZEIGE

Die Elektronik besteht aus zwei ungewachsten Custombuckern mit gealterten Alnico-5-Magneten, zwei Volume- und zwei Tone-Reglern mit CTS-500k-Potis, Paper-in-Oil-Kondensatoren und ein Switchcraft-3-Way-Toggleswitch. Zum Lieferumfang gehören ein Custom-Shop-Koffer, ein Echtheitszertifikat und ein Replica-Strap.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Instrument ist auf nur 100 Exemplare limitiert und hat eine UVP von stolzen 19.999 €. Mit sehr viel Glück kann man die Gitarre eventuell bei Thomann ergattern.

ANZEIGE

Preis

  • 19.999,-

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Das Gear der besten Gitarristen der Welt: Keith Richards

Das Gear der besten Gitarristen der Welt: Keith Richards

25.05.2025 |11
Gibson Noel Gallagher 1960 ES-335 für 10.000 Euro

Gibson Noel Gallagher 1960 ES-335 für 10.000 Euro

01.09.2022 |5
Vintage Guitar Classics: Gibson ES-335 (1968) E-Gitarre

Vintage Guitar Classics: Gibson ES-335 (1968) E-Gitarre

06.08.2022 |13
Test: Gibson J-45 Special, Akustikgitarre mit Tonabnehmer

Test: Gibson J-45 Special, Akustikgitarre mit Tonabnehmer

16.09.2025 |1
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X