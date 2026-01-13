Gibson Keith Richards 1960 ES-355, Signature Gitarre

Ein Meisterwerk für den Rolling Stones Gitarristen

Mit der Gibson Keith Richards 1960 ES-355 Collector’s Edition präsentiert Gibson eine detailgetreue Replik eines der berühmtesten Signature-Instrumente überhaupt. Seit den späten 1960ern prägt sie den Sound der Rolling Stones und ist bis heute fester Bestandteil der Live-Shows. Das Modell wurde in Nashville von Hand gefertigt und ist weltweit auf nur 100 Exemplare limitiert.

Die Gibson Keith Richards 1960 ES-355

Keith Richards gilt seit über sechs Jahrzehnten als einer der prägendsten Gitarristen der Rockgeschichte. Sein Spiel, sein Ton und seine ikonische schwarze ES-355 sind untrennbar mit dem Sound der Rolling Stones verbunden. Genau dieses Instrument steht nun im Mittelpunkt einer streng limitierten Neuauflage aus dem Gibson Custom Shop. Jede Gitarre trägt dabei ein von Keith Richards persönlich signiertes Label im F-Loch.

Das Instrument ist aber nicht einfach nur eine Signature-Gitarre. Sie stellt eine absolut detailgetreue Replika des Originalinstruments dar, und wurde mithilfe von 3D-Scanning und dem Herstellungsjahr treuen Materialien und Fertigungstechniken im Custom Shop in Nashville handgefertigt und einem aufwändigen Murphy Lab Aging unterzogen. Damit soll sie nicht nur optisch, sondern auch klanglich zum Verwechseln ähnlich sein. Näher dürfte man dem Sound von Alben wie Sticky Fingers oder Exile on Main St., auf denen die Gitarre zum Einsatz kam, wohl kaum kommen.

Der Korpus der Gibson Keith Richards 1960 ES-355 besteht aus einem dreilagigen Maple/Poplar/Maple-Laminat mit Red-Spruce-Beleistung und gewichtsreduziertem Ahorn-Centerblock. Das Murphy Lab Aged Ebony Nitro-Finish sowie die aufwändigen Bindings entsprechen exakt dem Originalzustand.

Der Mahagonihals ist eingeleimt und besitzt ein exklusives Custom-Profil nach Keith Richards’ Originalgitarre. Ein Ebenholzgriffbrett mit Mother-of-Pearl-Block-Inlays, 22 Medium-Wide-Bünden, 12″-Radius und klassischer Gibson-Mensur vervollständigt das authentische Spielgefühl.

Zur Hardware zählen eine ABR-1 Wire Bridge, ein Bigsby B7 Vibrato sowie Grover Rotomatic Mechaniken. Sämtliche Metallteile sind Murphy-Lab-geaged und in Gold gehalten. Auch Regler, Pickup-Kappen und Schalterkomponenten folgen historischen Vorbildern.

Die Elektronik besteht aus zwei ungewachsten Custombuckern mit gealterten Alnico-5-Magneten, zwei Volume- und zwei Tone-Reglern mit CTS-500k-Potis, Paper-in-Oil-Kondensatoren und ein Switchcraft-3-Way-Toggleswitch. Zum Lieferumfang gehören ein Custom-Shop-Koffer, ein Echtheitszertifikat und ein Replica-Strap.

Preis und Verfügbarkeit

Das Instrument ist auf nur 100 Exemplare limitiert und hat eine UVP von stolzen 19.999 €. Mit sehr viel Glück kann man die Gitarre eventuell bei Thomann ergattern.