Gibson L-1 Anniversary, Akustikgitarre

100 Jahre Gibson Flat-Top

Im Jahr 1926 kam die erste Gibson Flat-Top Akustikgitarre auf den Markt. Der Traditionshersteller feiert das legendäre 100-jährige Jubiläum nun mit einer auf 100 Stück limitierten Gibson L-1 Anniversary. Die Gitarre stellt eine akribische Hommage an die goldene Ära des Gitarrenbaus dar.

Die Gibson L-1 Anniversary

Was für eine Schönheit?! Die Gibson L-1 Anniversary wurde mit dem Ziel entwickelt, eine authentische Replik des Originals von 1926 zu schaffen. Jedes Detail wurde darauf ausgelegt, die Magie des Originals einzufangen. Wer den Sound früher Tonaufnahmen liebt, findet hier die ultimative Umsetzung in Handarbeit.

Der Korpus besteht aus massivem Mahagoni für Boden und Zargen, gepaart mit einer thermisch gealterten Rotfichtendecke. Diese spezielle Behandlung sorgt zusammen mit dem traditionellen Scalloped Gibson X-Bracing für das Resonanzverhalten eines perfekt eingespielten Vintage-Instruments. Der eingeleimte Mahagonihals verfügt über eine Mensur von 635 mm (25 Zoll) und ist am 12. Bund mit dem Korpus verbunden. Er trägt ein hochwertiges Griffbrett aus Ebenholz, das mit 18 Standardbünden und Perlmutt-Dot-Inlays bestückt ist.

Hardware und Optik orientieren sich ebenfalls strikt an historischen Vorgaben. Die Saiten laufen am unteren Ende auf einem markanten Pyramidensteg aus Ebenholz und liegen oben in einem Knochensattel, während die offenen „three-on-a-plate“ Mechaniken mit Cream Buttons den Vintage-Look unterstreichen. Das Instrument ist in edlem Cremona Burst Hochglanz-Nitrolack gehalten.

Besondere Details wie das Custom-bound Schallloch, die Bindings an Korpus und Griffbrett sowie der „The Gibson“-Schriftzug aus Perlmutt auf der Kopfplatte unterstreichen dabei den Sammlerstatus. Eine spezielle Halsstababdeckung weist zudem diskret auf das exklusive Jubiläum hin.

Preis und Verfügbarkeit

Dieses edle Stück Geschichte hat natürlich seinen Preis. Um eines der 100 Exemplare der Gibson L-1 Anniversary sein Eigen nennen zu können, muss man bei Thomann 4.999,- Euro auf den Tisch legen.