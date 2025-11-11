ANZEIGE
Gibson Les Paul Junior Double Cut und Les Paul Special Double Cut, E-Gitarren

Jetzt auch mit Double Cut

11. November 2025
Gibson erweitert seine Les Paul Lineup mit einem Doppelschlag. Mit den neuen Gibson Les Paul Junior Double Cut und Les Paul Special Double Cut Modellen kehrt so ein Stück purer Rock’n’Roll zurück.

Gibson LP Junior Double Cut VC
Gibson LP Junior Double Cut Ebony
Gibson LP Junior Double Cut TV Yellow
Die Gibson Les Paul Junior Double Cut und Les Paul Special Double Cut

Mit dem in den 1950er Jahren vorgestellten P-90 Single Coil, der seitdem den Sound von Blues und Rock maßgeblich beeinflusst hat, begann auch die Zeit der Les Paul Special (zwei Pickups) bzw. Les Paul Junior (ein Pickup). Schon seit einiger Zeit gab es keine Double Cut Variante mehr bei den beiden Modellen der Gibson USA Original Collection. Das ändert sich nun.

Gibson Les Paul Junior Double Cut

Gibson Les Paul Junior Double Cut

Gibson Les Paul Junior Double Cut

Die Les Paul Junior Double Cut ist so etwas wie das destillierte Herz der Gibson-DNA. Schon seit ihrer Einführung 1954 galt die Junior als „Studentenmodell“, was ihre Profi-Karriere aber nicht verhindern konnte. Unzählige Gitarrist:innen haben bewiesen, dass ein einziger Pickup mehr Ausdruck zulassen kann, als man denkt.

Der Slab-Korpus aus massivem Mahagoni mit doppeltem Cutaway bietet nicht nur eine ausgezeichnete Balance, sondern auch uneingeschränkten Zugang bis in die höchsten Lagen. Der eingeleimte Mahagonihals mit SlimTaper™-Profil verfügt über ein Palisandergriffbrett mit 22 Medium-Jumbo-Bünden und schlichten Acryl-Dot-Inlays. Klanglich liefert der einzelne Dogear P-90-Pickup in der Stegposition knurrige Blues-Töne bis hin zu rotzigem Garage-Rock.

Die Elektronik ist auf das Minimum reduziert: ein Master-Volume, ein Master-Tone, beide mit Orange Drop®-Kondensatoren. Das einfache Wraparound-Bridge-System überträgt jede Schwingung direkt in den Mahagonikorpus, was der Junior ihren legendären Sustain und Punch verleiht. Abgerundet wird das Ganze durch Vintage Deluxe-Mechaniken mit weißen Buttons und einem Graph Tech®-Sattel. Verfügbar ist die Gibson Les Paul Junior Double Cut in den Farben Ebony, Vintage Cherry und TV Yellow und kommt mit Hardshell Case.

Gibson Les Paul Special Double Cut

Gibson Les Paul Special Double Cut

Gibson LP Special Double Cut VC
Gibson LP Special Double Cut TV Yello
Gibson LP Special Double Cut Ebony
Gibson Les Paul Special Double Cut

Die Les Paul Special Double Cut baut auf der Junior auf, erweitert aber deren minimalistisches Konzept. Mit dem zweiten P-90 Pickup in der Halsposition sowie separaten Volume- und Tone-Reglern (auch mit Orange Drop®-Kondensatoren) bekommt man hier jedoch zusätzliche Klangvielfalt.

Auch optisch zeigt sich die Special etwas feiner: Das Palisandergriffbrett ist mit Binding versehen, die Kopfplatte trägt das Gibson-Logo in echtem Perlmutt. Das Resultat ist eine Gitarre, die den rohen Charakter der Junior beibehält, aber mit mehr Flexibilität und einem Hauch Eleganz daherkommt. Auch die Gibson Les Paul Special Double Cut ist in den Farben Ebony, Vintage Cherry und TV Yellow erhältlich und kommt ebenfalls mit Hardshell Case.

 

Preis und Verfügbarkeit

Die Gibson Les Paul Junior Double Cut und Les Paul Special Double Cut gibt es ab sofort beim Musikhaus Thomann. Für die LP Junior Double Cut werden 1.699 € fällig, die LP Special Double Cut kostet 1.999 €.

Preis

  • LP Junior Double Cut 1.699,-
  • LP Special Double Cut 1.999,-

Links

