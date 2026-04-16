Gibson Les Paul Studio Double Trouble, E-Gitarre

Mit Burstbucker Pickups und limitiert auf 1000 Stück

Auf der NAMM 2026 wurde es bereits angekündigt: Die extrem beliebte limitierte Double Trouble Les Paul wird auch in einer Studio Variante kommen – jetzt ist sie da. Die Gibson Les Paul Studio Double Trouble liefert offene Burstbucker Pro Pickups und kommt in zwei äußerst ansprechenden Finishes. Insgesamt gibt es nur 1000 Exemplare.

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Die neue Gibson Les Paul Studio Double Trouble

Bereits letztes Jahr gab es zwei streng limitierte Les Paul Standard Double Trouble Modelle. Der Erfolg dieser beiden Gitarren hat Gibson wohl dazu inspiriert, die Serie jetzt auch auf die Studio Variante zu erweitern.

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Der Name Double Trouble bezieht sich vermutlich auf den Einsatz der beiden Gibson Burstbucker Pro Tonabnehmern, die den Gitarren ihren besonderen Look verleihen. Ohne Abdeckung, aber dafür mit weißen Spulen sieht das schon sehr cool aus! Die Gibson Les Paul Studio Double Trouble gibt es in zwei ansprechenden Farben: Cherry Sunburst und Dirty Lemon Burst. Jeweils auf 500 Stück limitiert.

Der reduzierte Look der Gibson Les Paul Studio Double Trouble gefällt mir äußerst gut. Auch ohne Korpus-Binding und vor allem ohne die Faceplate am Tonabnehmerwahlschalter versprühen diese Gitarren enormen Charme.

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Gefertigt sind sie aus Mahagoni mit „Ultra-Modern“ Gewichtsreduzierung und Ahorndecke, mit SlimTaper Mahagonihals und Rosewood-Griffbrett mit Binding. Zur Ausstattung gehören 22 Medium-Jumbo-Bünde und die charakteristischen Trapez-Einlagen. Die Hardware umfasst wie bei Gibson üblich eine Nashville Tune-O-Matic Bridge mit Aluminium Stop Bar und einen Sattel aus Graph Tech.

Die beiden Burstbucker Pro werden natürlich über einen 3-Wege-Switch und jeweils eigene Volume- und Tone-Potis gesteuert. Die Volume Potis verfügen dabei auch über eine Push/Pull Coil-Tap Funktion, um im Notfall auch drahtigere Single-Coil Klänge am Start zu haben.

Preis und Verfügbarkeit

Also ich persönlich würde mir die Gibson Les Paul Studio Double Trouble auf jeden Fall im extem chicken Dirty Lemon Burst holen! Bei Thomann gibt es beide Farboptionen für 1.799,- Euro. Momentan sind sie noch zu haben.