Gibson Mark Morton Les Paul Modern Quilt, Signature Gitarre

Power und Präzision für den Lamb of God Gitarristen

Mark Morton ist als Lead-Gitarrist der Groove-Metal-Giganten Lamb of God weltweit bekannt für sein ebenso brachiales wie melodisches Spiel. Mit der neuen Gibson Mark Morton Les Paul Modern Quilt wird nun ein Signature-Instrument vorgestellt, das genau diese Balance aus Power und Präzision verkörpert.

Die Gibson Mark Morton Les Paul Modern Quilt

Als Gründungsmitglied von Lamb of God hat Mark Morton den modernen Metal-Sound entscheidend mitgeprägt. Sein neues Signature Modell vereint edle Ästhetik mit einer Ergonomie, die speziell auf die Bedürfnisse moderner Gitarristen zugeschnitten ist.

Die Gibson Mark Morton Les Paul Modern Quilt besteht aus einem Mahagoni-Korpus, der mit einer optisch beeindruckenden Decke aus AAA-Wölkchenahorn (Quilted Maple) bestückt ist. Dank des „Ultra Modern Weight Relief“ bleibt das Instrument auch bei langen Shows komfortabel. Das Translucent Ebony Burst Satin besteht aus feinem Nitrolack.

Der geleimte Mahagonihals kommt im schlanken SlimTaper-Profil und bietet durch den „Modern Contoured Heel“ einen barrierefreien Zugang zu den höchsten Lagen. Das Ebenholzgriffbrett verfügt über einen Compound-Radius, 22 Medium-Jumbo-Bünde sowie klassische Trapez-Inlays aus echtem Perlmutt.

Die Hardware ist konsequent auf Stabilität ausgelegt: Grover Rotomatic Locking-Mechaniken mit Keystone-Buttons sorgen zusammen mit einer Aluminum Nashville Tune-O-Matic Bridge für absolute Stimmtreue.

Zur Verstärkung kommen zwei handgefertigte Mark Morton Signature Humbucker zum Einsatz, welche von glänzenden Tonabnehmerrahmen in Chromoptik umrandet sind. Während der Rhythm-Pickup mit moderatem Output und Keramikmagneten für Klarheit sorgt, liefert der Lead-Humbucker mehr Wicklungen für aggressivere Sounds. Die Schaltung erfolgt über einen 3-Wege-Toggle, wobei die handverdrahteten Regler mit hochwertigen Orange Drop®-Kondensatoren ausgestattet sind.

Ausgeliefert wird das Instrument in einem modernen Hartschalenkoffer inklusive eines speziellen Sets Mark Morton Stringjoy-Saiten.

Preis und Verfügbarkeit

Die Gibson Mark Morton Les Paul Modern Quilt ist direkt lieferbar und kostet bei Thomann 2.999,- Euro.