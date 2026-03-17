ANZEIGE
ANZEIGE

Gibson Michael Schenker 1971 Flying V, Signature Gitarre

Michael Schenkers limitierte Flying V

17. März 2026
Gibson Michael Schenker 1971 Flying V

Gibson Michael Schenker 1971 Flying V

Mit der Gibson Michael Schenker 1971 Flying V in der Collectior’s Edition ehrt Gibson einen der bekanntesten deutschen Rock-Gitarristen. Schenker machte die Flying V weltberühmt. Auf nur 50 Stück weltweit limitiert präsentiert der Gibson Custom Shop jetzt eine exakte Nachbildung seiner originalen 1971er Medallion Flying V.

Die Gibson Michael Schenker 1971 Flying V

Michael Schenker prägte mit seinem melodiösen und zugleich aggressiven Spiel bei UFO und den Scorpions ganze Generationen. Sein Markenzeichen war dabei stets die modifizierte 1971er Flying V in ihrem markanten schwarz-weißen Kontrastlook. Während das originale Instrument mittlerweile zu Kirk Hammetts Sammlung gehört, dürfen sich 50 glückliche Menschen auf der Welt nun über eine mittels 3D-Scans akribisch angefertigte Nachbildung der einflussreichsten Flying V aller Zeiten freuen.

ANZEIGE

Gibson Michael Schenker 1971 Flying V Korpus

Der Korpus der Gibson Michael Schenker 1971 Flying V besteht aus einteiligem, massivem Mahagoni, der eingeleimte dreiteilige Mahagonihals weist das originale 1971er Flying V Profil auf. Das Griffbrett ist aus einlagigem Palisander gefertigt und mit 22 Medium-Jumbo-Bünden sowie klassischen Pearloid-Dot-Inlays bestückt. Das Murphy Lab Aged Finish im ikonischen halb Schwarz, halb Weiß weist nahezu die gleichen Spielspuren auf wie das Original.

Affiliate Links
Gibson 67 Flying V Reissue Vibrola
Gibson 67 Flying V Reissue Vibrola
Kundenbewertung:
(2)
4.799,00€ Thomann
Gibson 58 Korina Flying V BG VOS
Gibson 58 Korina Flying V BG VOS
Kundenbewertung:
(1)
9.498,00€ Thomann

Halsrückseite, Kopfplatte und Trussrod-Abdeckung sind ebenfalls im Schwarz/Weiß Finish gehalten. Als Mechaniken kommen Schaller M6 im passenden Aged-Look zum Einsatz, der Sattel besteht aus Corian. Korpusseitig gibt es in Sachen Hardware eine Tune-O-Matic Brücke mit einem Stop Bar Tailpiece aus verchromtem Zink.

ANZEIGE

Gibson Michael Schenker 1971 Flying V - die Mechaniken

Die Elektronik besteht aus zwei nicht vergossenen T-Top Humbuckern mit Alnico 5 Magneten. Gesteuert wird das Ganze über zwei Volume-Regler, einen Master-Tone-Regler (bestückt mit CTS-Potis und Black Beauty Kondensatoren) sowie einen 3-Wege-Toggle-Switch.

Gibson Michael Schenker 1971 Flying V Box mit Zertifikat

Affiliate Links
Gibson Flying V Custom EB
Gibson Flying V Custom EB
Kundenbewertung:
(4)
5.599,00€ Thomann
Gibson 70s Flying V CW
Gibson 70s Flying V CW
Kundenbewertung:
(7)
2.439,00€ Thomann

Preis und Verfügbarkeit

Die Gibson Michael Schenker 1971 Flying V wird inklusive eines maßgeschneiderten Hartschalenkoffers und Zertifikat geliefert. Wer es schafft, eines der 50 Exemplare für 17.299,- Euro zu ergattern, darf sich glücklich schätzen. Für alle, die leer ausgehen, gibt es aber zum Glück noch andere Flying Vs.

ANZEIGE
Affiliate Links
Gibson 67 Flying V Reissue Vibrola
Gibson 67 Flying V Reissue Vibrola
Kundenbewertung:
(2)
4.799,00€ Thomann
Gibson 58 Korina Flying V BG VOS
Gibson 58 Korina Flying V BG VOS
Kundenbewertung:
(1)
9.498,00€ Thomann
Gibson Flying V Custom EB
Gibson Flying V Custom EB
Kundenbewertung:
(4)
5.599,00€ Thomann
Gibson 70s Flying V CW
Gibson 70s Flying V CW
Kundenbewertung:
(7)
2.439,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Gibson 67 Flying V Reissue Vibrola
Gibson 67 Flying V Reissue Vibrola
Kundenbewertung:
(2)
4.799,00€ Thomann
Gibson 58 Korina Flying V BG VOS
Gibson 58 Korina Flying V BG VOS
Kundenbewertung:
(1)
9.498,00€ Thomann
Gibson Flying V Custom EB
Gibson Flying V Custom EB
Kundenbewertung:
(4)
5.599,00€ Thomann
Gibson 70s Flying V CW
Gibson 70s Flying V CW
Kundenbewertung:
(7)
2.439,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Gibson 70s Flying V und Explorer E-Gitarren

Gibson 70s Flying V und Explorer E-Gitarren

06.10.2023 |0
Guitar Vintage: Gibson Flying V V2, E-Gitarre

Guitar Vintage: Gibson Flying V V2, E-Gitarre

01.05.2018 |6
Interview: Kai Lünnemann, von Michael Schenker bis Gospel

Interview: Kai Lünnemann, von Michael Schenker bis Gospel

03.01.2010 |0
Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom, Signature Gitarre

Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom, Signature Gitarre

26.02.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X