Gibson Michael Schenker 1971 Flying V, Signature Gitarre

Michael Schenkers limitierte Flying V

Mit der Gibson Michael Schenker 1971 Flying V in der Collectior’s Edition ehrt Gibson einen der bekanntesten deutschen Rock-Gitarristen. Schenker machte die Flying V weltberühmt. Auf nur 50 Stück weltweit limitiert präsentiert der Gibson Custom Shop jetzt eine exakte Nachbildung seiner originalen 1971er Medallion Flying V.

Die Gibson Michael Schenker 1971 Flying V

Michael Schenker prägte mit seinem melodiösen und zugleich aggressiven Spiel bei UFO und den Scorpions ganze Generationen. Sein Markenzeichen war dabei stets die modifizierte 1971er Flying V in ihrem markanten schwarz-weißen Kontrastlook. Während das originale Instrument mittlerweile zu Kirk Hammetts Sammlung gehört, dürfen sich 50 glückliche Menschen auf der Welt nun über eine mittels 3D-Scans akribisch angefertigte Nachbildung der einflussreichsten Flying V aller Zeiten freuen.

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Der Korpus der Gibson Michael Schenker 1971 Flying V besteht aus einteiligem, massivem Mahagoni, der eingeleimte dreiteilige Mahagonihals weist das originale 1971er Flying V Profil auf. Das Griffbrett ist aus einlagigem Palisander gefertigt und mit 22 Medium-Jumbo-Bünden sowie klassischen Pearloid-Dot-Inlays bestückt. Das Murphy Lab Aged Finish im ikonischen halb Schwarz, halb Weiß weist nahezu die gleichen Spielspuren auf wie das Original.

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Halsrückseite, Kopfplatte und Trussrod-Abdeckung sind ebenfalls im Schwarz/Weiß Finish gehalten. Als Mechaniken kommen Schaller M6 im passenden Aged-Look zum Einsatz, der Sattel besteht aus Corian. Korpusseitig gibt es in Sachen Hardware eine Tune-O-Matic Brücke mit einem Stop Bar Tailpiece aus verchromtem Zink.

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Die Elektronik besteht aus zwei nicht vergossenen T-Top Humbuckern mit Alnico 5 Magneten. Gesteuert wird das Ganze über zwei Volume-Regler, einen Master-Tone-Regler (bestückt mit CTS-Potis und Black Beauty Kondensatoren) sowie einen 3-Wege-Toggle-Switch.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Gibson Michael Schenker 1971 Flying V wird inklusive eines maßgeschneiderten Hartschalenkoffers und Zertifikat geliefert. Wer es schafft, eines der 50 Exemplare für 17.299,- Euro zu ergattern, darf sich glücklich schätzen. Für alle, die leer ausgehen, gibt es aber zum Glück noch andere Flying Vs.