Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom, Signature Gitarre

Signature Les Paul für Bowie's "Ziggy Stardust"-Gitarristen

26. Februar 2026
Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom

Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom

Mit der Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom versorgt uns das Murphy Lab des Gibson Custom Shop mit einer exakten Replik jener Gitarre, mit der der Gitarrist von David Bowies Band „Spiders from Mars“ Musikgeschichte geschrieben hat. Das schauen wir uns doch gerne genauer an!

Die Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom

Mick Ronson war als Gitarrist, Arrangeur und Produzent die treibende Kraft hinter dem Sound von David Bowies „Ziggy Stardust“-Ära und prägte den Glam-Rock wie kaum ein anderer. Mit der Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom wird nun eine akribische Reproduktion jener legendären „stripped“ Black Beauty vorgestellt, die zum Markenzeichen des Musikers wurde.

Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom Vollansicht

Das „stripped“ bezieht sich darauf, dass bei Ronsons originaler Les Paul Custum Black Beauty die schwarze Deckenlackierung entfernt wurde. So kam das einzigartige Plain Maple Top zum Vorschein. Dank des akribischen Murphy Lab Agings sind neben der abgeschliffenen Originallackierung auch die über Jahrzehnte angesammelten Gebrauchsspuren täuschend echt wiedergegeben.

Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom Nahaufnahme

Die Gitarre besteht unter der Ahorndecke natürlich aus einem massiven Mahagoni-Korpus. Der eingeleimte Mahagonihals besitzt ein authentisches „’68 Medium C“-Profil, das für ein historisch korrektes Spielgefühl sorgt. Als Griffbrettmaterial kommt edles Ebenholz zum Einsatz, bestückt mit 22 Medium-Jumbo-Bünden und den für die Custom typischen Block-Inlays aus echtem Perlmutt.

Die gealterte goldene Hardware umfasst eine ABR-1 Brücke mit Stop Bar Tailpiece und Grover-Mechaniken. Ein besonderes Detail sind die uneinheitlichen Reglerknöpfe, die auch beim Original von Ronson zu finden sind.

Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom Rückseite

In der Elektronikabteilung sorgen zwei ungewachste, gealterte ’68 Custom Humbucker mit Alnico 2 Magneten für den bissigen, fokussierten Ton. Die Schaltung ist handverdrahtet und nutzt CTS 500k Audio Taper Potentiometer sowie Black Beauty Kondensatoren. Geliefert wird die Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom im Custom-Case mit Ronsons Signatur-Reproduktion, einem Replika-Gurt und einem Echtheitszertifikat.

Affiliate Links
Gibson Les Paul Custom HPT AN #1
Gibson Les Paul Custom HPT AN #1 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.299,00€ Thomann
Gibson Les Paul Custom Peter Frampton
Gibson Les Paul Custom Peter Frampton
Kundenbewertung:
(1)
6.298,00€ Thomann
Gibson Les Paul Custom EB GH
Gibson Les Paul Custom EB GH
Kundenbewertung:
(120)
4.979,00€ Thomann

 

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Gibson Mick Ronson 1968 Les Paul Custom ist auf 100 Stück limitiert. Gibson gibt den Preis mit satten 10.199,- Euro an. Wer hier ein Exemplar ergattert, kann sich wirklich glücklich schätzen. Bei Thomann ist die Gitarre leider schon vergriffen, dafür gibt es dort aber noch andere sehr schicke Gibson Les Paul Custom.

Links

