Gibson Noel Gallagher 1960 ES-335 für 10.000 Euro

Oasis-Fans unter euch? Dann dürft ihr euch jetzt freuen – vorausgesetzt, ihr habt mal eben fast fünfstellige Beträge rumliegen. Die Gibson Noel Gallagher 1960 ES-335 ist schick, schick, schick – und teuer. Ausgestattet mit einem Bigsby, Murphy Lab Aging und generell ziemlich vielen netten Features und Details, will man dennoch, in Zeiten wie diesen, ganz konkret fragen: Für wen soll das sein?

Also, wenn ich sage, hoch angesetzter Preis, dann meine ich konkret damit: 9.999,- Euro. Dass an der Stelle jetzt einige aufhören werden, weiterzulesen, kann man niemandem verübeln. Und ja, ein paar Stimmen werden jetzt sagen: Oasis hat eine Heerschar von fanatischen Fans. Käufer werden sich finden. Nun gut, mag sein. Doch schauen wir uns mal an, ob die Gitarre auch nur annähernd diesen Preis wert ist.



Die Gitarre besitzt nämlich, getreu Noel Gallaghers Philosophie des Understatements, vergleichsweise wenige Überraschungen. Ist das in Ordnung? Naja, klar ist, hier zahlt man wirklich hauptsächlich für den Namen. Das Ding ist: Die Gibson Gallagher, bearbeitet im Murphy Custom Lab, wird stark reduziert sein auf 200 Einheiten. Und Knappheit schafft bekannterweise Preis. Ich persönlich finde solche Prestige-Projekte immer ein bisschen seltsam und verstehe diese Signature Gitarren als Verbeugung bzw. Widmung vor dem Schaffenswerk eines Musikers. Die meisten dieser Gitarren stehen dann in Glas-Vitrinen bei Börsenmaklern, die seit sie 16 sind sporadisch die Gitarre in die Hand nehmen, oder eben dem einen oder anderen Oasis-Superfan, der sich das leisten kann. Und nichts daran ist falsch – aber bei 10.000 Euro sollte einfach die eine oder andere Überraschung meiner Meinung nach dabei sein. Klar, der Murphy Lab-Stempel macht einiges her. Light Aged Cherry Lackierung auf mit Ahorn laminiertem Body, das sieht schon geil aus. Aber irgendwie war’s das dann auch schon. Der Ahorn Centerblock, das klassische Ebenholzgriffbrett mit Perlmutt-Inlays, der Varitone-Schalter oder auch die goldene Hardware – das ist alles denkbar bodenständig. Darüber hinaus bietet das Bigsby B7 Vibrato noch einen gewissen Touch. Und die Humbucker? Sind Custom. So richtige, klangliche Referenzen sind damit eigentlich nicht gegeben. Auch wenn es keinen Grund zur Annahme gibt, sie würden schwach klingen.

Also – kurzum: Wahrscheinlich würde ich mich dafür begeistern, wäre ich ein großer Oasis-Fan. Da ich das nicht bin, sehe ich hier eher ein Prestige-Objekt, das mir ein bisschen sauer aufstößt, und das, wobei Gibson aktuell wieder einen richtig starken Kurs fährt.