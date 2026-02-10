Gibson Original Collection, Akustikgitarren

100 Jahre Flat-Top mit J-160E, SJ-200 60s und LG-2 50s

Die Vorstellungsrunde zu 100 Jahren Gibson Flat-Top-Akustikgitarren geht weiter. Die Gibson Original Collection wird mit der J-160E Original, der SJ-200 60s Original und der LG-2 50s Original um drei weitere Klassiker der Gibson Geschichte erweitert.

Affiliate Links Gibson J-160E Original VS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 3.999,00€

Die Gibson Original Collection

Gibson nutzt das 100-jährige Jubiläum seiner Flat-Tops, um drei absolute Meilensteine in die Gibson Original Collection aufzunehmen. Bei den drei Schmuckstücken handelt es sich um sorgsam kuratierte Instrumente, die den Geist ihrer jeweiligen Epoche einfangen und technisch auf den neuesten Stand gebracht wurden, um den modernen Ansprüchen von Fans klassischer Gibson Akustikgitarren gerecht zu werden.

Gibson J-160E Original

Die J-160E Original ist die einzige Gitarre, von der George Harrison sagt, dass sie auf jedem Beatles Album zu hören ist! Im Gegensatz zu den laminierten Decken früherer Tage verfügt die Neuauflage über eine massive Decke aus Sitka-Fichte mit Scalloped-X-Bracing, was für eine deutlich gesteigerte akustische Resonanz sorgt. Sie verfügt über einen Mahagonihals mit SlimTaper-Profil und ein Palisandergriffbrett mit Trapez-Inlays. Als Besonderheit ist ein P-90 DC Pickup verbaut, der den klassischen Look bewahrt, aber störende Nebengeräusche eliminiert. Goldene Top-Hat-Regler und ein Belly-Up-Steg aus Palisander runden das Design ab.

Affiliate Links Gibson SJ-200 60s Original HCS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 5.799,00€ Gibson SJ-200 60s Original VS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 5.799,00€

Die SJ-200 60s Original

Als „King of the Flat-Tops“ kehrt die SJ-200 60s Original zurück, ein Modell, das durch Größen wie Jimmy Page, Pete Townshend oder Bob Dylan Weltruhm erlangte. Korpusseitig kommt massiver AAA-Riegelahorn zum Einsatz, gepaart mit einer massiven AAA-Fichtendecke. Der Hals ist ebenfalls aus Mahagoni gefertigt. Ein besonderes Merkmal ist das großflächige Schlagbrett ohne Randverzierung (No-Border). Für den Live-Einsatz ist das bewährte L.R. Baggs VTC System unter dem Steg verbaut. Die SJ-200 60s Original ist in zwei verschiedenen Sunburst Varianten in vintage-korrektem 60er Nitrolack-Finish zu haben.

Affiliate Links Gibson LG-2 50s Original Vin Sunburst Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 3.099,00€ Gibson LG-2 50s Original Antique Nat Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 3.099,00€

Die LG-2 50s Original

Die kompakte LG-2 50s Original vervollständigt das Trio. Die extrem beliebte Gitarre wurde 1942 während der Banner-Ära vorgestellt. Sie kombiniert eine massive Sitka-Fichtendecke mit Boden und Zargen aus massivem Mahagoni. Der Hals weist ein kräftiges Rounded-Profil auf, das Griffbrett ist aus Palisander. Für die elektrische Abnahme ist ebenfalls ein L.R. Baggs VTC System an Bord. Optisch überzeugt sie durch Vintage-Details und ist in Vintage Sunburst oder Antique Natural erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Gitarren der Gibson Original Collection sind allesamt in einigen Wochen bei Thomann lieferbar. Die Gibson J-160E Original kostet 3.999,- Euro. Die beiden SJ-200 60s Original Varianten liegen bei 5.799,- Euro, während die kleinen LG-2 50s Original für 3.099,- über die Ladentheke gehen.