Gibson Songwriter Recording Artist, Akustikgitarren

Eine Akustikgitarre für Studio- und Live-Betrieb entwickelt

10. März 2026
Gibson Songwriter Recording Artist

Gibson Songwriter Recording Artist

Mit der Gibson Songwriter Recording Artist und der Gibson Songwriter Recording Artist EC lässt der Traditionshersteller die in den 1990er Jahren eingeführte Gibson Songwriter in neuem Glanz erstrahlen.

Die neue Gibson Songwriter Recording Artist

Die Songwriter Recording Artist kombiniert das beliebte Square-Shoulder-Design der späten 90er mit klanglichen Vorzügen aus der Pre-War-Ära der 1930er-Jahre und der Tonholz-Kombination alter Gibson Jumbos. Wie der Name schon erahnen lässt, ist die Zielgruppe anspruchsvolle Musiker, die ein dynamisches Instrument für Studio-Produktionen und Live-Einsätze suchen.

Gibson Songwriter Recording Artist - alle Modelle

Bei der Songwriter Recording Artist setzt Gibson auf eine Kombination aus Palisander-Korpus und einer thermisch gealterten Sitka-Fichtendecke, versehen mit einem handgeschlagenen „Scalloped Wide X-Bracing“ und einer langen Mensur von 647,7 mm (25,5″).

Der Mahagonihals weist ein komfortables Round-Profil auf und ist mittels eines klassischen Compound-Dovetail-Joints mit dem Korpus verleimt. Das eingefasste Ebenholzgriffbrett beherbergt 20 Standard-Bünde und ist mit markanten Diamond-Eye-Inlays aus Perlmutt verziert.

Gibson Songwriter Recording Artist - Nahaufnahme

Bei der Hardware setzt Gibson auf goldene Grover Open Back Mechaniken, einen Knochensattel und eine Ebenholz-Brücke mit Perlmutt-Pfeil-Inlays. Als Elektronik kommt das L.R. Baggs HiFi-System zum Einsatz, welches über zwei Sensoren an der Stegplatte verfügt. Die Steuerung für Volume und Tone ist dezent im Schallloch platziert. Sie ist in den Finishes Rosewood Burst und Antique Natural erhältlich.

Gibson Songwriter Recording Artist EC

Gibson Songwriter Recording Artist EC

Zusätzlich zur Standardvariante ist die Songwriter Recording Artist EC erhältlich, welche über einen Cutaway für einen ungehinderten Zugang zu den höheren Lagen des Griffbretts verfügt. Auch sie kommt mit Palisander-Korpus und Fichtendecke sowie mit dem L.R. Baggs HiFi-System und ist in Rosewood Burst und Antique Natural erhältlich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Gibson Songwriter Recording Artist als auch die Gibson Songwriter Recording Artist EC sind hervorragende Instrumente für Studio und Live. Sie kommen im Hardshell-Case und kosten bei Thomann 4.999,- Euro. Sie sind in beiden Finishes direkt lieferbar.

 

Links

