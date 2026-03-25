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Gibson Thunderbird Bass, E-Bass

Ikonischer Bass mit modernen Upgrades

25. März 2026
Gibson Thunderbird Bass

Gibson Thunderbird Bass

Der Gibson Thunderbird Bass ist zurück! Der Bass-Klassiker aus den 1960er Jahren kommt mit modernen Feature-Upgrades und in zwei verfügbaren Farbvarianten zurück. Das schauen wir uns direkt genauer an!

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Gibson Thunderbird Bass TBP
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Gibson Thunderbird Bass Ebony
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Der Gibson Thunderbird Bass

Mit dem Thunderbird Bass wird eine modernisierte Version des legendären Tieftöners vorgestellt. Die Neuauflage zollt dem ikonischen Design von Ray Dietrich aus dem Jahr 1963 Tribut, ohne dabei die Bedürfnisse heutiger Tour-Musiker zu ignorieren.

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Gibson Thunderbird Bass Vorderseite

Vorderseite

Der Korpus aus massivem Mahagoni kommt im klassischen und ursprünglichen „Reverse“-Design samt dreilagigem weißem Schlagbrett mit Thunderbird Logo. Die Erhöhung in der Korpusmitte greift die Optik der Neck-Through-Konstruktion der ersten Thunderbird Bässe auf, während das Instrument tatsächlich über einen verleimten Mahagonihals verfügt. Mit seinem schlanken SlimTaper-Profil bietet er einen hohen Spielkomfort bis in die oberen Lagen des Palisandergriffbretts mit seinen 20 Medium-Jumbo-Bünden. Die Mensur beträgt Thunderbird-typisch 34″, die Kopfplatte ist dabei für intuitiveres Stimmen im beliebten Non-Reverse-Design gehalten.

Gibson Thunderbird Bass Rückseite

Rückseite

Weitere Neuerungen sind die Hipshot Ultralite Mini Clover Mechaniken, welche mehr Stimmstabilität bei reduzierter Kopflastigkeit bieten sollen, und der Hipshot Supertone Steg für eine bessere Justierung von Intonation und Saitenlage. Für die Verstärkung ist der Thunderbird Bass mit zwei leistungsstarken EB Bass Humbuckern bestückt. Diese lassen sich über zwei unabhängige Volume-Regler stufenlos mischen und über ein Master-Tone-Poti klanglich abrunden.

Der Gibson Thunderbird Bass ist in zwei ansprechenden Hochglanz-Nitrocellulose-Lackierungen erhältlich: Ebony und Tobacco Burst Perimeter und kommt inklusive Gibson Hartschalenkoffer.

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Preis und Verfügbarkeit

Der Gibson Thunderbird Bass kostet bei Thomann 2.449,- Euro. Er ist in beiden Farboptionen sofort lieferbar.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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