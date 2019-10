Gibson verliert Rechte an Firebird-Modell

Das stösst nicht nur bitter auf, das hat anscheinend auch handfeste Konsequenzen auf dem Markt. Zumindest hier in Deutschland scheint man die Drohungen Gibsons umgesetzt zu haben. Wenn ich in die Stores der Händler schaue sehe ich ne gefühlte Gazillion Strat-Derivate, Paula-Derivate und nur noch Restbestände von Explorer- und V-shaped Gitarren egal welcher Hersteller, Ausnahme sind: Gibson Flying Vs etc. Etliche Shops haben nichtmal mehr die Marke Dean im Angebot und wenn dann nur noch Restposten. Ausnahme ist Thomann, aber die haben auch nicht alle neuen Modelle.

Bis auf Jacksons V Modelle gibts kaum noch andere Hersteller mit V-Modellen und Jackson gehört zu Fender und hat auch bei V Modellen eine sehr eigenständige Form.

Natürlich kann Dean auch die Produktion zurückgefahren haben oder eingefroren bis die schwachsinnige Klage vom Tisch ist.