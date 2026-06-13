Gibson hört auf die Fans

Gibson hat die Rufe der Kundschaft gehört und bringt mit der Gibson Victory Floyd Rose endlich ein echtes Shredder-Modell mit Floyd-Rose-Vibrato. Sie richtet sich an alle, denen die letztjährige Rückkehr der Baureihe in puncto Tremolo noch nicht weit genug ging.

Mehr Flexibilität mit der Gibson Victory Floyd Rose

Erst im Jahr 2024 wurde die Victory, die eigentlich aus den 1980ern stammt, neu aufgelegt. Nach dem erfolgreichen Comeback legt Gibson nun ordentlich nach. Gebaut in Nashville, Tennessee, gibt es jetzt die Gibson Victory Floyd Rose, und das in drei heißen Farben: Iguana Burst, Deep Ocean Burst und Translucent Ebony Burst.

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Der Solidbody-Korpus mit seinem markanten Doppel-Cutaway besteht aus Mahagoni und wird von einer ansehnlichen AA-Riegelahorndecke geziert. Der eingeleimte Mahagonihals mit SlimTaper-Profil besitzt ein Ebenholzgriffbrett mit 24 Medium-Jumbo-Bünden und einem Compound-Radius von 10 bis 14 Zoll. Damit lassen sich auch extremere Drop-Tunings einfach handhaben.

Optisch abgerundet wird das Ganze durch dezente Acryl-Dot-Inlays und eine Explorer-Kopfplatte mit sechs Grover Mini Rotomatic Mechaniken in Reihe. Wie der Name schon verrät, sitzt auf der Gitarre ein verchromtes Floyd Rose Locking-Vibrato samt Floyd Rose Locking-Nut.

Für die High-Gain-Sounds, die dieser Gitarre zweifelsohne entlockt werden wollen, stehen zwei offene 80s Tribute Humbucker im Zebra-Look bereit. Gesteuert werden diese durch einzelne Master-Volume- und Master-Tone-Regler und einen 3-Wege-Wahlschalter. Beide Regler sind Push/Pull Potis und ermöglichen sowohl Coil-Splitting als auch die gezielte Auswahl der inneren oder äußeren Spulen.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Gibson Victory Floyd Rose sollen in Kürze erhältlich sein. Preispunkt: 2.799,- Euro.