Kreatives Desktop-Effektgerät

Desktop-Effektgeräte erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Erica Synths hat kürzlich sein Portfolio mit dem Xenodrive erweitert. Und mit dem ginTronic Transparentsea gibt es bald eine weitere Alternative.

ginTronic Transparentsea

Mit dem ginTronic Transparentsea kommt bald ein neues Effektgerät auf den Markt, das einen großen kreativen Spielraum bieten soll, mit einer klaren und direkten Bedienführung, so dass das Gerät auch für den Live-Einsatz konzipiert ist.

Transparentsea bietet insgesamt sieben Effekt-Slots, die einzeln per Knopfdruck aktiviert und kombiniert werden können. Jeder Slot bietet einzelne Bedienelemente, so dass man stets Hand anlegen kann und nicht erst in einem Menü nach dem passenden Parameter suchen muss. Die farbliche Abgrenzung der sieben FX-Sektionen hilft ebenfalls bei der Bedienung.

Die sieben FX-Blöcken umfassen zwei Delays, Chorus, Tremolo, Sättigung, Distortion, Filter, Reverb, dazu gibt es noch einen Sutter-Effekt. Synchronisieren lassen sich die Delays sowohl intern als auch zu einer externen MIDI-Clock, und beide Delay-Einheiten können auch miteinander kombiniert werden.

Praktischerweise lassen sich alle Parameter über MIDI steuern. Dazu senden die Bedienelemente des Transparentsea auch MIDI-Daten, so dass man ihn auch als Controller nutzen kann.

Für den Transparentsea wurde vom Hersteller bisher noch kein Preis genannt. Es gibt lediglich die Information, dass Vorbestellungen ab Januar 2026 möglich sein sollen. Bei Interesse könnt ihr euch auf der Website des Herstellers auf eine Mailing-Liste eintragen.

