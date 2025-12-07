ANZEIGE
ANZEIGE

ginTronic Transparentsea, Desktop-Effektgerät

Kreatives Desktop-Effektgerät

7. Dezember 2025
ginTronic Transparentsea

ginTronic Transparentsea, Desktop-Effektgerät

Desktop-Effektgeräte erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Erica Synths hat kürzlich sein Portfolio mit dem Xenodrive erweitert. Und mit dem ginTronic Transparentsea gibt es bald eine weitere Alternative.

ginTronic Transparentsea

Mit dem ginTronic Transparentsea kommt bald ein neues Effektgerät auf den Markt, das einen großen kreativen Spielraum bieten soll, mit einer klaren und direkten Bedienführung, so dass das Gerät auch für den Live-Einsatz konzipiert ist.

ANZEIGE
ginTronic Transparentsea, Desktop-Effektgerät

ginTronic Transparentsea (Quelle: ginTronic/YouTube)

Transparentsea bietet insgesamt sieben Effekt-Slots, die einzeln per Knopfdruck aktiviert und kombiniert werden können. Jeder Slot bietet einzelne Bedienelemente, so dass man stets Hand anlegen kann und nicht erst in einem Menü nach dem passenden Parameter suchen muss. Die farbliche Abgrenzung der sieben FX-Sektionen hilft ebenfalls bei der Bedienung.

Die sieben FX-Blöcken umfassen zwei Delays, Chorus, Tremolo, Sättigung, Distortion, Filter, Reverb, dazu gibt es noch einen Sutter-Effekt. Synchronisieren lassen sich die Delays sowohl intern als auch zu einer externen MIDI-Clock, und beide Delay-Einheiten können auch miteinander kombiniert werden.

Praktischerweise lassen sich alle Parameter über MIDI steuern. Dazu senden die Bedienelemente des Transparentsea auch MIDI-Daten, so dass man ihn auch als Controller nutzen kann.

ginTronic Transparentsea, Desktop-Effektgerät

Für den Transparentsea wurde vom Hersteller bisher noch kein Preis genannt. Es gibt lediglich die Information, dass Vorbestellungen ab Januar 2026 möglich sein sollen. Bei Interesse könnt ihr euch auf der Website des Herstellers auf eine Mailing-Liste eintragen.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Erica Synths Xenodrive, Effektgerät

Erica Synths Xenodrive, Effektgerät

03.12.2025 |0
Roland Project LYDIA, KI-Effektgerät Prototyp

Roland Project LYDIA, KI-Effektgerät Prototyp

28.11.2025 |3
TC Electronic M100, Multi-Effektgerät

TC Electronic M100, Multi-Effektgerät

30.09.2025 |6
Workshop & Sounds: Bastl Instruments Kastle 2 FX Wizard, Multi-Effektgerät

Workshop & Sounds: Bastl Instruments Kastle 2 FX Wizard, Multi-Effektgerät

25.07.2025 |5
UJAM UFX Distort, UFX LoFi, Effekt-Plug-ins

UJAM UFX Distort, UFX LoFi, Effekt-Plug-ins

04.12.2025 |1
Test: BLEASS Everything Bundle, Effekt-Plug-ins

Test: BLEASS Everything Bundle, Effekt-Plug-ins

20.10.2025 |17
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X