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Giorgio Sancristoforo Homework, Modular Workstation

Ein Trio für Drones (& mehr)

28. April 2026

Giorgio Sancristoforo Homework am

Giorgio Sancristoforo Homework ist ein Software-Ministudio, das für Klangexperimente und Drone-Musik konzipiert ist. Der Entwickler widmet Homework der Elektronik- und Drone-Pionierin Eliane Radigue, die im Februar dieses Jahres verstarb.

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Giorgio Sancristoforo Homework – Software-Trio

Wie alle Entwicklungen von Giorgio Sancristoforo ist auch Homework kein Plug-in, sondern eine Standalone-Software. Über Audiotreiber wie zum Beispiel Blackhole oder Loopback können die Instrumente in eine DAW bei Bedarf eingebunden werden.

Homework besteht aus drei Elementen. Den Kern bildet ein virtuelles 4-Track Tapedeck, das jedoch eine Anzahl zusätzlicher Funktionen beinhaltet. Neben den vier Aufnahmespuren gibt es einen Granular Processor, ein Tape Echo und einen Tube Saturator zur Klangbearbeitung. Außerdem lässt sich über Tape Control die virtuelle Kassette manipulieren und über einen Mixer mit Tilt-EQ können die Spuren gemischt werden.

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Über zwei Patch-Felder lassen sich Verbindungen zwischen dem zentralen Tapedeck sowie den Effekten und den zwei modularen Synthesizern herstellen, die ebenfalls zu Homework gehören.

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Eye of Horus orientiert sich am West-Coast-Prinzip, sprich Buchla. Der Synthesizer besitzt zwei „Tropical Additive Synthesis“-Oszillatoren, ein Putney-Filter, ein Triple Variable State Bandpassfilter, einen Tropical Shaper, einen Comparator und einen Dual-Sequencer mit Clock-Generator. Über das Patch-Feld kann nicht nur der Hauptausgang in das Tapedeck geleitet werden, sondern auch von bestimmten Stellen des Signalwegs.

Sonda ist das konzeptionelle Gegenstück, denn dieser Synthesizer greift Elemente des ARP 2500 auf. Dieses Instrument war der Hauptbestandteil der Arbeit von Eliane Radigue. Seine Ausstattung ist besonders für Drones geeignet: fünf Oszillatoren, zwei Multimodefilter / Resonatoren, ein 24 dB Tiefpass mit VCA, zwei Amplifier und spezieller Dreifach-LFO. Auch für Sonda gibt es mehrere Abgriffe im Signalweg.

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Giorgio Sancristoforo Homework ist zunächst nur für macOS (ab OSX 12) verfügbar, aber eine Windows-Version ist in Vorbereitung. Der Preis beträgt 25,- Euro. Eine Demo-Version steht zur Verfügung.

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Über den Autor
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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    Flowwater AHU

    Wieder einmal Duplizität der Ereignisse: Das Video »For Eliane Radigue« (die ja leider kürzlich gestorben ist, siehe hier) habe ich zufällig heute Morgen gesehen (und auch einen Kommentar dort hinterlassen). Dann erst der Blick auf den Urheber des Videos gelenkt und gedacht »Ah, sie an, hat der Gute Giorgio mal wieder was Neues gemacht!«. Und … ZACK … schon ist’s auch hier. 😁

    3. Mehr anzeigen
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