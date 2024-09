Giorgio Sancristoforo Nakama, Tape-Delay, Looper, Granular-FX App

Multi-Effekt-App für neue Klanglandschaften

Vergangene Woche haben wir euch in unserem Artikel „Zehn verrückte Plug-ins für die DAW“ einige Plug-ins vorgestellt, die abseits der klassischen Dynamik- und Effekt-Plug-ins angesiedelt sind. Die neue App Nakama von Gleetchlab-Mastermind Giorgio Sancristoforo passt ebenfalls in dieses Raster, verbindet sie doch einen Granular-Effekt mit Tape-Delay und Looper-Funktionen.

Giorgio Sancristoforo Nakama

Der italienische Entwickler Giorgio Sancristoforo hat mit Nakama kein neues Plug-in, sondern eine eigenständige App entwickelt. Thematisch passt Nakama aber in seine bisherigen Entwicklungen und bietet einen eher ungewöhnlicheren Effekt bzw. eine komplette Sammlung an Effekten, die miteinander kombiniert werden können.

So enthält Nakama insgesamt vier Granular-Prozessoren und acht Tape-Delays/Looper. Signale können nicht nur in Stereo, sondern auch im Surround-Format mit bis zu acht Kanälen bearbeitet und auch in Form von Mehrkanal-Audiospuren exportiert werden. Als Eingangssignale lassen sich Samples, Loops, Mikrofonsignale etc. nutzen.

Bis zu vier Layer können gleichzeitig bearbeitet und mit allerlei Effekten versehen werden. Diese können, müssen aber nicht synchron abgespielt werden. So entstehen aus einzelnen Samples oder Fragmenten im Handumdrehen komplexe Klanglandschaften, die in Richtung Ambient gehen. Für eine intuitive Bedienung lassen sich alle Parameter über MIDI auf externe Controller programmieren.

Hier zwei Videos zu Nakama:

Aktuell läuft Nakama von Giorgio Sancristoforo nur auf Mac-Rechnern. Als Systemvoraussetzung gibt der Entwickler macOS 11.0 an (Apple Silicon Prozessor). Intel-Macs werden ab macOS 10.15 unterstützt. Eine Windows-Version wird später folgen.

Eine kostenlose Demoversion der Software findet ihr auf der Website von Giorgio Sancristoforo. Wer sich die Software danach kaufen möchte, wird mit moderaten 19,50 Euro zu Kasse gebeten.