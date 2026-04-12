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Glou-Glou Bien Jolie ! – Synthesizer & Effektpedal

Benjolin als kompaktes Pedal

12. April 2026

Glou-Glou Bien Jolie Synthesizer FX am

Glou-Glou Bien Jolie ! ist von dem bekannten Synthesizer und Effekt Benjolin inspiriert. Die Schaltung mit analogen Oszillatoren, XOR-Logik und Shift Register verspricht chaotische und unvorhersehbare Sounds. Das Richtige für Klangforscher mit Hang zum Experimentellen.

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Glou-Glou Bien Jolie ! – Synthesizer & FX Pedal

Bien Jolie ! besitzt einen analogen Signalweg. Es gibt drei VCOs mit jeweils zwei Modulationseingängen. Auch das resonanzfähige Tiefpassfilter, das fast bis zur Selbstoszillation reicht, und der VCA sind analog.

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Es gibt sechs Betriebsarten: Banjo, SuperTri, Audio In, Fuzz, Octave −1, Octave −2. Bei Banjo und SuperTri wird die interne Klangerzeugung genutzt. Für Audio In, Fuzz und Oktave kann der Eingang mit Gain übersteuert werden. Außerdem leitet ein Envelope Follower vom Audioeingang ein normales und ein invertiertes Steuersignal ab.

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Mit dem Rungler Shift Register lassen sich verschiedene Parameter modulieren, wobei das Register selbst über Eingänge für Clock und Data verfügt, um mit externen Quellen gesteuert zu werden.

Bien Jolie ! ist semi-modular. Der grundsätzliche Signalfluss ist intern vorgegeben, kann aber mit Eurorack-kompatiblen Patch-Verbindungen bis 5 Volt aufgebrochen werden. Drei als MIDI Squares bezeichnete Clock-Signale werden von einer eingehenden MIDI-Clock abgeleitet oder arbeiten mit einem internen Tempo-Setting. Zusätzlich gibt es dafür einen Zufallsmodus.

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Glou-Glou Bien Jolie ! kann bis Ende April 2026 zum Einführungspreis von 500,- Euro vorbestellt werden, danach kostet das Gerät 590,- Euro. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich ab Mai.

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der jim RED

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