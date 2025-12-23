GLT Audio PM-80, MIDI-Controller für CS-80 Plug-ins

inkl. Ribbon-Controller

Mit dem GLT Audio PM-80 wird ein MIDI-Controller angekündigt, der speziell für Plug-ins gedacht ist, die den Vintage-Klassiker Yamaha CS-80 emulieren. Als Special Feature ist ein Ribbon-Controller integriert.

GLT Audio PM-80 – MIDI-Controller

Der analoge Bolide Yamaha CS-80 gehört zu den großen Klassikern unter den polyphonen Analog-Synthesizern und das nicht nur wegen des berühmten Blade Runner-Sounds. Es gibt einige Plug-ins, die das Objekt der unbezahlbaren Begierde auf die Software-Ebene gebracht haben, wie zum Beispiel Arturia CS-80 V, Softube Model 77, XILS Lab The Eighty oder Cherry Audio GX-80.

Für die große Anzahl der Parameter des CS-80 ist ein separater MIDI-Controller durchaus sinnvoll. Der GLT Audio PM-80 bietet ganze 75 Fader und sechs Schalter, um die Klangerzeugung der Plug-ins adäquat bedienen zu können. Damit sieht der Controller dem Synthesizer Deckard’s Dream nicht ganz unähnlich.

Als Bonus haben die Entwickler hier einen 30 cm langen Ribbon-Controller mit eingebaut, denn dieses Feature ist am Original eine essenzielle Spielhilfe und nur die allerwenigsten MIDI-Keyboards bieten so etwas. Der Ribbon-Controller verfügt sogar über extra CV- und Gate-Ausgänge, sodass sich damit analoge Synthesizer und Modularsysteme damit ansteuern lassen.

Ansonsten gibt der PM-80 via USB-C-Port bzw. MIDI-Buchse (TRS 3,5 mm) seine Werte aus. Es lässt sich zusätzlich ein Expression-Pedal anschließen, das in MIDI-CC gewandelt und ausgegeben wird.

Der Controller ist zwar für CS-80 Plug-ins konzipiert, kann aber natürlich auch für andere Software-Anwendungen verwendet werden. Dafür lassen sich magnetische Overlays unterhalb der Fader anbringen, die auf bestimmte Plug-ins ausgelegt sind. Auch eine Blank-Version zum selbst beschriften ist angedacht.

Die ersten Einheiten des GLT Audio PM-80 sind voraussichtlich im Juli 2026 verfügbar. Der Preis ist mit 499,- Euro zzgl. Steuern und Versand (aus Holland) angegeben. Interessenten können sich in eine Warteliste eintragen, um auf dem Laufenden zu bleiben.