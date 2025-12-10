GLX Balsam, polyphoner Hybrid-Synthesizer

Sounds per Fader spielen

GLX Balsam ist ein polyphoner Synthesizer, bei dem weniger die Klangerzeugung im Mittelpunkt steht, als vielmehr die Art, wie man die Klänge spielt. Hier bekommen Fader eine zentrale Rolle.

ANZEIGE

GLX Balsam – Glides pro Note

Balsam ist ein 8-stimmiger Synthesizer, der es ermöglicht Pitch Bend für alle acht Stimmen mit separaten Fadern zu spielen. Die Klangerzeugung besteht aus einem virtuell-analogen Part, der zwei Oszillatoren mit Sync plus Suboszillator und Noise pro Stimme zur Verfügung stellt. Dazu kommt eine Filtersektion mit einem analogen Multimode-Filter und analogem VCA, die beide in Stereo ausgeführt sind. LFO und zwei Hüllkurven werden über eine Matrix zugewiesen.

Über acht Tasten werden die Stimmen gespielt, wofür sich unterschiedliche Skalen und Töne zuweisen lassen (erweiterbar durch zukünftige Updates). Die dazu gehörenden Fader steuern Glides pro Stimme. Hiermit können die Tonhöhen verändert werden. Während die Glides stufenlos arbeiten, sind die Endpunkte der Fader-Bewegungen quantisiert. So bleibt alles im harmonischen Kontext.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Weiterhin ist ein polyrhythmischer Sequencer integriert, der die acht Stimmen ansteuern kann, während sich mit den Fadern die Melodie variieren lässt.

Alternativ kann der Synthesizer auch über USB-C und MIDI-Port gespielt werden, wobei MPE unterstützt wird. Der Sequencer kann zusätzlich auch zu einer analogen Clock synchronisiert werden.

GLX Balsam wurde kürzlich im Pre-Sale für 2.249,- US-Dollar angeboten und die erste Charge war bereits innerhalb von 12 Stunden ausverkauft. Die nächste Produktionsrunde wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 verfügbar sein. Interessenten können sich auf einer Warteliste eintragen.