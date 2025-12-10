GLX Balsam, polyphoner Hybrid-Synthesizer

Sounds per Fader spielen
GLX Balsam ist ein polyphoner Synthesizer, bei dem weniger die Klangerzeugung im Mittelpunkt steht, als vielmehr die Art, wie man die Klänge spielt. Hier bekommen Fader eine zentrale Rolle.
GLX Balsam – Glides pro Note
Balsam ist ein 8-stimmiger Synthesizer, der es ermöglicht Pitch Bend für alle acht Stimmen mit separaten Fadern zu spielen. Die Klangerzeugung besteht aus einem virtuell-analogen Part, der zwei Oszillatoren mit Sync plus Suboszillator und Noise pro Stimme zur Verfügung stellt. Dazu kommt eine Filtersektion mit einem analogen Multimode-Filter und analogem VCA, die beide in Stereo ausgeführt sind. LFO und zwei Hüllkurven werden über eine Matrix zugewiesen.
Über acht Tasten werden die Stimmen gespielt, wofür sich unterschiedliche Skalen und Töne zuweisen lassen (erweiterbar durch zukünftige Updates). Die dazu gehörenden Fader steuern Glides pro Stimme. Hiermit können die Tonhöhen verändert werden. Während die Glides stufenlos arbeiten, sind die Endpunkte der Fader-Bewegungen quantisiert. So bleibt alles im harmonischen Kontext.
Weiterhin ist ein polyrhythmischer Sequencer integriert, der die acht Stimmen ansteuern kann, während sich mit den Fadern die Melodie variieren lässt.
Alternativ kann der Synthesizer auch über USB-C und MIDI-Port gespielt werden, wobei MPE unterstützt wird. Der Sequencer kann zusätzlich auch zu einer analogen Clock synchronisiert werden.
GLX Balsam wurde kürzlich im Pre-Sale für 2.249,- US-Dollar angeboten und die erste Charge war bereits innerhalb von 12 Stunden ausverkauft. Die nächste Produktionsrunde wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 verfügbar sein. Interessenten können sich auf einer Warteliste eintragen.
Ich bin heute Spätnachmittag schon zufällig in YT auf ein Video dieses Synthesizers gestoßen und war ziemlich angetan (vermutlich selbiges wie oben). Durch meine „Naivität“ dachte man schon man ist auf etwas geheimes der Branche gestoßen, was Amazona nicht erfahren wird. Hmmm, wie konnte ich das nur denken? Man möge mir diese Annahme verzeihen. Spaß beiseite: Er klingt gut! Aber meiner Ansicht nach nicht erfrischend neuartig bzw. etwas, was man noch nie gehört hat. Jeder zweite Softwaresynthesizer klingt mittlerweile so bzw. erinnert er mich an Klänge aka U.D.O., der greatbritische Rolanderguss. Aber das Konzept mit den Fadern ist außergewöhnlich und erinnert an FM-Operatoren aka OpSix, aber eben mit typischen (virtuell-analogen) Saw-Sound. Besonders hervorzuheben ist der Poly-Sequenzer. Klingt mal nicht nach 08/15. Es macht sicherlich Spaß nebenher bei laufenden Betrieb, an den Fadern zu arbeiten. Für den aufgerufenen Preis wundert mich allerdings der schnelle Abverkauf innerhalb 12h. 2250$ sind kein Schnäppchen für einen Synthesizer ohne Tastatur! Dachte immer das Geld sei knapp? – Anscheinend nicht! Fazit: Konsumieren und kaufen.