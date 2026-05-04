Neue Hollow-Body mit edler Optik

Mit den neuen Godin 5th Avenue Kingpin DLX Modellen stellt die kanadische Marke drei neue Versionen ihrer beliebten Hollow-Body-Gitarren vor. Mit P90-Tonabnehmern und aufwändiger Optik stellt sie eine hochwertigere Ergänzung zu den anderen 5th-Avenue-Kingpin-Modellen dar.

Die neuen Godin 5th Avenue Kingpin DLX Modelle

Die beliebte 5h Avenue Kingpin bekommt im Jahr 2026 Zuwachs. Die neuen Godin 5th Avenue Kingpin DLX Modelle kommen jetzt mit Hochglanzfinish, edleren Inlays im Griffbrett und anderen neuen Features.

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Die Gitarren sind in drei unterschiedlichen Varianten erhältlich. Entweder mit einem einzelnen hauseigenen P-90 Pickup in der Halsposition, mit zwei P-90-Tonabnehmern oder mit zwei P-90 und einem zusätzlichen Cutaway ist sie für die unterschiedlichsten Anwendungen gewappnet.

Die 5th Avenue Kingpin DLX ist eine Hollow-Body-Gitarre. Für den Korpus kommt kanadische Wildkirsche zum Einsatz. Die mit einer Hochglanzlackierung versehenen Instrumente kommen in den Farben Vintage Burst and Copper Burst.

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Der eingeleimte Hals ist in „Silver-Leaf“ Ahorn mit Palisandergriffbrett gefertigt. Die aufwändigen Split-Inlays liefern hier einen edleren Look im vergleich zur ursprünglichen 5th Avenue Kingpin. Das Griffbrett trägt 21 Bünde, die Mensur beträgt 24,84 “ während die Sattelbreite mit 43,68 mm ein angenehmes Spielgefühl verspricht.

Hardwareseitig kommen ein Graphtech Sattel und eine Graphtech Adjustable Tusq Bridge zum Einsatz. Die Gitarren besitzen jeweils einen Volume- und einen Tone-Regler, die beiden Modelle mit zwei P-90-Tonabnehmern zusätzlich einen 3-Wege-Schalter.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Godin 5th Avenue Kingpin DLX Gitarren sind momentan noch nicht bei Thomann verfügbar. Angegeben sind sie vom Hersteller je nach Modell mit 1.350 bis 1.399 kanadischen Dollar. Wieviel die Instrumente in Deutschland kosten werden, wird sich zeigen.