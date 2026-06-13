Godin feiert 25 Jahre mit Steve Stevens

Die Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary ehrt die über 25 Jahre andauernde Freundschaft zwischen dem legendären Gitarristen und den kanadischen Gitarrenbauern mit einem auf 100 Stück limitierten Signature-Instrument. Neben einer atemberaubenden Optik hat die Gitarre zudem eine maßgeschneiderte Elektronik für externe Klangerzeuger an Bord.

Die Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary

Steve Stevens ist den meisten als kongenialer Partner von Billy Idol oder durch seine virtuosen Soloprojekte ein Begriff. Seine Gitarrenkünste gibt er allerdings nicht nur auf E-Gitarren zum Besten. Nein, der Mann spielt auch leidenschaftlich gern Nylon-Gitarren.

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Der Korpus der Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary besteht aus Silberblattahorn, das mit Seitenteilen aus kanadischer Linde kombiniert wird. Die Decke ist aus geflammtem Ahorn. Als Finish kommt ein extrem auffälliges „High-Gloss Purple“-Finish zum Einsatz.

Der geschraubte Mahagonihals bietet ein Griffbrett aus Richlite mit 16-Zoll-Radius und 22 Medium-Bünden. Die Mensur beträgt traditionell 25,5 Zoll, während der Graphtech-Sattel eine Breite von 1,9 Zoll aufweist (48.26 mm). Dazu kommt ein Steg, ebenfalls aus Richlite und hauseigene Stimmmechaniken.

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Auf der Kopfplatte der Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary prangt das ikonische Raygun-Motiv des Gitarristen. Die Rückseite der Kopfplatte ziert die Signatur von Stevens.

Bei der Elektronik sehen wir typisch für Multiac-Gitarren eine Custom LR Baggs Elektronik inklusive On-Board-Preamp. Besonders ist hier der 13-Pin-Anschluss, über den sich Roland GR-Synthesizer und andere kompatible Geräte direkt ansteuern lassen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary ist weltweit auf 100 Exemplare limitiert, wird in einem luxuriösen Custom-Hartschalenkoffer samt Echtheitszertifikat und speziellem Plektrum ausgeliefert und richtet sich natürlich an Fans und Sammler. Wer schnell genug ist, bei Thomann gibt es die Gitarre noch. Kostenpunkt: 3.499,- Euro.