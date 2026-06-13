ANZEIGE
ANZEIGE

Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary, Signature Gitarre

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Godin feiert 25 Jahre mit Steve Stevens

13. Juni 2026
Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary

Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary

Die Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary ehrt die über 25 Jahre andauernde Freundschaft zwischen dem legendären Gitarristen und den kanadischen Gitarrenbauern mit einem auf 100 Stück limitierten Signature-Instrument. Neben einer atemberaubenden Optik hat die Gitarre zudem eine maßgeschneiderte Elektronik für externe Klangerzeuger an Bord.

Die Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary

Steve Stevens ist den meisten als kongenialer Partner von Billy Idol oder durch seine virtuosen Soloprojekte ein Begriff. Seine Gitarrenkünste gibt er allerdings nicht nur auf E-Gitarren zum Besten. Nein, der Mann spielt auch leidenschaftlich gern Nylon-Gitarren.

ANZEIGE

Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary Vollansicht

Der Korpus der Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary besteht aus Silberblattahorn, das mit Seitenteilen aus kanadischer Linde kombiniert wird. Die Decke ist aus geflammtem Ahorn. Als Finish kommt ein extrem auffälliges „High-Gloss Purple“-Finish zum Einsatz.

Der geschraubte Mahagonihals bietet ein Griffbrett aus Richlite mit 16-Zoll-Radius und 22 Medium-Bünden. Die Mensur beträgt traditionell 25,5 Zoll, während der Graphtech-Sattel eine Breite von 1,9 Zoll aufweist (48.26 mm). Dazu kommt ein Steg, ebenfalls aus Richlite und hauseigene Stimmmechaniken.

ANZEIGE

Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary Kopfplattenrückseite

Auf der Kopfplatte der Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary prangt das ikonische Raygun-Motiv des Gitarristen. Die Rückseite der Kopfplatte ziert die Signatur von Stevens.

Bei der Elektronik sehen wir typisch für Multiac-Gitarren eine Custom LR Baggs Elektronik inklusive On-Board-Preamp. Besonders ist hier der 13-Pin-Anschluss, über den sich Roland GR-Synthesizer und andere kompatible Geräte direkt ansteuern lassen.

Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary Nahaufnahme Elektronik

Preis und Verfügbarkeit

Die Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Anniversary ist weltweit auf 100 Exemplare limitiert, wird in einem luxuriösen Custom-Hartschalenkoffer samt Echtheitszertifikat und speziellem Plektrum ausgeliefert und richtet sich natürlich an Fans und Sammler. Wer schnell genug ist, bei Thomann gibt es die Gitarre noch. Kostenpunkt: 3.499,- Euro.

ANZEIGE
Affiliate Links
Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th
Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.499,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th
Godin ACS Nylon Steve Stevens 25th Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.499,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Godin 5th Avenue Kingpin DLX

Godin 5th Avenue Kingpin DLX

04.05.2026 |0
Test: Godin Multiac Nylon Oceanburst Ltd, Nylon Hybrid Gitarre

Test: Godin Multiac Nylon Oceanburst Ltd, Nylon Hybrid Gitarre

03.05.2026 |0
Test: Harley Benton Nashville Nylon, Akustikgitarre

Test: Harley Benton Nashville Nylon, Akustikgitarre

11.11.2025 |6
Test: Godin Summit Classic SG Matte Green, E-Gitarre

Test: Godin Summit Classic SG Matte Green, E-Gitarre

03.05.2020 |5
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X