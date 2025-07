Gotharman Little deFormer zeRo, Synthesizer

LD3 im neuen Look

Mit dem Gotharman Little deFormer zeRo stellt der dänische Entwickler eine aktualisierte Version des Little deFormer 3 vor. Eine signifikante Steigerung der Materialkosten, insbesondere für das Gehäuse, machte das Redesign erforderlich. Dadurch konnte der Preis für das neue zeRo-Modell ungefähr gehalten werden.

ANZEIGE

Gotharman Little deFormer zeRo

Der Look des zeRo unterscheidet sich schon recht deutlich vom bisherigen LD3. Das Design entspricht der erneuerten Version des Zaturn zeRo. Hier fallen speziell die transparenten Tasten mit den integrierten RGB-LEDs auf.

Die Klangerzeugung entspricht weitestgehend dem Little deFormer 3. Der achtstimmige Synthesizer verfügt über 16 Parts. Pro Part kann ein anderes Oszillatormodell genutzt werden, dafür stehen unterschiedlich Percussion, Wave, Sampler u.a. zur Verfügung. Pro Stimme gibt es zwei Filter mit 25 unterschiedlichen Typen. Dazu kommen Modulatoren und Effekt sowie ein Sequencer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Neu am zeRo sind das Push-Button-Keyboard und ein Touch-Pitch-Bender. Die RGB-LEDs lassen sich anpassen. Es gibt einen neuen Granular Sample Player und einen Wavetable-Oszillator mit Warp-Modi und der Import-Möglichkeit von Serum- und Waveedit-Dateien.

Vom Littel deFormer zeRo wird es nur zwei Versionen geben: Digital und Analog. Nur in der Analog-Version lassen sich optional zwei analoge Filterboards einsetzen. CV gibt es nicht intern, sondern nur als Option über AnaX via USB. Außerdem ist das SpazeBoard2 nicht kompatibel. Das Gerät hat zwei Audioeingänge und vier Ausgänge. Erweiterungen gibt es diesmal nicht.

Gotharman Little deFormer zeRo kann ab sofort vorbestellt werden und wird voraussichtlich ab Mitte September verfügbar sein. Die Digital-Version kostet in der Grundausstattung 1.300,- Euro, die Analog-Version (ohne Filterboards) kostet 1.740,- Euro. Es gibt mehrere erweiterte Angebote mit mehr Sample-Speicher, installierten Soundbänken und VCF-Boards (nur Analog). Bis zum 1. September werden unterschiedliche Pre-Order-Rabatte angeboten.