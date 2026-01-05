ANZEIGE
Gotharman TuuL, Eurorack-Modul

4x4 Multifunktions-Tool

5. Januar 2026

Gotharman TuuL Eurorack am

Mit dem Gotharman TuuL wird eine verkleinerte Version des Eurorack-Synthesizermoduls Touch Tuul angekündigt. Auf vier unabhängigen Kanälen lassen sich unterschiedliche Funktionen betreiben.

Gotharman TuuL – 4×4 Funktionen

Das nur 12 TE breite Modul besitzt vier unabhängige Kanäle mit separaten Ein- und Ausgängen sowie jeweils einem CV-Eingang. Jedem Kanal eine von vier Funktionen zugewiesen werden:

Effect Processor mit Granulator, Reverb, Delay, Chorus, Comb Filter, Compressor, EQ, Pitch Shifter, Pitch Shaper, Phaser, Sample Pitch und mehr.
Oscillator mit Sine, Triangle, Saw, Square, FOF, Cymbal mit unterschiedlichen Parametern.
Filter mit Dual- oder Vowel-Mode
Modulator 8 Steps mit Rise/Fall Time und Curve-Einstellungen, Hold Time, Level und Ripple pro Step.

Die Bedienung erfolgt über ein mehrzeiliges, farbiges OLED-Display mit einfachen Grafiken und drei Encodern für die Anwahl von Kanal, Page und Menü. Das Modul verfügt über 30 Speicherplätze für Konfigurationen.

Gotharman TuuL kann ab sofort vorbestellt werden. Bis zu 1. Februar 2026 gilt ein Einführungspreis von 395,- Euro. Danach kostet das Modul 439,- Euro. Die ersten Module sind voraussichtlich ab Mitte Februar 2026 verfügbar.

Links

