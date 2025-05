Gotharman's beste Synth-Groovebox kehrt zurück

Gotharman Zaturn Zero ist eine neue Version der Synthesizer-Groovebox Zaturn. Der dänische Entwickler, der den originalen Zaturn seinen Lieblingssynthesizer nennt, musste aufgrund nicht mehr verfügbarer Bauteile und gestiegener Kosten das Gehäuse sowie die Schaltung neu designen.

Gotharman Zaturn Zero

Zaturn Zero ist ein polyphoner, multitimbraler Synthesizer, der mit bis zu 16 Parts arbeiten kann. Wie bislang gibt es acht „normale“ Parts, zu denen acht „alternative“ Parts hinzukommen, auf denen man andere Sounds abspielen kann, wenn der erste Part nicht genutzt wird.

Das Gerät verfügt über 76 interne Module, die über das Touch-Display untereinander verbunden werden können. Die Klangerzeugung bietet eine Auswahl an unterschiedlichen Oszillatoren, neben den Standards gibt es u.a. Draw Waveform, Harmonic OSC, Noise, diverse Drums. Zusätzlich ist auch Sampling möglich.

Auch bei den Filtern gibt es eine gewisse Vielfalt an analogen und digitalen Filter. Je nachdem, welche Filterboards installiert ist, stehen verschiedene Analog-Filter zur Verfügung, die zum Teil aus den anderen Synthesizern von Gotharman bekannt sind: Original Zaturn, Space, Vothar, Ladder, VCF5. Alternativ oder in Kombination hat man die Wahl aus 28 digitalen Filtertypen.

Weiterhin sind zwei FX-Prozessoren vorhanden, die mit Algorithmen aus dem Little Deformer und einem neuen Reverb ausgestattet sind. Darüber hinaus besitzt Zaturn Zero Hüllkurven, LFOs, Sample&Hold, Ring Modulator, VCAs und weitere Module.

Zaturn Zero ist zu den Patches des Vorgängers kompatibel. Es fehlen lediglich die Wavetable-Oszillatoren und die Filter Frame Sequencer, sodass entsprechende Patches in Zero anders klingen.

Andererseits hat Zero bei der Hardware etwas zugelegt. So gibt es hier 16 statt 8 Step-Tasten, die mit RGB-LEDs ausgestattet sind und vier statt zwei Audioausgänge.

Gotharman Zaturn Zero kann bis zum 1. Juli 2025 mit einem Rabatt zwischen 3 und 10 % vorbestellt werden. Preis und Rabatt hängen von der Ausstattung ab, wie große der interne Speicher ist und welches analoge Filterboard gewählt wird. In der einfachsten Version ohne analoge Filter kostet Zaturn Zero 1.280,- Euro, in der größten Version mit VCF5- oder Ladder-Filter 1.961,- Euro.

Sollten beizeiten genügend Vorbestellungen zusammenkommen, wird die Produktion schon vor Juli beginnen können.