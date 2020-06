Gotharman‘s Dual Line SSI2140 VCF für Tiny LD-Synthesizer

Analoges VCF mit 25 Filtertypen

Die Synthesizer LD3 und Tiny LD des dänischen Herstellers Gotharman erhalten ein Update mit einer Reihe neuer Funktionen. Außerdem ist für Tiny LD das additionale Dual Line SSI2140 VCF verfügbar.

LD3 und Tiny LD sind sehr flexible Synth-Workstations mit Granular Sampler, Synth-Algorithmen, Filtern, Effekten und Sequencer. Die Funktionalität wird nun mit einem Update nachmals erweitert. Die neuen Features umfassen:

– Parametric EQ insert effects added

– All sequencer steps on a subtrack can now be offset adjusted with one knob movement

– Position Rotation Modulation added to the Sequencer note tracks

– It is now possible to output one Audio BUS to another Audio BUS.

– A BUS Follower/Envelope OFF position has been added.

– Insert effects input gain can now be adjusted

– Tiny LD only: LOWR button can now function as a Freeze button.

– When recording an audio track, the BPM of this is now included in the sample name.

– Audio inputs can now be swapped

– Quick Edit Knobs can now be switched off

– Some page names on the BUS pages has been changed, to make it look less cryptic

Außerdem kann Tiny LD mit einem analogen Filterboard nachgerüstet werden. Dieses besitzt zwei analoge Multimodefilter auf Basis des SSI2140 Chips. Jedes Filter kann einem eigenen Audiobus zugeordnet werden. Jedes Filter besteht aus vier Filterblocks, mit denen 25 vorprogrammierte Filtertypen zur Verfügung stehen. Auch die Programmierung eigener Filtertypen ist vorgesehen. Wenn unterschiedliche Filter für die Layer A und B ausgewählt sind, kann zwischen ihnen gemorpht werden.

Damit das Filterboard nachgerüstet werden kann, muss Tiny LD mit dem VCF Connector MKII ausgestattet sein. Dieser Connector kann bei älteren Geräten nachträglich installiert werden.

Das SSI2140 Filterboard kostet separat 269,- Euro. Eine Umrüstung des Connectors von MKI zu MKII kostet 20,- Euro, doch dafür muss das Gerät zu Gotharman eingeschickt werden.