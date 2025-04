Plug-ins auf Grafikkarten für Mac & Windows

Um die CPU des Rechners bei DAW-Session mit einer hohen Anzahl von Audio-Plug-ins zu entlasten, führten diverse Audio-Firmen sogenannte DSP-Karte“ ein. Bei Avid gab es bspw. TDM /HDx, Universal Audio hatte die Satellite-Karten im Angebot. Diese Hardware-Erweiterungen gab bzw. gibt es für PCI-Steckplätze oder in externen Gehäusen über FireWire- oder Thunderbolt-Anschluss.

Grundsätzlich war das früher sehr praktisch, wenn man es sich leisten konnte. Diese Extra-Hardware war meist teuer und wenn diese den „End-Of-Support“ erreicht hatten, reduzierte sich die Funktion auf die eines Briefbeschwerers. Viele Anwender schworen jedoch darauf, dass die DSP-Plug-ins viel besser klingen als die CPU-basierten Plug-ins.

ANZEIGE

Später erfand Grafikkartenhersteller nVidia CUDA, also Rechenoperationen, die auf der Grafikkarte laufen, aber nichts mit Grafikdarstellung zu tun haben. Aber auch hier gab es für Audio-Anwender bisher nicht viel zu holen und außerdem war CUDA auf nVidia-Produkte beschränkt.

GPU Audio: Audio-Plug-ins nutzen die Grafikkarte

Jetzt kommt die junge Firma GPU Audio (Graphic Processing Unit) daher und veröffentlicht ein kostenloses SDK (Software-Entwickler-Kit) für macOS und Windows, um Audio-Plug-ins sowohl auf AMD-/nVidia-Grafikkarten, als auch – und das ist das Novum – auf den Apple Silicon M-Serie GPUs laufen zu lassen.

Damit lässt sich nun auch auf M-Macs die ansonsten bei Audio-Anwendungen brachliegende Grafikleistung für Audio-Berechnungen nutzen. Da Grafikkarten besonders für komplexe Echtzeitanwendungen geeignet sind, profitieren hier besonders Halleffekte, Raumsimulationen, Vintage-Emulationen und Modeler jeglicher Art, wie z.B. Gitarren Amps.

In folgenden Video lässt GPU Audio beispielsweise 100 Instanzen des Neural AMP Modeller auf der Grafikkarte laufen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Das GPU Audio SDK sorgt dabei für eine Kompatibilitätsebene, die den GPU-Code Hardware-agnostisch hält, d.h. unabhängig von der verwendeten Grafikkarte. Damit ist auch eine zukünftige, größtmögliche Unabhängigkeit und Rückwärtskompatibilität gegenüber technischen Entwicklungen der Grafikkarten an sich gewährleistet.

Die Plug-ins können dann als ganz normale VST3s, Audio Units etc. gehandhabt und in der DAW genutzt werden. Sie laufen dabei mit 96 kHz Sampling-Rate und 1 Millisekunde (96 Samples) Latenz als Standard.

Außer den SDK-Dateien werden nur die üblichen Programmierumgebungen wie etwa C++, Visual Studio 2022, XCode oder cmake benötigt.

Die Minimalanforderungen an das Betriebsystem sind macOS 13 (und neuer) bzw. Windows 10 22H2 (und neuer).

Die Hardware-Anforderungen sind mindestens eine nVidia Geforce GTX 10xx, AMD RX 6800 oder Apple Silicon M1 (oder neuer).

Ganz besonders für Apple Mac User ist dies interessant, denn daraus ergibt sich ein realer Mehrwert im Audiobereich für Macs jenseits der Pro-Reihe. Bei den Modellen der M-Max und M-Ultra-Reihe liegt der Zuwachs an GPU-Power deutlich vor dem Zuwachs an CPU-Power im Vergleich zu den kleineren Modellen, so dass man hier massiv von GPU-Plug-ins profitieren würde.

Bleibt nur noch zu hoffen, dass viele Entwickler auf den Audio-GPU-Zug aufspringen. Da keine Lizenzgebühren oder ähnliches erhoben werden, könnte sich das Konzept tatsächlich durchsetzen.