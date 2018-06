Test: Gravity LTS 01 B

Neongrün zum Knicken?

Die deutsche Firma Gravity, die ein Mitglied der Adam Hall Group ist und sich auf sonstiges Zubehör aller Art (z.B. Keyboard- und Gitarrenständer oder Taschen für den PA-Transport) spezialisiert hat, bringt mit dem Gravity LTS 01 B einen Laptop-Ständer heraus, der zunächst durch seine leichte Transportierbarkeit und den Preis von 69,- Euro besticht. Wollen wir mal nachschauen, ob er hält, was er verspricht.

Gravity LTS 01 B auf der Anreise

­Im Gegensatz zu anderen Laptopständern kommt der Gravity LTS 01 B schon zusammengebaut ins Haus. Demnach reicht ein flacher Karton aus, um ihn zu beherbergen. Hier ist gleich der erste Pluspunkt: Der Gravity LTS 01 B lässt sich ganz einfach flachmachen und passt so in jedes Gigbag.

Das ist keine Drohne – das ist der Gravity LTS 01 B im Auslieferungszustand

Allerdings gibt es keine Hülle, die das Metall und die anderen Gegenstände im Gigbag schützt. Hier muss man also selber Abhilfe schaffen. Zusätzlich zu dem Ständer liegt noch eine Schraubzwinge für eine sichere Befestigung an einem Tisch bei. Dadurch verhindert man das versehentliche Umrennen des Ständers („Sorry, ich wollt hier nur mal kurz durch …“) und der damit unvermeidlich verbundenen Show-Stopper-Eigenschaft. Wem der neongrüne Ring nicht gefällt, kann ihn durch einen mitgelieferten schwarzen Ring ersetzen. Außerdem sind noch zwei Inbus-Schlüssel beigelegt, um Teile des Ständers noch mal festzuziehen oder komplett auseinanderzunehmen.

Material

Als Material wurde beim Gravity LTS 01 B auf Aluminium gesetzt. Das ist einerseits leicht und andererseits stabil. So wiegt der gesamte Ständer nur 1,6 kg. Dazu ist er 27 cm hoch, 26 cm breit und 28 cm tief. Wer allerdings grün aus welchen Gründen auch immer nicht mag, soll hier gewarnt sein. Der ansonsten schwarz pulverbeschichtete Ständer hat neongrüne Querstreben und die eingelassenen Gummielemente mit Gravity-Logo, die ein Verrutschen des Laptops verhindern sollen, sind ebenfalls neongrün.

Die Gummieinlässe sorgen für Rutschfestigkeit – das Logo dient dabei als Profil

Zwei Schaufeln aus schwer dehnbarem Gummi sorgen dafür, dass auch nichts nach vorne abrutschen kann. Das klappt je nach Bauform des Laptops mal mehr, mal weniger gut. Vor allem Geräte mit einer aufsteigenden Kante halten hier nicht ganz so gut. Die Schaufeln hätten also ruhig etwas höher ausfallen dürfen.

Aufgefallen ist mir, dass die Beschichtung der Säule und die Lackierung der neongrünen Querstreben nicht ganz gleichmäßig ist. Aber nichts, was von 1 m Entfernung aus zu sehen wäre.

Als drittes Element gibt es noch eine Ablage, die in die Säule an einer beliebigen Stelle eingehängt werden kann. In der Praxis kann man zwar nur fünf Positionen tatsächlich benutzen, diese reichen aber für alle erdenklichen Anwendungen aus. Erreicht wird das durch einen Zapfen, der in die Öffnungen der Säule eingehängt wird.

Ist die Ablage eingehakt, fällt sie auch seitlich nicht mehr raus

Dieser Zapfen ist erstens aus Metall, so dass er nicht so leicht abbrechen dürfte und zweitens kann man den Zapfen auch auswechseln, da er als eigenes Teil an der Ablage angeschraubt ist. Die Ablage hat vorne eine Breite von 20 cm, die sich nach 7 cm verjüngt und insgesamt eine Tiefe von 15 cm aufweist. Praktisch für Smartphones oder Tablets bis 7 Zoll Bildschirmdiagonale, für 10-Zoll-Tablets allerdings ungeeignet. Auch ein Pausenbrot hat hier Platz. Und eventuell auch ein kleines Audiointerface. Dem Gravity LTS 01 B liegt ein Beipackzettel bei, der auf Deutsch und Englisch verfasst ist, was für so ein Produkt wohl auch mehr als ausreichend ist.