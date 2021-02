Grayscale POKIT, Eurorack-Adapter für Teenage Engineering POM-16

POM-16 ins Case schrauben

Mit dem Grayscale POKIT lässt sich das Keyboard POM-16 von Teenage Engineering in einen Eurorack-Rahmen schrauben.

Das POM-16 ist nicht einfach nur ein Keyboard mit Membran-Tasten und CV/Gate-Ausgängen, sondern besitzt auch einen programmierbaren Stepsequencer und einen Arpeggiator, die über ein analoges Sync-Signal mit den Pocket Operators und kompatiblen Geräten verbunden werden können. Außerdem verfügt es über die Möglichkeit, für die Tasten individuelle Tonhöhen einzustellen.

Mit dem POKIT kann das POM-16 in ein Eurorack-Rahmen eingesetzt werden. Dafür erhält das Keyboard eine neue, 42 TE breite Frontplatte in Schwarz-Grau. Dazu gibt es neben den benötigten Montagebauteilen auch einen Satz neuer Reglerknöpfe in Grau, die von Teenage Engineering beigesteuert werden. Das POM-16 wird normalerweise über eine Batterie mit Strom versorgt. Zum POKIT gehört ein Adapter mit Verpolungsschutz, mit dem der POM-16 dann über den Systembus angeschlossen wird.

Der MIDI-Ausgang und der Sync-Ausgang, die sich beim POM-16 auf der Rückseite befinden, können mit ein wenig Umbauaufwand auf die Frontseite des POKITs verlegt werden. Dazu müssen nur zwei Löcher gebohrt, zwei Buchsen eingesetzt und vier Kabel gelötet werden.

Das Grayscale POKIT wird mit Membrane Keyboard für 115,- Dollar und ohne für 95,- Dollar angeboten, jeweils zzgl. Versand etc. Letztere Option ist für POM-Besitzer, die das originale Membrane Keyboard noch nicht aufgeklebt haben. Das Teenage Engineering POM-16 gehört nicht zum Lieferumfang.