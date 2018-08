Green Box: Alesis ION, VA-Synthesizer

Also, ich hatte mal den Ion und auch den Micron. Letzter hat i.m.h.o. die gleiche Engine plus ein paar Effekte mehr. Aber: Micron und somit auch Ion liegen vom Sound her weit hinter Virus C und NordLead2. Zumindest wenn ein ausgewiesener VA auch nach VA klingen soll. Ion/Micron erinnerten mich an den M-Audio Venom. Sie klingen etwas nach Plastik, wobei auch das seinen Charme haben kann. Das Einzige, was beim Ion/Micron richtig gut war und ist, sind die Drums. Die sind extremst punchy.