Green Box: Casio CZ-1, CZ-101, CZ-1000, CZ-3000, CZ-5000

Der Wolf im Schafspelz





Vorwort zur Casio Cosmo Synthesizer-Serie

Mit der CZ- und VZ-Serie hat sich Casio in den 80ern bis heute eine wachsende Fangemeinde erschlossen. Vor allem mit dem Casio CZ-1 verbindet mich eine enge „Beziehung“, war er doch mein allererster Synthesizer und damit der Einstieg in eine faszinierende Welt.

Auf fünf Artikel möchten wir im Vorfeld hinweisen:

Der Wolf im Taschenrechner

COSMO-Computersystem war das Schlagwort, mit dem CASIO während der ARS ELECTRONICA 1984 für wilde Gerüchte sorgte. Ein umfangreiches computergestütztes System sollte von CASIO vorgestellt werden. Bislang war CASIO eher bekannt für seine günstigen Taschenrechner und preisgünstigen Heimorgeln, als für professionelles Musikerequipment.

Im Februar 85 war es dann soweit, CASIO ließ die Katze aus dem Sack, sprich, einen tragbaren Synthesizer mit der Produktbezeichnung CZ-101. Äußerlich eine Enttäuschung, erwartete man doch ein aufregendes, computergestütztes Synthesizer-Paket. Mit seiner 4-Oktaven Minitatstatur entsprach der CZ-101 eher CASIOS vertrautem Taschenrechner-Image. Aber der Schein trog, denn der CZ-101 war alles andere als ein Spielzeug.

1988 brachte CASIO schließlich die PD-Synthese in verbesserter Version erneut auf den Markt. Unter der Produktbezeichnung VZ-1 hatte man der Phase-Distortion ein komplettes optisches und konzeptionelles Face-Lifting verpasst.

Jeder Casio VZ-1 Sound konnte nun auf 8 DCOs zugreifen (im Vergleich: 2 DCOs bei den CZ Modellen). Verschiedenste Algorithmen erlaubten dabei unterschiedlichste Verknüpfungen der einzelnen DCOs. Hinzu kamen ein graphisches Display, umfangreiche Modulationsmöglichkeiten, 8-facher Multimode sowie 3 (in Worten DREI) Modulationsräder.

Leider litt aber auch die Programmierbarkeit unter der Fülle der Möglichkeiten und unzähligen Parameter. Auch entspricht die Menge der DCOs nicht den hohen Erwartungen. Der Klang der VZ-Synthesizer ist zwar vielseitiger als der Klang der CZ-Synthesizer, aber auf keinen Fall wärmer oder gar druckvoller.

Genau das Gegenteil ist der Fall. Puristen sind sich einig, dass die CZ-Serie deutlich wärmer klingt als die VZ-Serie.

Kurz nach Veröffentlichung des VZ-1 folgten zwei Module mit den Bezeichnungen VZ-10M sowie VZ-8M. Während der VZ-10M (2HE) absolut identisch mit dem VZ1 war (bis auf die fehlenden Tasten), verzichtete man beim VZ-8M (1HE) auf das graphische Display und auf die Hälfte der Stimmen, gab ihm aber einige Features im Multimode hinzu.

An dieser Stelle soll auch nicht verschwiegen werden, dass Casios CZ-Serie der DX7-Reihe von Yamaha sehr ähnlich klingt. Tatsächlich haben aber PD- und FM-Synthese auch viel gemeinsam und so verwundert einen die Ähnlichkeit kaum. Ich würde aber nun nicht soweit gehen, eine der beiden Varianten zu bevorzugen. Wenn überhaupt, so habe ich den Eindruck, dass die FM-Synthese mit 6 Operatoren fülliger und breiter klingt, als die PD-Synthese. Aber das mag durchaus unterschiedlich wahrgenommen werden.

Phase Distortion Synthese

CASIO setzte mit dem CZ-101 auf die PHASE DISTORTION Syntheseund blieb dieser bis 1989 treu. In dieser Zeit brachte CASIO neun unterschiedliche Synthesizer mit jener Synthese auf den Markt, die hier kurz beschrieben sein soll. Jeder CZ-Sound besteht entweder aus ein- oder zwei digitalen Oszillatoren, die jeweils auf acht verschiedene Schwingungsformen zugreifen können.

Diese beinhalten die klassischen Shwingungsformen analoger Synthesizer, aber auch einige komplexere. Ein echtes Filter besitzen die CZ/VZ-Synthesizer allerdings nicht. Ähnlich wie bei der FM-Synthese von Yamaha lassen sich aber durchaus filterähnliche Klangverläufe über das DCW-Modul realisieren, auch wenn diese kaum etwas gemeinsam haben mit dem Klangverhalten analoger Filter.

Als „Effekt“ stehe zur Verfügung Portamento und Gilde. Ein LFO (Tri, Saw und Square) erlaubt die Modulation von Lautstärke und Filter. Modulations-Wheel und Aftertouch erlauben die Steuerung des LFOs.

Wer aber so richtig in die Tiefen der Programmierung einsteigen möchte, dem empfehle ich unbedingt den Phase-Distortion Workshop am Ende dieses Artikels.

In einem „Mixer“ laufen die Signale der beiden DCOs wieder zusammen. An dieser Stelle kommt auf Wunsch ein Ring-Modulator ins Spiel, ebenso wie ein Rauschgenerator, um den Klang ein weiteres Mal zu verbiegen bzw. zu modulieren.

Der Sound der Casio CZ-Serie

Ein Vergleich mit den Yamaha FM-Synthesizern sollte erlaubt sein, da sowohl die Synthese, als auch der Klang der CZ-Synthesizer gewisse Ähnlichkeiten hat. Im Gegensatz zu FM-Synthsizern war die PD-Synthese relativ einfach zu programmieren, lehnte sie sich vom Aufbau doch stark den analogen Vorbildern an. Die Klänge der CZ-Syntheseizer sind sehr lebendig, meist metallisch und neigen zu einer speziellen Art Distortion-Effekt, der auch der FM-Synthese ihren ganz speziellen Charakter aufgedrückt hat. CZ-Sounds eignen sich hervorragend als Ergänzung zu echten Analog-Synthesizern und gelten selbst heute noch als Geheimtipp für außergewöhnliche Lead-, Brass- und Sequencing-Sounds. Vor allem perkussive Effektklänge zählen dank des Rauschgenerators zu den Stärken der CZ-Synthesizer.

Natürlich verfügten CASIOS CZ-Synthesizer damals bereits über eine ausreichende MIDI-Implementierung inkl. freier Wahl des Sende- und Empfangskanal, Program-Change, Sys-Ex Dump etc. Eine Einbindung ins bestehende MIDI-Set-Up ist also auch heute kein Problem.

Als großes Manko wäre allerdings zu nennen, dass in der ganzen CZ-Serie nur das Flaggschiff, der CZ-1, über Anschlagdynamik und Aftertouch verfügt.

CASIOS Vertriebspolitik, mit dem kleinsten Gerät der CZ-Serie zu beginnen und sich schließlich mit seinen neuen Veröffentlichungen immer weiter in die Profi-Liga zu schrauben, erscheint heute im Rückblick als unverständlich. Vielleicht der Hauptgrund, warum der PD-Synthese bis heute die ganz große Anerkennung verwehrt blieb.

Der Nachfolger Casio VZ-1

Eigentlich wollte man damit das ganz große Rad schlagen und eine Art Mega-CZ schaffen. Heute wissen wir, dass der VZ-1 zwar mehr Möglichkeiten bot, jedoch bei Weitem nicht die Fülle und Wärme seiner CZ-Kollegen erreichte. Mehr dazu übrigens in unserem Green-Box-Report zur Casio VZ-Serie.

Baugleich zum VZ-1 brachte Hohner übrigens silberfarbig den VZ-1 als Hühner HS-2 sowie das Casio-Rackmodul VZ-10M als HS-2E auf den Markt. Bis auf die Gehäusefarbe und das Logo beherbergen die Kopien dasselbe von Casio gebaute Innenleben, sind aber auf dem Gebrauchtmarkt nochmals um DM 50,– günstiger anzusetzen.

Der Tip des Autors

Für so wenig Geld bekommen Sie heutzutage kaum mehr so viel Synthese und eigenständigen Klangcharakter, das ist 100% sicher. Lassen Sie sich auf keinen Fall durch den Namen CASIO täuschen. Diese Teile haben es definitiv in sich. Nicht ohne Grund haben diese Klassiker auch heute noch eine starke Fangemeinde.

Einsteiger, die für wenig Geld eine Ergänzung zu ihren Analog-Synthesizern suchen, sei der CZ-1 als KEYBOARD bzw. der CZ101 als quasi Expander (toll im Live-Einsatz für kleine Set-Ups auch als Master einsetzbar) empfohlen. Vor allem für harte Techno-Sequenzen sind beide ein Geheimtipp.

Besonders der Casio CZ-1, der hier auch im Detail ausführlich bebildert ist, erlaubt eine schnelle und einfache Programmierung, verfügt über Anschlagdynamik und Aftertouch. Ganz im Gegensatz zum YAMAHA DX7 verliert man sich beim CZ1 selten im Parameterdschungel, da der Signalverlauf optisch durch die Anordnung der Buttons nachvollzogen werden kann.

Leider rauscht der Chorus des CZ-1 etwas stark, doch er lässt sich auf Wunsch komplett abschalten – obwohl man gerade dem Chorus einen warmen, satten Klang bescheinigen muss.

Klangtüftler sollten eher zum VZ-1 bzw. VZ-10M greifen. Dann aber unbedingt viel Zeit zum Erlernen der Synthese einplanen. Ein bisschen Herumexperimentieren führt hier meist nicht zu brauchbaren Ergebnissen. Eines sei jedoch nochmals deutlich gesagt – die VZ Synthesizer klingen nicht druckvoller als die CZ-Synthesizer, sondern erlauben nur vielseitigere Sounds.

Manche Technokraten schwören aber auf ihren CZ-Sound und bescheinigen diesem sogar noch einen wärmeren Klang als seinen größeren Brüdern aus der VZ Liga.

Die Modellreihe der Casio CZ-Serie in der Galerie

Dem Casio CZ-1 haben wir bereits einige Bilder in diesem Report gewidmet, die uns wieder einmal Binoy Chatterji zur Verfügung gestellt und Florian Koczy nachbearbeitet hat. Werfen wir nun auch einen Blick auf den Rest der Familie:

Casio CZ-5000

Casio CZ-3000

Casio CZ-1000

Casio CZ-101

Und hier abschließend noch ein Prospektblatt zu den Casio CZ_Serien mit historischen Preisen:

Die Casio CZ-Serie on YouTube

Beginnen wir mit der Klangfülle des kleinsten Modells, dem Casio CZ-101

Der Casio CZ-5000 mit ein paar schönen Beispielsounds:

Ein wenig „Overview und Sounds“ zum Casio CZ-1000

Und zum Schluß die Krönung der Serie, der Casio CZ-1