Green Box: Ensoniq MR-Rack, MR-61 und MR-73, Synthesizer

Ensoniqs bestes Main-Stream Produkt

Die Ensoniq MR-Synths sollten den Erfolg bringen. Denn obwohl Ensoniq mit dem ESQ-1 den ersten Synth erfunden haben, der das Workstation-Konzept definiert (minus einer Effektsektion), stand es im Jahr 1996 nicht so gut um den amerikanischen Hersteller. Vor allem die Mitbewerber aus Japan mischten den Synth- und Workstation-Markt kräftig auf und sahnten ab. So gab es zahlreiche Workstations und auch beinahe zu jeder eine Rack-Version, die oft nur noch die Sound-Engine enthielt.

Mit den Rack-Versionen konnte man offensichtlich gut Kasse machen, zumal sie in der Produktion wesentlich einfacher sind. Ensoniq, zu der Zeit bereits wirtschaftlich angezählt, nahm sich also das Segment vor und entwickelte die Ensoniq MR-Synths und hier zunächst das Ensoniq MR Rack. Als direkten Konkurrenten hatte man wohl den Roland JV-1080 ausgemacht – und wollte dem etwas entgegensetzen. Interessant ist, dass Ensoniq zunächst die Rack-Version veröffentlichte und dann ein halbes Jahr später die beiden Keyboard-Versionen MR-61 (61 ungewichtete Tasten) und MR-73 (73 halbgewichtete Tasten). Alle Geräte der MR-Serie besitzen eine identische Sound-Engine, unterscheiden sich jedoch in anderen Punkten wie Sequencer erheblich voneinander.

Ensoniq Mr-Rack Synthesizer Expander

Beginnen wir mit dem Debütanten, dem MR Rack das im Januar 1996 veröffentlicht wurde.

Das MR-Rack nimmt 1 HE ein und ist mit 10 Tastern, 2 Encodern und einem 2x 20 Zeichen LC-Display bestückt. Auf der Front findet sich auch der Card-Slot für die SRAM/ROM-Karten, auf denen die Parts/Performances abgespeichert werden können. Eine andere Erweiterung ist die Installation von bis zu drei EXP-Wave Expansion Boards, die ganz nach Roland Art die eigentlich zur Verfügung stehenden Wellenformen erweitern. Dankenswerterweise befinden sich Netzschalter und Kopfhörerbuchse auch auf der Vorderseite.

Anschlüsse des MR-Rack

Auf der Rückseite findet ich ein DIN-MIDI-Trio und Stereo-Main- und Aux-Out, beide in symmetrischer Ausführung. Die Keyboard-Versionen fügen hier lediglich zwei Eingänge für Fußtaster und einen für ein Expression-Pedal hinzu.

Optionale ROM-Karten zu den MR-Synthesizern

Im Gegensatz zum Cornucopia an Karten, die Roland für die JV/SR-Serie angeboten hat, schaffte es Ensoniq lediglich auf vier Karten:

EXP-1 – Real World (24 MB),

EXP-2 – Drum (2 MB),

EXP-3 – Urban Dance Project (24 MB),

EXP-4 – Coakley Perfect Piano (16 MB),

MR-FLASH – Sample Loader Karte.

Fünf, wenn man die obskure MR-Flash mitzählt, die über die Floppy bis zu 4 MB an Samples ins Flash-ROM laden konnte.

Leider funktionierte diese aber nur in den Keyboard-Versionen und außerdem gab es keine Möglichkeit, bestehende Sample-Librarys (wie die hauseigene ASR-Library) zu laden oder zu konvertieren. Man könnte die EXP-Karten also eher unter „war stets bemüht“ ablegen. Dennoch war eine Erweiterung auf insgesamt 84 MB Sample-ROM möglich. Der EXP-2 MR-Rack Drum Expander war ausschließlich für die Rack-Version und brachte auf 2 MB 450 Percussion-, Vocal- und Sound-FX-Patches und insgesamt 59 Drum-Waves unter.

Die Effekte der Ensoniq MR-Synthesizer

Das MR-Rack enthält bis auf die Sequencer-Funktionen alle Zutaten einer Workstation: Sounds können multitimbral auf die MIDI-Kanäle mit Layer und Splits verteilt werden; dann haben wir einen von 40 Insert-Effekten und zwei globale Effekte: Reverb und Chorus, mit jeweils 8 bzw. 12 Programmen. Der Rechenleistung entsprechend, kann immer nur ein Insert-Effekt für alle Kanäle eingestellt werden. Man kann dann jeden der 16 Parts auf Insert-, Reverb- oder Chorus-FX senden. Außerdem können die Insert-FX auch an Reverb oder Chorus gesendet werden.

Im Gegensatz zum Klangerzeuger sind die Effekte sogar in 24 Bit Auflösung ausgeführt. Viel von dem Charme und dem Charakter der Ensoniq MR-Synths stammt von diesen Teils ungewöhnlichen Effekten.

Aber was geht eigentlich in die Effekte hinein? Die Engine des MR-Rack arbeitet mit 44,1 kHz/16 Bit (Mr Rack Manual, Kapitel 7, Seite 7) Sample-/Bit-Rate und ist 64-fach polyphon. Die internen Wellenformen nehmen12 MB Platz ein und enthalten Synth-, Drum- und zum ersten Mal die sogenannten Trans-Waves, die man heute als Wave-Tables bezeichnen würde. Ein Beispiel für Ensoniq Transwaves findet man in diesem YouTube-Video.

Synthese-Architektur der Ensoniq MR-Synths

Diese ist recht unspektakulär. Die Oszillatoren gen in einen digitales Doppelfilter und dann durch einen digitalen VCA. Hinzu kommen 3 Hüllkurven und ein LFO mit sieben Schwingungsformen.

Organisiert ist das in der Ensoniq MR-Synths in Waves, Layers, Sounds und Performances. Ein Wave ist genau einer der erwähnten ROM-Waves. Diese werden in Layer organisiert, die die Synthese-Parameter enthalten. Ein Sound kann dann bis zu 16 Layer beinhalten und wird zusammen mit anderen Sounds schließlich in einer Multi-Mode Performance platziert.

Die Hüllkurven sind vom Typ Time/Level und können von der MIDI-Velocity beeinflusst werden. Eine Abbildung aus dem von MIDI-Quest erhältlichen Editor verdeutlicht die Architektur. Apropos Editor: Am Rack konnte man vorhandene Sounds lediglich anpassen. Um neue zu erstellen, war zwingend eine Software (UniSyn oder Emagic Sounddiver) notwendig.

Das Filter der Ensoniq Synthesizer

Die Filter sind, wie bisher bei Ensoniq, nicht resonanzfähig (erst der FIZMO, dann schon unter EMU/Creative Labs entwickelt enthielt diese). Dafür hat die Ensoniq MR-Synths zwei seriell verschaltete Multimode-Filter. Das erste Filter ist immer ein Low-Pass, das zweite kann als Low-Pass und High-Pass fungieren. Dadurch lässt sich ein Bandpass-Filter realisieren. Die Flankensteilheit ist abhängig von der Konfiguration:

2LP/2HP,

3LP/1HP,

2LP/2LP,

3LP/1LP.

Beide Filter lassen sich modulieren und besitzen einen eigenen Cutoff-Parameter. So ist eben auch ein bandbreitenvariabler Bandpass möglich. Als Modulationsquellen kommen die Hüllkurve, der LFO, MIDI-Events wie CC und (Release-) Velocity/Channel-Aftertouch und Random-Funktionen zum Einsatz. Ein vollständige Liste findet man im MR-Rack Manual Kapitel 9, Seite 35f.

Auch die Bedienung des Gerätes lässt sich über MIDI steuern. Nicht nur mit Sysex, sondern auch über MIDI-NRPN.

Sonstige Features

Das Handbuch für alle Geräte ist – monströs. MR-Rack bringt es auf 314 Seiten (engl. Version), das MR-61 Handbuch in der deutschen Version sogar auf schlappe 552 (!) Seiten. Da die Ensoniq MR-Synths Mitte der 90er erschien, enthalten die erhältlichen PDF-Versionen zum Glück keine Scans, sondern suchbaren Text.

Alles in allem eine recht simple Struktur, die nicht an die Synthese z. B. eines ESQ-1 von 1986 heranreicht, hier hatte man noch AM und Sync von digitalen Schwingungformen. Auch hatten frühere Keyboards Poly-Aftertouch – die Ensoniq MR-Synths nur noch Channel-Aftertouch. Auch hier wird deutlich, das Ensoniq einen anderen, vermeintlich breiteren Markt anstrebte und dem JV-Vorbild nacheiferte.

Also machte man stattdessen einen großen Sound-Pool zur Prämisse und erfand dafür die Soundfinder-Technologie. Im Prinzip nichts anderes als eine Such- und Kategorien-Funktion – schließlich hat keiner Lust, durch Hunderte von Presets zu scrollen. Die Ensoniq MR-76 enthielt z.B. über 1200 Sounds, wenn man die Drum-Kits mit einschließt.

Ensoniq MR-66 & MR-73: Die Workstations

Nur kurze Zeit später kamen die Keyboard-Versionen auf den Markt. Der Abstimmung der Fatar-Tastatur sagt man nach, dass sie auch auf der Velocity-Stufe 1 noch recht viel Kraft benötigte, um in die hohen Velocity-Bereiche zu gelangen.

Die Keyboards unterschieden sich zwar nicht in ihrer Synthese- oder FX-Architektur, brachten jedoch das ganze Workstation-Paket auf die Waage; und für die Zeit ein sehr fortschrittliches zudem. Das MR Rack hatte weder Sequencer noch die Drummachine.

„Eine der sicherlich erstaunlichsten Innovationen in der MR-61 und MR-76 ist das Idea-Pad“

Diesem Satz aus dem Handbuch kann ich mich nur anschließen. Denn womit wir es hier zu tun haben, ist nichts anderes als ein Äquivalent zur „Caputre MIDI“-Funktion von Ableton Live seit Version 10. Im Hintergrund wird ständig MIDI aufgezeichnet, ohne dass man explizit eine Aufnahme starten muss. Hat man die zündende Idee gehabt, so war sie auch 1996 bei den MR-Keyboards nicht verloren – mit einem Klick konnte das gerade Gespielte in den 16-Spur-Sequencer übertragen werden.

Der Sequencer hatte noch andere Features, die zu dieser Zeit herausragend waren. Man konnte einzelne Teile als Sequenzen speichern und so in andere Songs kopieren oder deren Inhalte mit anderen Sequenzen mischen. Sogar Sound-Veränderungen konnte man aufnehmen. Auch und gerade für die Drum-Abteilung, die als Ensoniqs Paradedisziplin galt, gab es das, was man heute als „Phrases“ bezeichnen würde – die Drum-Machine. Neunzig Ein- und Zwei-Takte-Pattern mit je 8 Variationen waren im Speicher vorhanden, eingespeilt von echten Drummern auf MIDI-Pads.

Ob Latin, Pop oder Jungle und World-Pattern – die MR Keyboards hatten es. Zusammen mit den sehr gut klingenden Drums in 44,1 kHz / 16 Bit war das schon eine beeindruckende Sache. Enttäuschend nur, dass man die Patterns erst NACH der Aufnahme in dem Sequencer bearbeiten konnte. Wollte man eigene Patterns für die Drum-Machine erstellen, musste man zwangsläufig auf den Unisyn-Editor zurückgreifen – den man nach Einsendung der Garantiekarte an Ensoniq per Post auf Diskette zugesendet bekam. Ein Floppy DD/HD-Laufwerk war auch die Wahl von Ensoniq für das Speichern und Transferieren von Sounds.

Die Ensoniq MR-Synthesizer in YouTube

