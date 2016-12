Green Box: Korg, Prophecy, Solo-Synthesizer

Korgs Beitrag zu dem Thema „Solosynthesizer“ erblickte 1995 unter dem Namen »Prophecy« das Licht der Synthesizer-Welt. Optisch im Silbergewand, wie die gesamte Korg Serie dieser Ära (Korg Trinity, Korg Z1) und einer ganz passablen Anzahl von Knöpfchen und grau-melierter Potis steigerte die Erwartungshaltung.

Darum geht’s

Zunächst ein paar klärende Worte zur Konzeption des Prüflings. Wie schon angedeutet, handelt es sich beim Prophecy um einen monophonen Solosynthesizer, in dessen Innern Korgs Eigenentwicklung M.O.S.S. (Multi Oscillator Synthesis System) werkelt, zu Deutsch adäquat zu übersetzen mit V.J.E.S., der Von-Jedem-Etwas-Synthese.

Der Clou an dieser Klangerzeugung ist, dass sie von der Phasenmodulation bis hin zum Physical Modeling gleich mehrere Syntheseverfahren beherrscht. Derart gerüstet soll der Prophecy im Stande sein, eine äußerst breite Palette an Sounds zu generieren. Dazu in Kürze mehr.

Damit nun die komplizierte Technik nicht völlig wirkungslos in der Unbedienbarkeit verpufft, gaben sich die Korg Ingenieure auch beim Design des Benutzerinterfaces große Mühe und achteten besonders auf durchdachte Live-Features. Was uns zunächst wieder zum optischen Rundgang zurückführt.

So sieht’s aus

Auffälligstes Merkmal des Prophecy sind sicherlich seine drei frei konfigurierbaren Wheels, von denen das Dritte auf dem Bild zunächst gar nicht als Wheel in Erscheinung tritt.

Das dritte Kontrollrad verbirgt sich unter dem Ribbon-Controller. Es ist quasi ein Controller in einem Controller. Der Ribbon-Controller ist übrigens eine berührungsempfindliche Fläche (hier von ca. 10 cm Länge), die in Abhängigkeit von der Druckposition Controlller-Daten sendet, so dass sich beispielsweise durch Tippen auf verschieden Stellen rhythmische Filter-Gates erzeugen lassen, was mit einem normalen Modulationswheel nicht möglich wäre.

Oberhalb der drei Räder erspäht das erfreute Testerauge die programmierbare Arpeggiator-Sektion (5 Presets, 5 Anwender-Programme mit 24 Steps) sowie die beiden »Octave Up/Down«-Taster, mit denen sich die Vieroktaven-Tastatur des Prophecy um bis zu zwei Oktaven nach oben »verschieben« lässt. Rechts davon folgt das Hintergrund-beleuchtete 2x 40 Zeichen LC-Display, umrandet von den obligatorischen »Value +/-«, »Page« und Cursor-Tastern zum Navigieren durch den Parameterwald.