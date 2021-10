Green Box: Oberheim DPX-1 Sampleplayer & HDX-20 (1987)

Vintage-Multi-Format-Sample-Player

Tom Oberheim war offensichtlich ein Visionär. Treffender kann man ihn kaum beschreiben, denn obwohl er seine größten Erfolge zu Zeiten der großen „analogen Schlachtschiffe“ feierte, erkannte er frühzeitig, dass die Zukunft dem digitalen Sampling gehörte.

Als er 1987 seinen DPX-1 dem Musikmarkt präsentierte, war er seiner Zeit weit voraus – und eben das war wohl auch das Problem, denn der Markt war noch nicht reif für den ersten Sampleplayer der Welt – und nichts Geringeres ist der DPX-1.

ANZEIGE

Oberheims Multi-Format-Coup DPX-1

1987 kämpften verschiedene Hersteller um die Vorherrschaft eines Sampling-Standards. Rückblickend können wir feststellen, dass schließlich die Firma AKAI mit der Veröffentlichung des S1000 das Rennen machte. 1987 war das aber noch lange nicht absehbar.

Die Bedienung war übersichtlich und einfach, per MIDI-Trio ließ sich der DPX-1 in jedes System integrieren, ein Mono-Out (Klinke) erlaubte schließlich die Verbindung zur Audio-Außenwelt. That’s it!

Ein wenig Sampling-History

In der oberen Preisklasse galt der EMU Emulator II seit 1984 als das Maß aller Dinge. Zwar arbeitete dieser nur mit 8 Bit Auflösung, erzeugte aber dank Fließkomma-Technik und seinen hochwertigen Bauteilen einen Klang, der selbst 12 Bit Systeme verblassen ließ. Dank seiner analogen Filter und dem rauen Klangcharakter gilt der Emulator II auch heute noch als Geheimtipp.

In der Einsteigerpreisklasse hatte die seinerzeit neu gegründete Firma ENSONIQ 1984 mit dem Mirage großes Aufsehen erregt. Der erste Sampler unter 10.000 DM – sensationell!

Und auch die Firma Sequential Circuits leistete ihren Beitrag 1985 zum Sampler-Markt unter der der Bezeichnung PROPHET 2000. Die Bedienung darf aus heutiger Sicht als spartanisch bezeichnet werden, aber dank einer klug aufgebauten Bedien-Matrix sowie ebenfalls echter analoger Filter hat er auch heute noch eine eingeschworene Fangemeinde.

Ein Jahr später, 1986, brachte dann aber eine bis dato fast unbekannte Firma Namens AKAI PROFESSIONAL die Marktverhältnisse mit dem S900 deutlich ins Schwanken.

Offensichtlich hatte Tom Oberheim nicht vor, den Versuch zu unternehmen, noch einen Standard einzuführen und bediente sich lieber der vorhandenen Standards. Der DPX-1 sollte zwar nicht selbst sampeln, dafür aber die damals am meisten verbreiteten Standards abspielen können.

Kurzerhand implementierte Tom Oberheim Konvertierungsroutinen, die es dem DPX-1 erlaubten, die Sample-Disketten des EMU Emulator II, des SCI Prophet 2000, des Ensoniq Mirage und des Akai S900 zu lesen und wiederzugeben.

Der erste Sampleplayer: Oberheim DPX-1

Da es 1987 drei verschiedene Diskettenformate gab (5 1/4 Zoll, 3,5 Zoll und 2,8 Zoll) implementierte Tom Oberheim gleich zwei Laufwerke in seinen DPX-1. Das große Laufwerk für 5 1/4 Zoll Disketten des Emulator II sowie ein Laufwerk für 3 1/2 Zoll Disketten der anderen genannten Sampler. Das 2,8 Zoll Format war 1987 bereits am aussterben – nur noch die Vorläufer des AKAI S900, der AKAI S612 und AKAI S700 nutzen noch dieses Format.

Und da kommen wir auch schon zu der Frage, ob der DPX-1 analoge Filter beherbergt.

Die Frage ist berechtigt und hier auch gleich die Antwort: JA – HAT ER.

Deshalb wird er übrigens von EMU II Usern sehr gerne als Ersatzteillager gekauft, quasi als kompaktes „Survival Kit“ zum Ausschlachten aufgrund der Filter und des Laufwerks. Das Leben ist hart.

Und wie klingt er nun?

Die A/B-Vergleiche zu den Originalen sind wirklich faszinierend. Der kleine DPX-1 ist ein echtes Chamäleon.

E-Mu Emulator II

E-MU Emulator II

Sounds gibt er 1:1 sauber wieder. Der raue Klangcharakter bleibt erhalten.

Ensoniq Mirage

ENSONIQ MIRAGE

Sounds klingen im DPX-1 sogar besser als im Original

Prophet 2000/2002

PROPHET 2000/2002

Sounds klingen ebenfalls sehr nah am Original, nur die Filter packen im Pro 2000/2002 härter zu als im DPX-1 – vorausgesetzt, die Filter wurden im Original-Sound auch eingesetzt.

Akai S900/S950

AKAI S900/S950

Die Hüllkurven des S900 sind eindeutig schneller. Das zeichnete den S900 damals auch besonders aus und machte ihn bei Drummern als Klangerzeuger für Drumsounds sehr beliebt.

Editing am Oberheim DPX-1

No way! Ja – das ist wirklich schade. Da lässt sich keine Hüllkurve verbiegen und keine Resonanz hochschrauben. Wurde kein Filterverlauf im Original produziert, ist er auch im DPX-1 nicht vorhanden. Ab System-Version 2.2 (EPROM gibt’s im Netz und müssen nur ausgetauscht werden), erlaubt der DPX-1 zumindest ein Verstellen der Cutoff-Frequenz mit den Pfeiltasten.

ANZEIGE

Auf vielen damaligen Sounddisketten wurden aber Samples grundsätzlich mit verschiedensten Edit-Parametern als eigenständige Sounds abgespeichert. So kann man sich also auch im DPX-1 durch die Programme zappen und evtl. das Passende finden.

SCSI, HD, Floppy Emulator?

Auch wenn es so aussehen mag, SCSI wurde für den DPX-1 leider nie angeboten – oder doch?

Auf Synrise.de findet sich der Hinweis, es handle sich um SCSI-Platten.

Unter der Bezeichnung HDX-20 erschien wenige Monate nach dem DPX-1 von Oberheim auch der dazu passende Massenspeicher (hüstl)!

Mit enormen 20 MB!!!! war es dank dieser 2 HE großen Rack-Einheit möglich, durch ein spezielles Anschlusskabel und optionalem Interface bis zu 20 verschiedene Disketten von der Festplatte abzurufen und in den DPX-1 zu laden.

Der Ladevorgang wird entweder am Gerät oder durch Program-Changes ausgelöst

Der hier abgebildete HDX-20 Massenspeicher hat leider wenige Wochen nach Erwerb seinen Geist aufgegeben. Auch nach tagelangen Foren-Scouting war keine Hilfe in Sicht. Ein Austausch mit einer 20 MB SCSI Platte könnte evtl. möglich sein, da aber der DPX keine Möglichkeit bietet, HDs zu formatieren und das Format noch dazu unklar zu sein scheint, schmachtet der HDX-20 also in der Raritätensammlung der Redaktion vor sich hin.

So lange der HDX-20 seinen Dienst tat, tat er diesen zwar schnell, aber EXTREM LAUT. Ich habe selten einen Lüfter und eine Festplatte gehört, die diesen Schallpegel erreichten. Kein Witz.

Also weinen Sie dem HDX-20 keine Träne nach, denn der DPX-1 lädt seine Disketten problemlos, schnell und leise.

Inzwischen gibt es diverse Anbieter, die nur einen fertig konfigurierten Floppy-Emulator anbieten, sondern den zugehörigen USB-Stick gleich mit unzähligen Librarys aus Mirage, Akai und E-Mu anbieten. Einen solchen habe ich mir vor einem Jahr gegönnt und bin hochzufrieden damit.

Bedienung

Diskette reinstecken, LOAD drücken, ENTER – fertig. Nach dem Ladevorgang (wird per LED angezeigt) LINKS- oder RECHTS-Taster betätigen, um verschiedene Presets anzusteuern. Auch das lässt sich über MIDI -Program-Change erledigen.

SAVE? Ja, gibt’s. EMU II Diskette rein, sichern auf 3 1/2 Zoll Diskette – bingo.

Das Ende vom Lied

Leider hat der DPX-1 gemeinsam mit dem Matrix-1000 den Untergang der Firma OBERHEIM nur verzögern, nicht aber aufhalten können. Wirklich schade!

Soundvergleich DPX-1 und Emulator II

Unser Leser atomicbull hat einen aufwendigen und ausgedehnten Soundvergleich der beiden Synthesizer angestellt. Das Ergebnis könnt ihr in seiner Leserstory hören, die ihr HIER findet.

Empfehle Plug-in Alternative

Das TAL Plug-in SAMPLER ist eine Reinkarnation der Sampler-Engines jener Epoche. Ich bin wirklich ein großer Fan dieses Plug-ins, da es sowohl klanglich als auch mit seiner Bedienoberfläche überzeugen kann.

Vor allem aber lassen sich Samplingrate und Bit-Auflösung frei wählen und nachträglich auf vorhandene Samples anwenden. Und auch bei den Filtermodellen steht alles bereit, was das Herz begehrt, um den Klangcharakter der 80er-Sampling-Legenden aufleben zu lassen. Gerade weil der TAL SAMPLER eben keine spezifische Emulation eines Emulator II oder eines Akai S900 enthält, sondern letztendlich doch etwas eigenständiges ist, übertrifft er seine Vorbilder natürlich bei Weitem.