Green Box: Roland D-50, digitaler Kult

Vorwort der Redaktion

Ein echter Klassiker verdient die Bezeichnung nur, wenn von ihm auch viele Jahre nach Produktionsende eine starke Anziehungskraft ausgeht. Beispiele aus der Analogwelt gibt es viele, aber auch aus den Hochzeiten der Digital-Ära dürfen heute einige Synthesizer als „Klassiker“ bezeichnet werden. Wahrscheinlich habe ich mir aus diesem Grund vor gar nicht all zu langer Zeit einen Yamaha TX7 zugelegt, der in kompakter Größe und mit entsprechendem Editor ausgerüstet vielseitig einsetzbar ist, dabei aber eben doch klanglich diesen Vintage-Charme versprüht, der mit modernen FM-Plug-ins gar nicht oder nur ähnlich erreichbar ist. In genau jene Ära fällt auch der Roland D-50.

Faszinierend dabei ist aber vor allem die enorm kurze Zeitspanne, in der der Roland D-50 zu Ruhm und Ehre gelang. Um genau zu sein, 1 Jahr. Auf der NAMM-Show 1987 war er die Sensation, um bereits nach 12 Monaten durch den Korg M1 verdrängt zu werden. Innerhalb dieses Zeitraums war der Roland D-50 Sound aber omnipräsent. Kaum ein Pop-Act, der seine Tracks nicht mit dem Sound des Roland D-50 veredelt hat. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir das Debut-Album von George Michael FAITH oder Prince LOVESEXY. Aber auch zahlreiche Hits sind für immer mit den markanten Werksounds dieses Klassikers verbunden wie z.B. ORINOCO FLOW von Enya.

Bei all diesem Ruhm fragt man sich natürlich, warum der Roland D-50 bis heute nicht ein einziges Mal als Plug-in-Version erschienen ist. Da wir annehmen, dass ein solches Plug-in durchaus auch wirtschaftlich Erfolg hätte (wie z.B. das M1 Plug-in von Korg), haben selbst wir auf diese Frage keine plausible Antwort. Nur eineinziges Mal hat ROLAND den Klassiker wieder aufleben lassen und zwar quasi als Plug-in des ROLAND V-SYNTH (2003) sowie der Expander-Version ROLAND V-SYNTH XT (2005). Aus dem Grund gehört der V-SYNTH XT heute noch in mein All-Time-Favourite-Set-Up. Nicht nur dass die Bedienung gegenüber dem Original deutlich einfacher geworden ist (dank Touch-Screen), sondern nach meiner Meinung das Original auch noch 1:1 reproduziert und zwar ohne das nervige Rauschen im Hintergrund. Genau an diese Stelle beklagen Puristen aber wiederum die fehlende Authentizität. Übrigens: Die Übereinstimmung zwischen D-50 und V-Synth geht weit über eine Kompatibilität von Soundfiles hinaus. So verrichtet z.B. ein D-50 Editor-Environment für LOGIC seine Arbeit am V-SYXNTH-D50 tadellos. Ich nehme sogar an, dass der Hardwarecontroller PG1000, über MIDI verbunden den V-SyntH-D50 ebenso steuern können sollte. Ausprobieren konnte ich das allerdings bislang noch nicht.

Als kleine Nebeninfo für Interessenten des V-Synth: Die D50-Karte ist in der Expander-Version V-SYNTH XT bereits fest implementiert. Nicht so bei der Keyboardversion. Hier also bitte darauf achten, die Karte mit zu erwerben, da die Karte einzeln bereits horrende Preise am Gebrauchtmarkt erzielt. Die Expanderversion hat darüber hinaus den Vorteil, dass sich der Betriebszustand zwischen D-50 und V-Synth ohne Neustart des Synthesizers vollziehen lässt.

Und abschließend: NEIN, dem Nachfolger Roland V-SYNTH GT wurde keine Möglichkeit mitgegeben, um sich in einen Roland D-50 verwandeln zu können. Traurig aber wahr. Und auch diese Entscheidung bleibt für uns ein Rätsel. Aber wer weiß, vielleicht kommt Roland eines Tages mit einem Boutique-Synthesizer um die Ecke und präsentiert uns ein D-50 Plug-out. Schön wär’s.

Bis dahin bleibt uns aber auf dem Gebrauchtmarkt neben den drei erwähnten Modellen auch noch der 19″-Expander D-550, der ebenfalls für die extrem charismatischen und unverwechselbaren Sounds dieser Serie steht.

An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Hartmut Schwahn, der uns die wunderbaren Bilder zur Verfügung gestellt hat. Viel Spaß nun bei dem folgenden GREEN BOX Report unseres Vintage-Spezialisten Marko Ettlich.

Euer „Tyrell“