Green Box: Sampler, Casio FZ1, Casio FZ10M, Hohner HS1, Hohner HS1E, Casio FZ20M, Sampler

CASIO FZ1 / CASIO FZ10M

(Hohner HS1 / Hohner HS1E)

CASIO hat in der professionellen Synthesizer-Szene schon immer polarisiert. Vor allem aber um die CASIO Sampler-Serie FZ, die es in Lizenz auch vom deutschen Hersteller Hohner als HS-Sampler gab, entbrannte einst eine heftige Diskussion unter Usern. Bevor wir nun aber zum eigentlichen Thema kommen, ein kleiner Rückblick in Sachen Sampler-Geschichte:

A little History: Der Untergang des Hardware-Samplers

Als langjähriger Marketingleiter von AKAI PROFESSIONAL habe ich sowohl den Aufstieg als auch den schnellen – und keinesfalls unvorhersehbaren – Untergang der Hardware-Sampler miterlebt. Während die Marke EMU bis zuletzt versuchte, durch Innovationen zu überleben, ruhte AKAI sich auf seinen Lorbeeren aus und zehrte von seiner extremen Marktpräsenz.

Der Anfang vom Ende waren die ersten Software-Sampler, die im Prinzip ähnliches leisteten wie ihre Hardware-Vorbilder, aber weitaus günstiger waren; übrigens lange vor Halion und EXS24. Zunächst als Studio-untauglich verschrien, kam die Invasion der Software-Sampler vor allem durch die immer schneller und günstiger werdenden Computer erst richtig ins Rollen.

EMU und AKAI waren geradezu besessen von der Idee, dass der jeweils andere im Kampf um die Studiovormachtstellung einen Vorteil erringen könnte, so dass die eigentliche Gefahr durch Software-Sampler vollkommen ignoriert wurde. Bei einem meiner letzten Besuche in der AKAI Zentrale in Tokio durfte ich selbst miterleben, wie asiatischer Hochmut zahlreiche europäische Einwände (anwesend waren Vertreter aus allen westlichen Vertrieben) als bedeutungslos niederbügelten. Einige Wochen zuvor hatte man den AKAI S6000 „endlich“ auf einen Software-Status gebracht, der einen „fast“ reibungslosen Betrieb ermöglichte, nachdem zunächst quasi eine Beta-Version des Gerätes an den Start ging und in wenigen Wochen das Image der Marke AKAI ruinierte. Stolz stellten japanische Entwickler bereits Pläne für den AKAI S6000 Nachfolger vor. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen.

Im Prinzip hatte AKAI zu jener Zeit bereits einen Software-Sampler in der Tasche. Die Software MESA, die als kostenlose Remote-Control mit dem AKAI S2000 ausgeliefert wurde, war im Prinzip ein AKAI Sampler auf Software-Basis, der auf eine externe Hardware zugriff. Die Umstellung auf eine native Lösung wäre selbst nach Aussagen der japanischen Entwickler nur ein „Klacks“ gewesen – wurde aber unterlassen, da man sich selbst den Hardware-Markt nicht kaputt machen wollte. Was dann eben andere taten …

Gehen wir nun noch weiter zurück auf unserer Zeitreise …

Der erste 16 Bit Sampler seiner Preisklasse

Wir schreiben das Jahr 1987. Sampling war in aller Munde. Für den Otto-Normalverbraucher waren bis dato aber nur 12bit Systeme mit Speicherkapazitäten von unter einem Megabyte bezahlbar. Die erfolgreichsten Vertreter dieser Gattung waren zu jener Zeit der EMU Emax (1), der Prophet 2000, der Korg DSS-1, der AKAI S900 sowie der Ensoniq Mirage, der jedoch nur mit 8 Bit wandelte. Als im Februar 1987 Casio erstmals einen 16Bit Sampler unter 5.000 DM in der Presse ankündigte, war die Konkurrenz spürbar geschockt. Als dieses Gerät dann aber auch noch vier Wochen später funktionstüchtig auf der Frankfurter Musikmesse zu bestaunen war und ZEITGLEICH in Keyboards ein ausführlicher Test erschien, hatte Casio seinen Wettbewerbern einen Tiefschlag unter die Gürtellinie verpasst.

Aber auch hier muss man aus der heutigen Perspektive staunen, war doch der Casio Trumpf ein Tiefschlag mit Ansage!

Bereits Dezember 1985 stellte Casio erstmals in Tokio einen Dummy des Produkte aus. Casio hatte gerade mit der Cosmo-Synthesizer (besser bekannt als CZ Serie) erste Lorbeeren in der Synthesizer-Technologie geerntet und sich entschlossen, den Profi-Bereich seiner Produkte zunehmend auszubauen. Neben einem 12bit Drumcomputer und einem Sequenzer war auch die Rede vom ersten COSMO Sampler.