Green Box: Yamaha SY22, SY35 und TG33

Vektorboxen

In den in Bezug auf Synthese-Neuheiten und ausgefallene Frisuren besonders geschlagenen 80ern erlangte zeitweise eine Syntheseform Berühmtheit wegen ihrer Neuartigkeit, die eigentlich gar nicht wirklich neuartig war: Die Rede ist von der Vektorsynthese, zuerst im Prophet VS zu finden, der 1986 vom ruhmreichen US-Konzern SEQUENTIAL CIRCUITS vorgestellt wurde und – damit Kind der Zeit – digitale ROM-Klangerzeugung mit analogen Filtern verband.

Schöpfer dieses Instruments waren zwei Entwicklerlegenden: John Bowen und Dave Smith, der später zumindest Grundarchitektur und Wellenformen des VS in seine Evolver-Reihe übernehmen sollte. 1989 sprang dann der immer innovationsfreudige Hersteller YAMAHA auf den Zug auf und präsentierte den SY 22 samt Anhang (1990: TG 33, 1992: SY 35). Nach erneutem Heimatwechsel der beiden führenden Figuren der Synthesizerentwicklung zum Konkurrenten KORG folgten dann zu Beginn der 90er mit der Wavestation-Reihe die wohl eindrucksvollsten Synthesizer dieser Bauart.

Gemeinsames Hardware-Merkmal all dieser Geräte war ein kleiner, fröhlich im Kreis zu drehender Hebel, der stark an einen Joystick erinnerte und generell für das Echtzeit-Überblenden der Synthesizeroszillatoren zuständig war. Genau genommen war der Joystick auch die einzige Neuigkeit der Vektorsynthese – denn prinzipiell handelt es sich einfach um separate (Lautstärke)-Hüllkurven für jeden Oszillator, die aber in Echtzeit verändert und besagte Bewegungen auch aufgenommen werden konnten. Die Syntheseform in den Instrumenten selber war dagegen eher ein alter Hut: Während Korg prinzipiell die Sample-basierte subtraktive Klangerzeugung aus M1 und dessen Nachfolgern übernahm (allerdings noch um Wavesequencing, also das Abspielen verschiedener Samples auf Oszillatorebene, ergänzte) und der Pionier Sequential Circuits diese Prinzip durch analoge Filter aufwertete, hatte der Branchengigant Yamaha die Idee, seine beiden damaligen Produktlinien aus Sample(ROM) basierten „AWM“-Synthesizern und FM-Synthesizern via Vektorsynthese zu kombinieren.

Ob den Entwicklerlegenden diese Idee wohl beim gemeinschaftlichen Nintendo – „Super Mario“-Zocken mit japanischen Ingeneuren kam? Wir können es nur vermuten. Fest steht jedenfalls, dass man eine recht einfache (4-Operatoren) FM-Synthese, die man aus den einfachen FM-Modellen wie dem DX 9 entnahm, und eine für damalige Zeiten normale ROM-Klangerzeugung in schlanke Gehäuse packte, beide via Joystick kombinierte und so den SY (Synthesizer) 22 [und seine Nachfolger] erschuf – den ersten und einzigen Hybrid-FM-Rompler mit Vektorsynthese. Gegenüber den Schlachtschiffen von Sequential Circuits & Co verfolgte man dabei aber ein anderes Konzept: Der SY 22 und seine Nachfolger waren klein, leicht, einfach zu bedienen und verhältnismäßig günstig. Eine Vektorsynthese für Arme anzubieten war möglicherweise die Grundidee, vielleicht hatte man aber auch Musiker im Sinn, die Spielspaß statt ewiger Parameterwüsten suchten.

Die Indizien sprechen für beide Theorien: Die Presets im SY 22 machen oberflächlich meist wenig Gebrauch von seinen Möglichkeiten, die komplexe FM-Sektion ist ohne Editor nur teilweise zu editieren und ein separater Demosong-Button (nicht drücken !) ist sonst eher Alleinunterhalter-Tischhupen vorbehalten. Vermutlich wegen dieser Vereinfachungen blieb der Synthesizer immer irgendwie auch ein Underdog, und die meisten Musiker griffen stattdessen zur Wavestation – und zahlten (und zahlen) das doppelte, obwohl auch der SY 22 und seine Nachfolger echte Alternativen sind. Auf der anderen Seite bedeutet diese Entwicklung, dass der SY 22 und seine Derivate heute gebraucht sehr günstig zu bekommen sind, meist deutlich unter 100 Euro. Dafür bekommt man Synthesizer, die, wie hier gezeigt werden soll, originell und gut klingen, leicht zu bedienen sind und sich (die Tastaturmodelle) dank Aftertouch, Controller-Daten sendendem Vektorstick und robuster leichter Bauweise auch prima als etwas andere Masterkeyboards für das zeitgemäße Plugin-Studio eignen (s.u.).

Tick, Trick und Track

Von den drei Kindern der Yamaha Liason mit der Vektorsynthese sind sich zwei, der SY 22 und der SY 35, bis auf Schriftzug- und Farbe ähnlich wie das sprichwörtliche Ei dem anderen. Beides sind mittelhübsche 61-Tasten-Keyboards im typischen schwarzen 80er- Plastikgehäuse mit Gummitasten und zwei-Zeilen LC-Textdisplay, neben dem golfballgroßen Vektorcontroller fallen sie vor allem durch schlanke Bauweise und ihr geringes Gewicht auf – nicht einmal 7 kg wiegt der SY 22 und ist dabei stabil gebaut. (Leichtgängiges) Pitchbend- und Modulationsrad sind heute selbstverständlich, weniger typisch für günstige Synthesizer ist gut implementierter Aftertouch und eine brauchbare Tastatur. Gespart hat man dann bei den Audioausgängen: es gibt jeweils nur einen Stereoausgang, etwas wenig für die (multitimbralen) Synthesizer, wenn auch heute wohl nicht mehr sooo wichtig – kaum einer wird heute noch ganze Tracks nur mit einem SY 22 machen wollen. Dafür gibt es Eingänge für Sustain-und Volumepedal, einen Slot für ein obskures Soundkartenformat zum Speichern weiterer Presets und natürlich MIDI; das Netzteil ist leider extern, wenn auch nicht im heute beliebten „Wandwarzen“-Format.

Diesen beiden äußerlich sehr ähnlichen Keyboards steht mit dem TG 33 ein ungewöhnlich anzusehender Desktop-Synth entgegen. Ungefähr so groß wie eine PC-Tastatur ohne Nummernblock, ist das schwarze Plastikgehäuse der Expanderversion des SY 22 so etwas wie das 80er- Äquivalent zu Waldorf Blofeld &Co. Bis auf die fehlende Tastatur und den Anschluss für das Sustainpedal ist das Gehäuse bzw. die Bedienung aber ähnlich gestaltet, auch der Vektorstick ist derselbe. Dieser macht das Gerät auch ziemlich dekorativ – zumindest wenn man, wie der Verfasser dieses Artikels, einen Sinn für solch komische 80er-Techno-Ästhetik besitzt: Plastik rulez! Was war noch? Ach ja, die Bedienung. Die Synthesizer werden grundsätzlich mittels Kombination aus Cursortasten, Funktionstasten und Einzelmenüschaltern – allesamt Gummitaster – bedient.

Die in Gruppen organisierten Sounds (64 Rom-Patches, 64 User-Patches sowie jeweils 16 ROM- und User-Multisetups, s.u.) lassen sich mittels eines Tastenblockes direkt anwählen, zum Zugriff auf Klang-, MIDI- und sonstige Parameter und zum Speichern von Eigenkreationen muss man zusätzlich eine Funktionstaste bemühen. Die bis zu vier „Elements“ eines Gesamtklanges (im folgenden technisch etwas unsauber als Oszillatoren betitelt) sind durch diese Tastenblöcke so auch direkt anwähl- und ausschaltbar, was die Klangprogrammierung am Gerät deutlich erleichtert. Die Bedienung ist also insgesamt gut gelöst, wenn man das Prinzip verstanden hat, und auch das – durch ein LED-Ziffernfeld ergänzte – zweizeilige Display reicht völlig aus. Es meldet sich beim Einschalten übrigens mit einem freundlichen „Nice to meet you“ – wenn am von seinen Geräten immer so behandelt werden würde, wäre die Welt viel schöner.