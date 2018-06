Green Box: Yamaha VL1, VL1-m, VL7, VL70-m Physical Modeling

Der erste Physical Modeling Synth

Yamaha VL1 Physical Modeling Synthesizer

Physical Modeling – einst ein Hype, in heutigen Synthesizern manchmal noch als Beigabe aufzufinden, aber nirgendwo zu hören? Selbst auf YouTube ist nichts Ernsthaftes zu finden. Also mal ein guter Grund, den verstaubten Synthesizer in Wurzelholzoptik und die Wind Pipe wieder herauszuholen und sich intensiv damit zu beschäftigen.

Viele Musikzeitschriften haben sich im Jahr 1994 bei Erscheinen dieses DM 10.000 Synthesizers geradezu euphorisch geäußert. Gar ein ganz neues Synthesezeitalter wurde vorausgesagt, vergleichbar mit dem der FM-Generation. Auch andere Hersteller haben viel in diese Technologie investiert. Ich denke an Technics mit dem WSA1, Korg (Prophecy, Wavedrum bis Oasis), Viscount (Accupipe), die jedoch alle nicht diese unglaubliche Tiefe und Flexibilität eines VL1 aufweisen.

Superbooth 2018

Auf der Superbooth 2018 hatte der Yamaha VL1 neben seinem extrem seltenen Bruder Yamaha VP1 sein kleines Comeback. Da stand er nämlich im farbig wechselnden Neonschein und durfte angespielt werden.

Es war erstaunlich, wie frisch und lebendig seine Klänge auch heute noch zu beeindrucken wissen. Gerade durch die Verwendung von zwei Instrumentenstimmen klingt der Yamaha VL1 deutlich besser als die monophonen Varianten VL1m, VL7 und all die Versionen, die es als Erweiterungskarten für diverse Yamaha Workstations gab.

Spielweise

Der VL1 basiert auf dem Modell eines Blasinstruments und wurde für den Synthesizer-affinen Keyboarder als Tasteninstrument getarnt. Ein Patch-Beispiel: Wird etwas am Pitch gedreht, bricht der Ton langsam ab, um dann in einer neuen Harmonischen zu erklingen, wie bei einem realen Blechinstrument. Noch weiter gedreht und der Ton klingt sehr gepresst.

Richtig lebendig wird es durch einen BC1 Blaswandler. Dieser wandelt den Luftdruck in einen Continous-Control-Datenstrom um und schon kann man wunderbar modulieren, Zungen rollen und gurgeln, was nie mit Aftertouch funktionieren würde. Abhängig vom Blasdruck erklingt bei manchen Patches erst ein Luftrauschen, das sich bei stärkerem Druck in einen resonierenden Ton verwandelt, um dann bei ganz starkem Druck instabil zu werden.

Wer einmal etwas Saxofon oder Querflöte gelernt hat, hat hier einen klaren Vorteil. Man nehme dann statt des Keyboards eine WX-11 Wind Pipe. Pitch-Change wird mit einem Zungenplättchen über Lippendruck oder Draufbeißen gesteuert und man ist dann sehr nah dran am virtuellen Instrument. Der WX-11 kann auch die Zweistimmigkeit des VL1 nutzen, indem sich über einen Schalter der aktuelle Ton einfrieren lässt und nachfolgende Töne auf die zweite Stimme gehen. Ideal für Dudelsack- oder Ostinatoeffekte.

Der Yamaha VL1 ist also sehr Controller-hungrig. Diejenigen, denen ein Böhm-Griffsystem ein Fremdwort ist, können die Parameter Breath, Growling, Embouchure, Damping, Throat Control etc. über ein gutes Dutzend Fußschweller bedienen, um dann wirklich unheimlich lebendige und organische Musik zu produzieren. Abhilfe kann ein guter Sequencer zusammen mit einer Fader-Box und einem Einspiel-Keyboard schaffen.

Grundlegende Bausteine des Yamaha VL1

Ein Instrumentenklang oder Patch besteht aus folgenden hintereinander geschalteten Bausteinen: Driver, Pipe, Filter, Exciter, Modulator, Resonator und Effektgerät. Die meisten der Baustein-Parameter lassen sich am Gerät verändern, jedoch nicht die grundlegenden Parameter zur Physik des Instruments. Yamaha hat zur Modellierung einen Apple-„Expert Editor“ für diejenigen zur Verfügung gestellt, die unbedingt eigene Instrumente erfinden wollen. Die Windows-User gingen leer aus und so hatte ich mich damals entschlossen, einen eigenen Editor unter SoundDiver zu schreiben, woher die folgenden Screenshots stammen.