Green Box: Yamaha VP1, Physical Modeling Legende

Physical Modeling für 70.000 DM



Die Geschichte des Yamaha VP1

Auf der NAMM SHOW 1994 stellten Yamaha erstmals mit dem Yamaha VL1 ihre Physical Modeling Technologie vor. Entwickelt wurde die Technik an der Stanford University, die durch John Chowning bereits die FM-Synthese zu kommerzieller Marktreife gebracht hatten und aus der schließlich der Yamaha DX7 hervorging. Die legendären CCRMA (Center for Computer Research in Music and Acoustic) Arbeitsgruppe der Universität, hatte sich zum Ziel gesetzt, die Schwächen elektronischer Klangerzeuger in Hinsicht auf Artikulation und Klangverhalten, den Möglichkeiten eines akustischen Instruments anzugleichen.

Um die Komplexität realer Instrumente zu erfassen und künstlich wieder abzubilden, zerlegte die CRRMA diese schließlich in Teilaspekte, die bei der Klangerzeugung unterschiedliche Aufgaben übernehmen wie Materialbeschaffenheit, Saiten oder Mundstück, Resonanzkörper etc.

Ganze 10.000,- USD kostete der erste Synthesizer, den Yamaha in edlem Holzdesign unter dem Namen VL1 1994 der Musiker-Öffentlichkeit präsentierte. Berechnet man die Inflationsrate entspricht das heute ungefähr dem doppelten Gegenwert in Euro – und das für einen duophonen Synthesizer.

Auch wenn zunächst weltweit ein Achtungserfolg mit dem Yamaha VL-1 erreicht wurde, so haben sich doch niemals große Stückzahlen dieses Synthesizers verkaufen lassen. Umso mehr erstaunt war man darüber, als Yamaha noch im selben Jahr den großen Bruder Yamaha VP-1 vorstellte, der mit 8 Stimmen für DM 69.999,- in Deutschland angeboten wurde.

Über die Menge, die Yamaha vom VP-1 hergestellt hat, kann nur spekuliert werden, da offizielle Zahlen nie bekannt gegeben wurden. Die Schätzungen bleiben aber im niedrigen zweistelligen Bereich. Ich erinnere mich, dass jahrelang ein Yamaha VP-1 als Ausstellungsstück, aber auch Ladenhüter, im Music Store in Köln präsent und anspielbereit war. Noch 1998 wurde das gute Stück wie Sauerbier im Jahreskatalog des Einzelhändlers angeboten. Dann verschwand er …

Superbooth 2018 – der Yamaha VP1 zum Anfassen

Yamaha hat wohl die Zeichen der Zeit erkannt und die Superbooth 2018 in Berlin genutzt, um einige seiner berühmtesten Vintage-Klassiker anspielbereit in seiner dunkelblau, mystisch beleuchteten Neon-Lounge zu präsentieren. Neben Yamaha CS80, Yamaha GS1, Yamaha DX7 fand sich dort auch ein Yamaha VP1.

Ich hatte lange Jahre den Yamaha VL1 und bereue es bis heute, dass ich mich von ihm wieder getrennt habe. Damals erschien er mir als zu „eingeschränkt“ in den Möglichkeiten, ohne zu erkennen, dass das, was er wirklich gut konnte, kein anderer Synthesizer auch nur annähernd in dieser Perfektion hervorbrachte. Entsprechend hoch war meine Erwartungshaltung an den polyphonen Yamaha VP1.

Mit einem Kopfhörer ausgestattet, verbrachte ich sicher eine halbe Stunde am Vp1 und hatte seit Langem mal wieder ein richtiges „Wow-Erlebniss“. Die Klänge, die mir am besten gefielen, waren in der Regel die bombastischen Mega-Metal-Science-Fiction-Blaster (…), die sich maximal in einem Marvel-Heroe-Movie einsetzen ließen, wohl aber weniger in Rock-Pop und Jazz. Und da liegt wohl auch das Problem des VP1. Er ist wirklich keine Leisetreter und was er tatsächlich an Pads, Brass und Bass auf Lager hat, können meines Erachtens eben andere besser.

Was mich aber ganz besonders beeindruckt hat, war der Scene Controller, mit dem man bis zu drei vollkommen unterschiedliche Klänge stufenlos morphen kann. Am Ausstellungsobjekt ließ sich das auch durch einen Fußschweller kontrollieren und machte einfach unbändigen Spaß.

Das Morphing war dabei deutlich mehr als ein Fade, hier hörte und spürte man förmlich, wie Parameter mit Gewalt gebeugt und verbogen wurden, um zum nächsten Sound zu gelangen.

FACTS

Was genau steckt denn nun im Yamaha VP1? Hier die sachliche Faktenlage:

Der Yamaha VP1 ist 16-stimmig polyphon, wobei wie beim Yamaha VL1 die besten Klänge zwei Operatoren nutzen und sich die theoretische Polyphonie dann auf 8 Stimmen reduziert. Einen Multimode kennt der Yamaha VP1 allerdings nicht und auch ein Unisono-Mode ist dem VP1 fremd.

Der Klangerzeugung nachgeschaltet ist ein Stereoeffekt, der auf bis zu 32 verschiedene Effekttypen zugreifen kann. Auf Wunsch passiert die Summe dann einen 3-Band-EQ.

Die 76-Tasten Kunststofftastatur hat einen angenehmen Widerstand, ist mit Aftertouch ausgestattet und lässt sich gut spielen. Das Verhalten der Anschlagdynamik lässt sich verändern. 6 verschiedene Einstellungen stehen hierfür zur Verfügung.

Bis zu 64 Klänge haben im internen User-Speicher Platz oder lassen sich über das integrierte Floppy-Discs abspeichern. Die erzeugten Audiosignale können über bis zu 5 Stereoausgänge ausgegeben werden. Als Controller-Anschlüsse gibt es neben einem Eingang für einen Yamaha Blaswandler, drei Controller-Pedaleingänge, einen Volume-Pedal- sowie einen Portamento- und Sustainpedal-Eingang.

Viele der Physical Modeling Parameter lassen sich in Echtzeit beeinflussen und diversen Controllern zuweisen. Auch das integrierte Digital-Filter kann in Frequenz, Resonanz und Form (Shape) verändert werden, erinnert dabei aber nur entfernt an ein anloges Filter.

Mit 28,4 kg ist der Yamaha VP1 wahrlich ein Schwergewicht bei einer Breite von 1,32 m und einer Tiefe von 45,6 cm.

Die Verwandtschaft zum VL1 ist nur rudimentär vorhanden. Der VP1 verfügt über zahlreiche Synthese-Modelle, die dem VL1 leider auch in Version 2.0 vorenthalten geblieben sind.