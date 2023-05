Greenbox: Ensoniq Mirage Sampler mit Sequencer (1984)

Ensoniqs klobiges Meisterstück

Der Ensoniq Mirage wird in Europa zum ersten Mal auf der Frankfurter Musikmesse 1984 vorgestellt. Was muss das für eine für eine Aufregung gewesen sein. Berichte aus der Zeit sprechen von einer Menschenmenge vor dem Ensoniq-Stand, einer bis dato unbekannten Firma aus den USA. Wenn man sich das Gerät anschauen mochte, so benötigte man wohl knapp eine Stunde, wenn man sich zu der Menschentraube gesellte.

Was war passiert? Nun der Ensoniq Mirage war passiert. Als auf der Messe bekannt wurde, dass ein Sampler, der Multi-Samples beherrscht für unter 2000 Pfund auf den Markt kommen soll, verbreitete sich die Nachricht rasend schnell und führte zum besagten viel belagerten Stand von EQ.

Ensoniq Mirage – ein echter Preishammer

Man muss sich das vor Augen halten. 1984 gab es zwar schon Sampler-Instrumente, aber keins, die man sich als „normaler“ Musiker hätte ohne Weiteres leisten können. Dazu habe ich mal eine kleine Aufzählung, was verschiedene Sampler im Vergleich zum Ensoniq Mirage kosteten – und inflationsbereinigt heutzutage kosten würden.

MSRP $1,695 Mirage; Heute: $5087,59 / 4603,03 €

E-mu Emulator II, $8000 bis $10000; Heute: $24012,24 / 21733,48 €

Fairlight CMI Series II System,ungefähr $28000 für ein Basissystem; Heute: $84042,84 / 76039,67 €

Das ist ohne Übertreibung eine Preissensation. Und der Start des Mirage war eine völlige Überraschung, was dazu führte, dass viele konkurrierende Firmen dessen Existenz leugneten und viele andere nicht glaubten, dass er das leisten könne, was Ensoniq versprach.

Bereits im Artikel über den ESQ-1 wurde kurz über die Entstehungsgeschichte der Firma Ensoniq berichtet, die von drei ehemaligen Commodore Mitarbeitern gegründet wurde. Zwei aus der Entwicklung, einer aus dem Management. Darunter eben auch Bob Yannes, der für den legendären SID-Chip verantwortlich zeichnet.

Und so sollte auch ein neu entwickelter Sound-Chip, der Q-Chip (ES5503 DOC) die treibende Kraft hinter den ersten Produkten von Ensoniq sein. Denn auch der ESQ-1 oder der SQ-80 beherbergen diesen Chip, der theoretisch bis zu 32 Oszillatoren hat. Interessanterweise findet er sich auch im wenig erfolgreichen Apple IIGS. Wer mehr über den Q-Chip erfahren möchte, kann dies auf der Seite von Rainer Buchty tun (siehe Link im Anhang).

Die verschiedenen Versionen des Ensoniq Mirage

Der Ensoniq Mirage war das erste Produkt von Ensoniq. Die erste Version in einem etwas klobigen Metallgehäuse hatte ebenfalls eine recht schwammige Klaviatur, die viele Nutzer nicht zufriedenstellen konnte.

Spätere Revisionen hatten dann bessere Klaviaturen. Bleiben wir bei den Revisionen. Es gab insgesamt 3 Keyboard- und 2 Rack-Versionen.

Mirage, 1984

Mirage DSK8, 1985 (zusätzlich pazifische und europäische Herstellung)

Mirage DSK1, 1987

Mirage DMS-8 Rack 2u, 1985

Mirage DMS-1 Rack 2u, 1985

Da die Bestellungen durch die Decke gingen, wurden in Europa und im Pazifik-Raum Hersteller gefunden, die unter Lizenz die begehrten Sampler bauten. Die Pazifische Version hatte anstatt richtiger Taster eine Folientastatur zur Eingabe, ganz wie die ersten DX7. Und da die Technik Mitte der Achtziger mit Riesenschritten fortschritt, konnten die europäische und die pazifische Version bereits mit schnelleren Floppy-Laufwerken ausgestattet werden. Diese ermöglichten das Laden einer Bank in sechs, statt in zwölf Sekunden.

Eine weitere Gemeinsamkeit aller Versionen: Sie mussten das Betriebsystem von Diskette laden, da außer dem Boot-ROM kein ROM für ein Betriebssystem im Ensoniq Mirage vorhanden war. Das machte Updates auf der einen Seite einfach – man brauchte nur eine aktuelle Diskette vom Händler. Auf der anderen Seite wurde das Betriebssystem auf jeder Sample-Diskette untergebracht, so dass man mitunter viel Kopierarbeit hatte, um vorhandene Samples auf ein neues OS zu bringen. Zumindest ohne später ständig Disketten wechseln zu müssen.

Sampling mit dem Ensoniq Mirage

Zunächst einmal ist der Sample-Speicher des Ensoniq Mirage winzig. Es stehen gerade einmal 128 kB zur Verfügung. Und das noch nicht einmal in einem Stück, denn das RAM ist in zwei Bereiche aufgeteilt, die zunächst mit der unteren und oberen Keyboard-Hälfte assoziiert sind. Also ist die maximale Länge für ein Sample dadurch begrenzt. Wie lang nun genau ein Sample sein kann, hänge von der gewählten Sample-Frequenz ab. Unabhängig davon wird immer in 8-Bit-Auflösung gesampelt.

Und hier beginnen auch schon die Eigentümlichkeiten des Mirage, die manchmal wirklich schwer zu durchblicken sind. Denn anstatt in Sample-Menü die Samplerate einzustellen, ist der Parameter mit Sample-Length bezeichnet. Wieso? Das ist doch sogar nenutzerfreundlicher? Auf den ersten Blick – ja. Allerdings denkt man beim Sampling eher von der Sampling-Frequenz (FS) her. Hat der Klang viele Obertöne? Dann muss eine hohe Rate gewählt werden, sonst kommt es zu unschönen Aliasing-Artefakten. Für das Sampeln eines Bass-Klanges genügt eine niedrigere FS.

Jetzt wird es aber interessant: Beim Ensoniq Mirage kann man BEIDE Parameter einstellen: Länge und Samplerate. Die Einstellung der FS ist wichtig, da hier auch ein tatsächlicher LP-Filter vor dem Sampler-Eingang geschaltet wird. Denn Aliasing, das man grob vielleicht als Spiegelfrequenzen an der Nyquist-Grenze beschreiben könnte, das einmal vorhanden ist, bekommt man auch nicht mehr aus dem Sample heraus. Deswegen wird der Eingang mit einem steilen LP-Filter bearbeitet.

Eine Abhilfe für die beschwerliche Bedienung waren Software-Produkte auf verschiedenen Plattformen. So gab es Editier-Software für den Apple II, den C64 und den Atari St, um nur einige zu nennen. Hier die C64-Software von Steinberg Research.

Eine andere Sache ist das mit dem Audioausgang. Hatte der erste Mirage lediglich einen Monoausgang, besaßen die Folgemodelle einen Stereoausgang. Wer nun glaubt, man könne hier ganz normal die Stimmen im Panorama verteilen – liegt schief. Denn der Stereoausgang stellte die Stimmen zufällig im Panorama dar. Gut für Strings und Flächen, nicht so gut für Piano. Selbst die Anleitung sagt dazu, dass das menschliche Ohr nicht erwartet, das ein Piano ständig im Stereofeld herumhüpft. Für mich klingt das eher nach einem Hack, als nach einem sinnvoll nutzbaren Stereoausgang.

Oszillator-Mix und Multi-Sampling im Ensoniq Mirage

Ich denke eine wirklich tolles Feature war die Mix-Funktion für die Oszillatoren. Man konnte zwei Samples (also zwei Oszillatoren) auf eine Taste legen und diese dann per MIDI-Velocity überblenden. Leider versäumte Ensoniq in den ersten Betriebssystemen, dieses auch über MIDI-In zu ermöglichen. Später wurde die Bedienung über ein externes Keyboard wesentlich vereinfacht. Dafür wurde die damals extrem populäre DX7 ausgewählt. Über deren Program-Changes konnte man nun Direkt verschiedene Samples und deren Sound-Variationen in den Lower- oder Upper-Bereich laden.

Der Ensoniq Mirage beherrschte tatsächlich Multisampling, d.h. er konnte mehrere Samples auf der Tastatur verteilen und das nicht nur horizontal, sondern eben auch vertikal mit Velocity-Switches/Fading.

Insgesamt konnten acht Samples auf eine Zone verteilt werden. Der Mix-Modus halbierte die Anzahl dann, da jedes Sample mit gerader Nummer dem drunter liegenden Sample zugeordnet wurde. Also gab es beachtliche 16 Samples, die einem Programm zugewiesen werden konnten. Auch an eine MIDI-Overflow-Funktion wurde gedacht, mit der man mehrere Mirage-Sampler verketten konnte.

Die Sound-Engine im Ensoniq Mirage

Aber der Ensoniq-Sampler war nicht auf das Abspielen von Samples begrenzt. Vielmehr gab es eine komplette Synth-Sektion zur Nachbearbeitung – inklusive eines analogen Filters in Form eines Curtis CEM 3328-ICs). LFO und Hüllkurven waren digital, genau wie die Regelung der Lautstärke über den DCA. So konnten zu einem Sample vier Variationen gespeichert werden, bei denen die Parameter des Synth völlig verschieden eingestellt waren. Also z. B. war so etwas wie eine Piano-Fläche machbar. Hier eine kurze Auflistung der Program-Parameter.

Low-Pass-Filter: cutoff frequency, resonance (Q), keyboard tracking

LFO: speed (frequency) and depth (amplitude), Modulationstiefe zuweisbar zum Modulation-Wheel

Keyboard: master tuning, pitch bend range, velocity sensitivity adjustment, upper/lower keyboard balance

Getrennte Amplituden- und Filter-Envelopes

Fünf Hüllkurven-Parameter: Attack Rate, Peak Level, Decay Rate, Sustain Level, Release Rate

Dynamische Hüllkurven-Parameter über Key-Velocity oder Keyboard-Scaling, DCA und VCF: Velocity Sensitive Attack Rate, Peak Level, Sustain Level and Release Rate und Keyboard Scaled Decay Rate

Problemkind: Sampling mit dem Mirage

Einer der Hauptkritikpunkte am Ensoniq Mirage war eben genau die Sampling-Prozedur. Sie war ausreichend kryptisch, so dass viele Nutzer sich mit den Factory-Disketten oder denen von Drittanbietern zufrieden gaben. Eng verzahnt damit ist die Bedienung über ein simples Keypad und einer zweistelligen LED-Segment-Anzeige.

Das alles wurde dann richtig spannend im optional erhältlichen MASOS-Betriebssystem, das sich ganz auf das Sampling konzentrierte. Dass Werte hier in Hexadezimalschreibweise eingegeben/abgelesen werden mussten, trug auch nicht gerade zur Benutzerfreundlichkeit bei.

Bei MASOS wurde dafür auf den internen Sequencer verzichtet. Dieser konnte im regulären Betriebssystem 333 Events speichern und auch mit einer Steckkarte auf 1333 Events erweitert werden. Man konnte ihn von außen per MIDI-Clock steuern und auch Overdubs vornehmen, die jedoch permanent waren. Eine Undo-Funktion gab es nicht. Das alles allerdings nur auf einem MIDI-Kanal. Bis zu acht Sequenzen fanden auf einer Diskette Platz, die immer zusammen mit den Samples gespeichert wurden.

Ich habe mir den „Mirage Advanced Samplers Guide“ mal zu Gemüte geführt – in Ausschnitten zumindest. Hier findet man sehr viel Wissenswertes über Sampling, damals eine noch recht neue Technologie. Es wird sehr genau die Speicherarchitektur des Ensoniq Mirage beschrieben und wie man das Maximum herausholt. Es ist die Rede von Bits und Bytes und Pages … hier mal eine Seite der Preset-Einstellungen zum Sampling:

Ich denke, es ist verständlich, warum das nicht für jeden Nutzer einen Mehrwert darstellte. Und so wurden vom MASOS eben hauptsächlich diese Setup-Presets genutzt. Also z. B. 4 Samples je in Lower und Upper verteilt.Hier ein Beispiel so einer Hex-Tabelle.

Eine Seitennotiz Wert: Bei Erscheinen musste man 50 Pfund extra für das MASOS zahlen und auch formatierte Disketten bekam man nur beim Händler. Mit dem späteren Preissturz kam sowohl MASOS umsonst, als auch ein Betriebsystem, dessen einzige Funktion es war, Ensoniq Mirage Disketten zu formatieren.

Einsatz des Ensoniq Mirage

Und so wurde der Ensoniq Mirage zum großenteils als „Preset-Schleuder“ gebraucht und deswegen finden sich in einigen bekannten Hits aus der Zeit Samples von den Factory-Disketten. Sofort erkennbar das Piano in Kevin Saundersons Inner City oder die Streicher in Derrick Mays Strings of Life.

Derrick May – Strings of Life

Kevin Saunderson – Inner City

Stacey Q – Two Of Hearts