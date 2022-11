Greenbox: Korg M3R, Budget Rack-Version der Korg M1

Klein aber oje?

Der Korg M3R ist einer dieser kleinen, abgespeckten Versionen von größeren Synths. Aber steckt auch so noch genug Potential, um ihn heute noch einsetzen zu können?

ANZEIGE

Nicht nur Korg hatte Ende der 80er, Anfang der 90er den Trend erkannt, dass nicht jeder sich das Studio mit noch mehr Tasten zustellen wollte. Auch hatte nicht jeder das Geld, um sich die damaligen Vorzeige-Synths zu leisten. Da war also eine Marktlücke ausgemacht und die wurde auch z. B. von Roland bedient. Beim Korg M3R ist der große Bruder die M1 bzw. deren Rack-Version M1R. Seltsam, eine höhere Zahl zu nehmen, um eine kleinere Variante zu benennen, aber auch mit der Workstation 01/W ist man so verfahren. Dort heißt die kleine Rack-Variante 03R/W. Bei Roland könnte man den JV-880 im Vergleich zum JV-1080 nennen.

Was wurde beim Korg M3R eingespart?

Die erste gute Nachricht hier ist: Die Stimmenanzahl entspricht tatsächlich der der Korg M1. Mit 16 Stimmen und einem maximalen 8-fachen Multimode steht sie der Kult-Workstation in nichts nach. Auch die beiden digitalen Effekte, mit insgesamt 33 verschiedenen Programmen, sind aus der M1 bekannt.

Synthesetechnisch ist ein Merkmal entscheidend. Die Anzahl der PCM-Waves in einem Single-Program. Bei der M1 hat man die Wahl, entweder ein oder zwei PCM-Waves zu nutzen – der Korg M3R hat nur eine einzige PCM-Wave pro Single-Program. Das bedeutet also weniger Klangvielfalt pro Single-Program und damit auch bei den Combis.

Aber halt – das ist kein Grund, mitleidig lächelnd auf den Korg M3R herunterzublicken, liebe M1. Fakt ist auch, dass sich die Polyphonie der M1 auf 8 Stimmen halbiert, wenn man zwei PCM-Waves in einem Programm nutzt. Man könnte also sagen, die Sound-Engine ist dieselbe, aber die Konfiguration eine andere.

Apropos „Sound-Engine“. Im M3R steckt ein 8 Bit NEC D70320, der für die Stimmverwaltung zuständig ist. Ein Burr Brown PCM54HP 16 Bit Parallel-DA sorgt für eine dem Jahrzehnt gemäße Ausgabe der digitalen PCM-Waves in 16 Bit. Klar, unaufgeregt, analytisch und ohne jegliches Mojo. Es ist übrigens der gleiche DA, wie ihn auch die M1 und die M1R verwenden.

Der Korg M3R ist aber keine Workstation im Rack-Format und unterschiedet sich dadurch deutlich von der M1R. Dem kleinen 1 HE Rack-Geraät fehlt nämlich komplett der Sequencer. Er ist also ganz auf die Kombination mit einem Rechner oder anderen Sequencern bzw. Keyboards ausgelegt.

ANZEIGE

Das sieht man auch bei der Betrachtung der Rückseite, hier findet man ein MIDI-Trio, immerhin 4 Ausgänge, aber keinen Eingang für ein Expression- oder Hold-Pedal. Natürlich empfängt der Korg M3R die entsprechenden Befehle – aber dazu braucht es eben das externe Equipment. Durch eine „Overflow“-Option kann man auch die eingehenden MIDI-Befehle an einen weitern Korg M3r ausgeben – und so eine 32-fache Polyphonie erreichen.

Auf der Frontseite befinden sich noch ein Kopfhörerausgang samt Master-Volume und zwei Karten-Slots. Einer davon für PCM-Karten, der andere für Programm/Combi-Daten. Erfreulich ist, dass die PCM-Karten mit der M1 kompatibel sind, ebenso die reinen Daten-Karten. Die Kombination aus PCM+DATA-Karten, die für die M1 vorgesehen ist, funktioniert natürlich nicht, da die Preset-Struktur eine andere ist. Das Gerät speichert 100 Programs und 100 Combinations und nochmals soviel auf einer Datenkarte.

Jetzt will ich aber mal die Fernbedienung …

Was aber sofort auffällt, ist der 8-polige DIN-Stecker mit der verheißungsvollen Aufschrift „Remote“. Hier kann der separat erhältliche Remote Editor Korg RE-1 angeschlossen werden, der u.a mit einem langen LC-Display, den von mir so geliebten M1-typischen-LED-Buttons und 8 Fadern zur Eingabe von Werten aufwarten kann. Diese scheinen auch heute noch verhältnismäßig günstig zu sein, da die Geräte M3R, 03R/W, A1 (Performance Signal Processor) und Wavedrum nun nicht zu den begehrtesten Digital-Vintage-Geräten gehören dürften. Ich habe meine M3R übrigens Mitte der 10er-Jahre ergattert – für 50,- Euro.

Zum Vergleich: Das M1R-Rack kostete in UK bei seiner Erscheinung etwa 1300 britische Pfund. Der M3R konnte das deutlich unterbieten mit 900 Pfund Sterling. Nimmt man jedoch noch den RE-1 Remote Programmer dazu, der mit 275 Pfund zu-Buche schlug, ist man aber auch wieder bei 1174 Pfund (alle Preise inklusive VAT). Hier stellt sich tatsächlich die Frage nach dem Vorteil – vielleicht ging man davon aus, dass Leute mit dem Programmer mehrere Geräte fernsteuern würden.

Ich gestehe, ich hätte diese RE-1 nur zu gerne gehabt, um sie mal direkt am Gerät austesten zu können. Denn der Korg M3R lässt sich zwar direkt am Gerät programmieren – jeder Parameter eines Single-Programs ist erreichbar – das ist jedoch mithilfe des 2×16 Zeichen LC-Displays und den dafür vorgesehenen acht Tastern kein Vergnügen. Zudem ist das Taster-Panel nicht vollständig fixiert, so dass alle Taster bei Betätigung nachgeben und so der sehr leichte Druckpunkt gern mal doppelt ausgelöst wird.

Programm-Architektur der Korg M3R

Etwas weniger PCM- und Drum-Waves hat das kleine Rack zu bieten. Wir reden von 45 PCM-Drums und 89 PMC-Waves in 3 MB Wave-ROM. Zum Vergleich hatten die 4 MB der M1 100 PCM-Waves und 44 PCM-Drums zu bieten; dabei sind es nicht unbedingt nur weniger PCM-Waves. Es sind zum Teil auch einfach andere, die nicht in der M1 zu finden sind.

Aber die Architektur ist im Vergleich zur M1, mit Ausnahme des einsamen Oszillators, keineswegs abgespeckt. Das kann man auch deutlich erkennen, wenn man sich in die Tiefen der Sysex-Implementation der Korg M3R wagt.

Wir haben also einen VDA, einen VDF (Low-Pass, ohne Resonanz natürlich). Dann drei Hüllkurven und zwei LFOs. Die Hüllkurven sind dabei nicht von der einfachen ADSR-Art, sondern mit Slope und Breakpoints versehen.

Aber ein Bild sagt mehr als tausend Worte, deswegen hier die einzelnen Synthese-Sektionen im Bild. Übrigens können auch die Drum-Kits durch die Synthese-Sektion geschickt werden.

Das Routing für eine Kombination sieht standardmäßig vor, dass aus dem Main-Ausgang (1 und 2) eine Mischung aus Instrument und Effektsignal kommt, während an Ausgang 3 und 4 das trockene Signal anliegt. Das ändert sich dann, wenn der Effekt von serielle auf parallele Betriebsart umgeschaltet wird, dann liegt dort das Signal des zweiten Effekt auch an.

Wie man also sehen kann, ist die Synthese tatsächlich derjenigen der M1 ebenbürtig – bis auf den nicht vorhanden Dual-Oszillator-Modus. Wahrscheinlich werden sich jetzt einige fragen, woher sind denn die Screenshots? Das bringt mich auf das nächste Thema.

Editoren für den Korg M3R

Denn ehrlicherweise muss man sagen, dass die Programmierung am Gerät zwar möglich ist, aber wirklich keinen Spaß macht. Zusätzlich ist der RE-1 Programmer zwar nicht besonders teuer (oder: sollte), jedoch auch nicht häufig anzutreffen. Da bleibt dann nur der Griff zum Rechner und zu einem gescheiten Editor. Uns sind z. Zt fünf Quellen bekannt. MIDIQuest, Emagic Sound Diver (nur auf alter Hardware), Motu Unisyn (nur bis OSX 10.4), M3LibEd (win98), CLAB m1-3 Manager (ATARI ST) und Big Noise (ATARI ST).

Die Auswahl ist also nicht besonders groß bzw. ist lediglich der MIDI-Quest-Editor auf aktueller Hardware lauffähig. Als ich den Korg M3R erwarb, hatte ich auch noch genug Freizeit, Tage in ein Hobby-Projekt stecken zu können. Und daher stammen auch die Screenshots. Der Editor ist sogar beinahe fertig, einzelne Programs können aus dem Gerät abgerufen und komplett editiert werden. Diese kann man dann in einem Multi-Setup zusammenstellen.

Allein diese Möglichkeit zu haben, entlockt dem Korg M3R teilweise unerhörte Töne. Der Editor wurde mit der Software CTRLR erstellt, die grafischen Elemente habe ich von einer M1 abfotografiert. CTRLR bietet auch die Möglichkeit, die Parameter der DAW zu präsentieren, und so kann man sie über MIDI-Learn auch fernsteuern oder eine Spurautomation erstellen.

Die Sysex-Strings sind dabei kurz genug, um es auch tatsächlich in einem Arrangement einsetzen zu können. In Kombination mit einem modernen Sequencer schlummert hier noch einiges an klanglichen Möglichkeiten – man muss es nur ausprobieren.

Der Klang des Korg M3R

Der Grundklang ist keine Überraschung – es klingt sehr nach M1. Im Prinzip ist der Korg M3R ja eine M1, mit ein bisschen weniger bzw. anderen PCM-Waves und nur einem Oszillator pro Programm. Aber auch gerade die digitalen Effekte tragen zum charakteristischen Gesamtklang dieser Generation an AI-Synthesis-Geräten bei. Aus heutiger Sicht vielleicht vernachlässigbar, aber dennoch ein Markenzeichen des M1-Serien-Signature-Sounds.

Der eigentlich Spaß beginnt, wenn man einen RE-1 Programmer oder eine Editor-Software hat – vor allem, wenn man sie in die DAW integrieren kann. So bekommen die angestaubten Klänge eine Frischzellenkur und sind vor allem im Experimenal- oder Techno/EDM-Sektor immer noch relevant. Sicherlich will keiner eine Piano-Ballade mit dem M3R-Piano aufnehmen oder „täuschend-echte“ Streicher-Sektionen. Denn hier hört man klar die Schwachstellen der Korg M3R.