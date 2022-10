Greenbox: Peavey DPM-3, Synthesizer-Workstation (1990)

Vintage-Synthesizer mit Sample-RAM

Mit dem Peavey DPM-3 bekomme ich erneut so ein Gefühl: Da ist wieder ein Synthesizer, der komplett an mir vorbei gerauscht ist, den ich aber durchaus interessant finde.

ANZEIGE

Wir schreiben das Jahr 1989. Mit M1 und deren Nachfolgern beherrscht Korg den Workstation-Markt und offensichtlich ist damit Geld zu verdienen. Synthesizer wie Yamaha SY-77, S70, Korg Wavestation oder die Ensoniq Synthesizer VFX SD und SQ1 waren noch nicht auf dem Markt.

All right — denkt sich Peavey, der amerikanische Hersteller von Gitarren, Amps und PAs und beschließt kurzerhand, auch in den Synthesizer-Markt einzusteigen. In Europa stellten Peavey dann 1990 auf der Frankfurter Musikmesse (kennt die noch jemand?) ihre Workstation vor – und standen damit prompt in Konkurrenz zu den o. g. Geräten …

Die Presse hatte etwas gemischte Gefühle, denn kann ein Quereinsteiger wie Peavey überhaupt ein interessantes und konkurrenzfähiges Produkt herstellen, anbieten und supporten? Immerhin ist die Elektronik eines digitalen Synthesizers auch Anfang der 1990er bereits deutlich komplexer als die eines Verstärkers. Zumal ein einziger Synthesizer nicht gerade als Produktpalette bezeichnet werden kann – kann Peavey also auch nachlegen und vor allem am Puls der Zeit bleiben; kann Peavey der erdrückenden Konkurrenz aus Japan, aber auch aus USA mit Ensoniq etwas entgegensetzen?

Wie man an der Anzeige sehen kann, mangelte es Peavey definitiv nicht an den dafür nötigen … Werbespezialisten.

Hardware des Peavey DPM-3

Das Gerät kommt mit einer 61er-Tastatur, die Velocity und Channel-AT bietet. Da Peavey auf ein Metallgehäuse gesetzt hat, ist der Peavey DPM-3 für seine Größe auch recht schwer. Das Design ist einfach typisch 90er, diesmal auf der hässlicheren Seite, vor allem die schmalen ovalen Buttons finde ich sehr unansehnlich, flankiert von den abgerundeten Seiten macht das Ganze einen ungelenken Eindruck.

ANZEIGE

Links hat man die Spielhilfen für Pitchbend und Modulation in Form von Rädern. Die Eingabe über das 2-Zeilen LC-Display ist zwar mühsam, wird aber zumindest von den Soft-Buttons erleichtert; deren Funktion wechselt je nach Menü. Die Eingabe erfolgt über einen Data-Slider und ein Jog-Wheel.

Die Rückseite, Anschlüsse

Hier gibt es keine Überraschungen. Kopfhörerausgang, Stereoausgänge und Kontrolleingänge für ein Expression-Pedal und zwei Fußtreter, jeweils ein- und zweikanalig. Das MIDI-Trio darf nicht fehlen. Hier findet man etwas höher auch den Slot für eine Erweiterungskarte, auf der 100 Programme Platz fanden.

Wald und Wiesen DSPs im Peavey DPM-3?

Nun ja, das trifft es wohl nicht ganz, denn um diese Zeit waren DSPs keine Sache, die viele Anbieter im Programm hatten. Da gab es die Texas Instruments TMS320 Serie, von AT&T die ATT/WE DSP16 Serie und noch ein paar DSPs von OKI/NEC. Motorola, zu diesem Zeitpunkt dick im Geschäft mit seinen 68000er-CPUs (z. B. im Atari ST oder AMIGA), schielte mit einem Auge ebenfalls auf diesen Markt. Also fragten Motorola einen ihrer langjährigen Kunden, Peavey, was diese von einem DSP erwarten würden.

Und so entstand in Kooperation von Motorola und Peavey die DSP56000 Serie. Die im Peavey DPM-3 verwendeten DSPs boten eine Bittiefe von 24 Bit, was bei einer damaligen DA/AD-Auflösung von maximal 20 Bit durchaus ordentlich war. Dabei wurde nicht mit Fließkomma gerechnet; es handelte sich um Festkomma, also ganzzahlige Berechnung.

Diese Serie wurde übrigens erst 2012 von Motorola (zu diesem Zeitpunkt Freescale, jetzt NXP) eingestellt, aber der Kern lebt immer noch in NXP-DSPs weiter

Zukunftssicher mit DSPs

„You won’t have to trade in your DPM3 for next year’s model because your DPM3 can be next year’s model“

Der große Aufhänger von Peavey im Jahr 1989 war „Future Proof“ – während alle anderen Hersteller von Synthesizern mit proprietären (d. h. herstellereigenen) ICs arbeiteten, nutze Peavey wiederprogrammierbare DPSs. Aus diesem Grund kann ein DPM-3 auch softwareseitig in einen DPM-3SE verwandelt werden. Hardware-seitig sieht es da etwas anders aus.

Als zweiter Garant für eine langanhaltende Aktualität wurde in den Geräten RAM verbaut, sodass man seine eigenen Oszillator-Schwingungsformen oder Drumsamples (per MIDI SDS oder Floppy-Disk) in das Gerät übertragen konnte. Bei einem Factory-RAM von 64 kb war da aber für mehr als Single-Cycle-Schwingungsformen kein Platz. Man konnte das RAM aufrüsten, aber lediglich bis 512 kb (DPM-3) bzw. 1 MB (DPM-3SE). Wer mehr wollte, musste sich bei einem der anderen Geräte der Serie, dem DPM-SP Sample-Player umsehen. Das war eine 1 HU Rack-Unit, die standardmäßig mit 2 MB ausgeliefert und auf 32 MB erweitert werden konnte. Peavey lieferte also durchaus in wenigen Jahren eine solide Produktpalette ab.

Die beachtliche Produktpalette

Um den weitern Verdächtigungen zu kontern, der Peavey DPM-3 sei eine Eintagsfliege, fährt Peavey tatsächlich eine ganze Palette an Variationen auf, die durchaus etwas verwirrend ist. Denn bereits ein Jahr nach Veröffentlichung des Peavey DPM-3 erscheint die erweiterte Version des DPM-3 SE. Da der Peavey DPM-3 über ein Software-Update auch auf einen DPM-3 SE erweitert werden kann, bleibt die Frage: Wo ist der Unterschied?

Nun, der liegt in der Kapazität des RAM-Ausbaus. Um für das zusätzliche optionale RAM auf dem Mainboard Platz zu schaffen, musste das Board-Design angepasst werden. Und so kommt die unterschiedliche Maximalgröße von 512 kb (DPM-3) bzw. 1 MB (DPM-3 SE) zustande.

Das Update selber war allerdings nichts, was den Synthesizer komplett verändert hätte, beinhaltete jedoch u. a. einige qualitative Verbesserungen.

Für den Sequencer:

mute Tracks

Programwechsel

Effekt-Level und Record-Volume Änderungen zu jeder Zeit in einer DPM3 SE Sequenz

Andere Veränderungen:

MIDI-Messages-Filter

neu programmierter Exciter-Effekt

programmierbare Alternative-Tunings, z. B. 17-Ton Equal-Temperament-Tuning

Kommunikation mit dem DPM SX und anderen SDS-kompatiblen Samplern

Es gab gleich zwei Rack-Versionen: den DPM-2 und den DPM-V3, beide ohne das Diskettenlaufwerk und dem DPM-2 fehlte zudem der Sequencer.

Der bereits erwähnte DPM-SP ist aber nicht nur ein reiner Sample-Player, er besitzt auch die komplette Synthese-Engine – mit dem Vorteil des Ausbaus auf 32 MB. Er kann aber nur über eine Editor-Software programmiert werden, die SP-Remote. Später gab es auch noch eine SP+ Version. Wie gesagt, das ganze Portfolio ist etwas verwirrend.

Die Rack-Einheit DPM-SX ist kein Synthesizer, sondern ein Sampling-Modul für die anderen Geräte. Von Vorteil war hier das optionale SCSI-Interface, denn wer einmal mit MIDI SDS gearbeitet hat, weiß, was Geduld ist. Allerdings konnte der DPM-SX damit als Sample-Einheit für jeden anderen MIDI SDS/SCSI SMDI kompatiblen Sampler genutzt werden – clever.

Zukunftsreicher – an dieser Stelle bereits Spoiler-Alert: Das klang in der Theorie gut und wurde auch von Peavey so durchgeführt – allerdings nur für ca. 3 Jahre. Dann waren die verwendeten DSPs bereits zu sehr hinter der Zeit, um noch großartige Neuerungen einpflegen zu können. Überhaupt stellte Peavey seine Synthesizer-Serie ende der 1990er komplett ein.

Wie dem auch sei – 1990 klang das durchaus vernünftig und zukunftsweisend. Also baute Peavey den DPM-3, der als Workstation ausgelegt war, mit dem seltsamen Zusatz „Digital Phase Modulation™Synthesizer“, und der hölzernen Bezeichnung „Composition Center“ – sprich Workstation.

Seltsam deswegen, da hier weit und breit keine Phasenmodulation in der Synthese zu sehen ist, denn es handelt sich um eine komplett digitalen Wave-ROM/RAM basierten Synthesizer mit digitaler Synthese-Engine.

Vielleicht meinte man das einfach getrennt: Digital Phase (wir sind ja in den 1990ern)/ Modulation™Synthesizer – das würde schon eher zutreffen. Und durch die Kombination von Synthese, Sequenzen und internen digitalen Effekten hat man es beim Peavey DPM-3 per Definition mit einer waschechten Workstation zu tun.

Synthese des Peavey DPM-3

Denn wenn auch der generelle Signalpfad keine Überraschungen, ja eher Gähnreflexe hervorruft, ist ein Blick auf die implementierte Modulationsmatrix schon beeindruckend.

Da kann beinahe alles mit jedem moduliert werden, einzig und allein die FX-Parameter können nicht moduliert werden – hier schlummert eine Menge Synthesepotential. Wenn man eines der Geräte ergattern kann, die es nicht sehr häufig auf dem deutschen Gebrauchtmarkt gibt.

Der Synthesizer arbeitet mit 16 Bit Samples verschiedener Samplerates und bietet eine 16-fache Polyphonie. 105 ROM-Waves fanden in 4 MB Platz und sind aufgeteilt in verschiedene Kategorien:

Analog Synth Waveforms (9),

Digitally Generated Waveforms (5),

Non-Harmonic Waveforms (5),

Combination Loops (4),

Organs (6),

Bells (2),

Bass (9),

Pianos (7),

Guitars (5),

Orchestral (2),

Voices (2),

Accordion (1),

Noise (4),

Wind Instruments (8),

Tuned Percussion (3)

und Drum Sounds (33).

Ein Problem gab es wohl mit den digitalen Hüllkurven. Während eine Attack-Einstellung von 0 das Sample sofort durchlässt, ist bereits bei der Einstellung „1“ eine Attack-Phase von ca. 70 ms zu hören – das macht das Erstellen von Brass-Section-ähnlichen Klängen schwer.

Im RAM konnten 48 Samples abgelegt werden, die dann zu 32 Waves organisiert wurden. Die Waves konnten dann auch mehrere Samples enthalten, boten also Multisampling (im 90er Sinne: mehrere Samples horizontal auf der Tastatur verteilen).

Organisiert wurden diese in Programmen. Drei davon bildeten dann eine Combi mit unterschiedlicher Note- und Velocity-Range sowie individuellem Level, Note-on-Delay, Detune, Transposition und MIDI-Channel.

Sequencer des Peavey DPM-3

Der 96 PPQ Sequencer speichert bis zu 20.000 Events und das in 10 Songs. Jeder Song hat 9 Spuren und besteht aus bis zu 76 Steps. Steps können wiederholt werden und greifen wiederum auf eine der insgesamt 50 speicherbaren Sequenzen zu, die selber 1 bis 996 Takte lang sein können. Interessant ist die Möglichkeit, Sequenzen zu loopen, die verschiedene Längen haben. Beispielsweise 3 Takte gegen 5 Takte. Der Sequencer beinhaltet auch eine Jam-Funktion, der die Sequenzen wie bei einem Ableton-Live-Clip abfeuern kann. Leider kann das nicht direkt in einem Song aufgenommen werden.

Klang

Der Klang orientierte sich schon stark an den des Mitbewerbers aus den USA: Ensoniq. Im Netz gibt es einiges an Klangbeispielen. In der damaligen Presse wurde von einem satten Low-End und crispen Höhen gesprochen. Nutzer wiederum beklagen die etwas matten Höhen und das insgesamt flache Klangbild. Nach dem Anhören der Factory-Demo kann ich sagen: Beide haben Recht. Der Peavey DPM-3 hat einen mächtigen Low-End und tatsächlich sehr klare Höhen, wo er allerdings stark abfällt, ist in den Mitten, vor allen bei dem Flügel-Sound im Demo hört man das. Die Mitten sind verwaschen und undefiniert – wenn man das bei einem YouTube-Demo mit 720p überhaupt sagen kann. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann ist, dass der Ersteller dieser Demo definitiv ein Miles Davis Fan war.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Vielen Dank an Binoj Chatterjii für die Bilder des DPM-3SE